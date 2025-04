El gobernador Ignacio Torres presentó una “mini Vaca Muerta en Chubut”

Ignacio Torres, gobernador de Chubut

El Gobierno de la provincia del Chubut y la empresa Pan American Energy (PAE) firmaron este lunes un acuerdo para la reconversión del área de Cerro Dragón en una concesión no convencional de hidrocarburos, tras verificarse la existencia de shale gas en la formación geológica D-129, según informó el Ejecutivo provincial durante un acto celebrado en el Centro de Convenciones del Museo Egidio Feruglio, en la ciudad de Trelew.

El proyecto prevé una inversión inicial de aproximadamente 250 millones de dólares para ejecutar un plan piloto que busca desarrollar producción no convencional en la cuenca del Golfo San Jorge, una región sin antecedentes en este tipo de operaciones. La compañía confirmó la presencia de intervalos productivos de entre 70 y 150 metros de espesor, ubicados a menos de 3.500 metros de profundidad, que contienen gas húmedo y presentan niveles de sobrepresión favorables para su explotación.

PAE empleó técnicas como la sísmica 3D, análisis de pozos existentes y la perforación de un pozo exploratorio, el cual alcanzó los 1.500 metros de rama lateral con 25 etapas de fractura espaciadas cada 60 metros, para comprobar la viabilidad operativa del proyecto. La perforación confirmó tanto el tipo de hidrocarburo como las condiciones necesarias para su desarrollo en formaciones no convencionales.

Con base en estos estudios, la empresa solicitó formalmente al gobierno provincial la reconversión de la concesión convencional en una Concesión de Explotación No Convencional, en virtud de lo dispuesto en la Ley Federal de Hidrocarburos 17.319 y el Decreto Nacional N° 1057/24. El Ejecutivo chubutense autorizó la reconversión mediante un decreto que otorga a PAE un plazo de explotación de 35 años, ampliado en 10 años adicionales dada la magnitud de la inversión, conforme al artículo 35 de la ley mencionada.

Se estima una inversión inicial de USD 250 millones y una proyección de ingresos por USD 90 millones en los próximos cinco años

Durante la firma del acuerdo, el Group CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, señaló que “hoy somos los primeros en explorar la cuenca con objetivo shale y estamos confiados en poder desarrollarlo”, y agradeció al gobernador Ignacio Torres por su colaboración técnica. Bulgheroni subrayó que Cerro Dragón es la mayor área productora de hidrocarburos convencionales del país y que esta reconversión permitirá contrarrestar su declino natural.

Por su parte, el mandatario Torres destacó que se trata de “un hito histórico que abre la puerta a una nueva etapa en la provincia”, y aseguró que la iniciativa representa “una señal clara y previsible para que lleguen nuevas inversiones”. Añadió que este tipo de desarrollos permitirá mejorar la productividad y eficiencia de la cuenca, que actualmente cuenta con numerosos pozos maduros.

La provincia espera recibir ingresos por unos 90 millones de dólares durante los próximos cinco años como consecuencia directa de la reconversión, a los que se sumarán regalías por la nueva producción y el impacto económico de una mayor actividad hidrocarburífera. En paralelo, PAE implementará programas de formación profesional, fomentará la contratación de proveedores locales y sostendrá un sistema de garantías de préstamos para pequeñas y medianas empresas radicadas en Chubut.

Torres recordó que un tercio de los recursos provinciales dependen directamente de las regalías petroleras, por lo que la fuerte volatilidad internacional y local representa un riesgo significativo. Mencionó como factores de inestabilidad la existencia de una guerra arancelaria a nivel global, la incertidumbre sobre el valor del dólar, y la salida del cepo cambiario en el país. “Es imposible pensar en hacer inversiones a mediano y largo plazo en un contexto de tanta volatilidad”, expresó.

Pese a ese panorama, el mandatario provincial señaló que el Gobierno de Chubut optó por avanzar en sentido contrario. “En Argentina estamos acostumbrados a la incertidumbre, a estos cortoplacismos económicos de la macro. Sin embargo, como Estado soberano, como provincia, entendimos que podíamos dar muestra también de todo lo contrario, de previsibilidad, de calidad institucional y sobre todo, de confianza”, afirmó.

“Entendimos que quitándole la pata de encima a la producción y al trabajo, el efecto es multiplicador. Hay más inversiones y lejos de resentirse las arcas provinciales, también genera un aumento en la recaudación. Y lo más importante, genera trabajo”, agregó el gobernador.

Por último, reconoció que se trata de un proceso complejo, pero aseguró que Chubut cuenta con más de 100 años de experiencia en el sector energético. “Lo más importante es no solo ponderar esa experiencia, sino aprender de los errores. La fácil es quejarse, mirar para atrás y hablar de las herencias recibidas. A mí me hubiese encantado asumir la gobernación con un barril a más de 120 dólares y con la cuenca en auge. Sin embargo, me tocó asumir en un contexto muy complicado y en medio de este contexto complicado logramos algo que sí es verdaderamente histórico”, concluyó.