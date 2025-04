Modernización y reelección del gobernador: qué propone la Reforma Constitucional de Santa Fe

Los santafesiones elegirán a los convencionales que reformarán la Constitución de Santa Fe

Enviada especial a Santa Fe - Este domingo, los santafesinos elegirán a los 69 convencionales que serán los encargados de reformar la Constitución de Santa Fe que, entre los puntos más importantes, propone la modificación de las condiciones para la reelección del gobernador y vicegobernador.

Desde el entorno de Maximiliano Pullaro resaltan la necesidad de adecuar la Carta Magna al presente tecnológico y a las demandas en materia de seguridad. En frente, los libertarios exigen que se elimine la Cámara de Senadores para ir a un sistema Unicameral, mientras el peronismo dividido acusa al actual gobernador de querer “garantizar” su permanencia en el poder. “Él juró por la Constitución actual”, denuncian en diálogo con Infobae.

En concreto, el artículo 64 llama a “establecer los alcances de la reelección para los cargos de gobernador y vicegobernador”. La gran incógnita es cuándo comenzará a regir la posibilidad de presentarse a un segundo mandato. La oposición, por ejemplo, pretende que la medida riga a partir del próximo mandatario que asuma en el 2027 ya que, según advierten, Pullaro asumió con las viejas normas constitucionales que le prohíben volver a presentarse.

Juan Monteverde, Marcelo Lewandowski y Roberto Sukerman

“El gobernador se encargó de que nadie sepa qué se vota. Quiere conseguir su reelección. Nosotros no estamos de acuerdo con eso”, adelantó Juan Monteverde, el candidato del PJ. Marcelo Lewandowski y Roberto Sukerman, los peronistas que compiten por fuera del sello, coinciden en el diagnóstico, y agregan: "La Constitución no debe reformarse por un interés personal, si el tema es la reelección de Pullaro, entonces no es una reforma, es una trampa".

En diálogo con este medio, el candidato de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz consideró que en Santa Fe la falta de alternancia en el poder nunca fue un problema. “Todo lo contrario”, dice. Su espacio propone eliminar el Senado santafesino con el objetivo de “romper con la concentración del poder de la casta política”.

“Eso nos permitiría ahorrar cientos de millones de pesos al año. Un ahorro en los gastos de funcionamiento de la Legislatura, equivalente a la adquisición de 300 ambulancias, 1.500 patrulleros o incluso la duplicación del salario docente”, agregó.

Nicolás Mayoraz encabeza la lista de La Libertad Avanza

Amalia Granata, quien encabeza la lista “Somos vida y libertad”, una alianza que incluye a sectores evangélicos, el Partido Libertario y un sector de Coalición Cívica-ARI, el partido de Elisa Carrió, dio un paso más en la crítica. Acusó a Pullaro de querer “quedarse 12 años en el poder” y adelantó su rechazo a la reforma constitucional.

Sin embargo, en reiteradas entrevistas Pullaro aclaró que está en contra de las reelecciones indefinidas y que la propuesta que defenderán es la de “una sola reelección”. “No todos sentimos que sea correcto que una persona pueda mantenerse en el mismo cargo 20 o 30 años, en el Concejo, en la Cámara de Diputados, senadores, intendentes o presidentes comunales. Una reelección y directamente tenés que cambiar de cargo o volver al sector privado”, asegura el gobernador.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabeza la lista oficialista de convencionales constituyentes

Además, en el oficialismo hacen hincapié en la necesidad de avanzar en la reforma. “La Constitución de nuestra provincia es de las más antiguas del país. La última reforma se hizo en 1962, por eso hacía falta renovarla, teniendo en cuenta a los problemas de este tiempo, para adecuarla a la Constitución Nacional vigente y a los vertiginosos cambios que requieren respuestas del Estado", aseguran.

En diálogo con Infobae, Franco Gatti, director de Innovación Normativa de la provincia de Santa Fe y experto en derecho constitucional, aclaró varios puntos respecto de las críticas que la oposición lanzó. “Decir que la reforma va a habilitar 12 años de mandato es falso y genera confusión”, dijo, a la vez que también desestimó las acusaciones del peronismo respecto de los límites que supone haber jurado con la Constitución actual.

De hecho, el abogado constitucionalista recordó el caso de la reforma del 94 en la Constitución Nacional que permitió cambiar de un período de seis años de presidencia sin la posibilidad de una reelección consecutiva a un período de cuatro años de presidencia con una reelección consecutiva posible, lo que permitió a Carlos Menem presentarse y conseguir la reelección en 1995.

También aclaró que en la Convención Constituyente no se podrán presentar nuevos cambios, como propone La Libertad Avanza para eliminar el Senado. “Eso está prohibido. Se va a tratar lo que fija la ley, que fue aprobada por el Poder Legislativo”, especificó.

La clave para destrabar el debate será la cantidad de convencionales que cada espacio coseche. Si el oficialismo local se queda con 35 sillas en la Convención podrá imponer sus modificaciones. Con un número inferior, se verá obligado a negociar.

En total, este domingo se elegirán 50 representantes de toda la provincia como distrito único y un representante por cada departamento. Para llegar a un total de 69 convencionales. Una vez elegidos, tendrán un plazo de 40 días para redactar la nueva Constitución. Según informaron, ese tiempo podrá ser prorrogado por 20 días.

La reforma propone cambios en varios artículos, destacándose la ampliación de derechos fundamentales, la reestructuración del gobierno provincial y la modernización de los mecanismos de participación democrática.

Los diputados que lograron la aprobación del proyecto para avanzar en la Reforma de la Constitución de Santa Fe en diciembre del 2024

Los puntos más destacados de la reforma

Derechos civiles y sociales

Eliminación de la confesionalidad del Estado : Se asegura la separación entre el orden civil y religioso, reconociendo la colaboración entre ambos en diversos aspectos sociales.

Ampliación de los derechos a la salud, la cultura y la educación : Se extiende la protección del derecho a la salud, y se incorpora la obligatoriedad de la educación secundaria. Además, se reconoce el acceso a los bienes culturales y la protección del patrimonio cultural tangible e intangible.

Reconocimiento de nuevos derechos: Se incorpora la protección de los derechos digitales, con medidas para garantizar la seguridad digital y combatir el cibercrimen.

Principios en materia de gobernanza

Legalidad tributaria y fiscalidad : Se establecen principios de legalidad, solidaridad y progresividad en materia tributaria, junto con una mayor transparencia fiscal y responsabilidad fiscal.

Revisión de la inmunidad parlamentaria: Se elimina la inmunidad de proceso y se precisan los alcances de la inmunidad de arresto y de expresión de los legisladores.

Sistema electoral y participación ciudadana

Se contempla la inclusión de la iniciativa popular para la presentación de proyectos de ley, lo que fortalece la participación ciudadana directa en la legislación provincial.

Revisión del sufragio activo : Se reconsideran las condiciones para el ejercicio de los derechos políticos, en especial en lo que respecta a la edad y la nacionalidad para votar.

Revisión del sistema electoral: Se incorpora la obligación de que los candidatos electos presenten declaraciones juradas de bienes y se establece una jurisdicción electoral permanente.

Modificaciones en el poder judicial y la designación de jueces

Se establecen nuevas reglas para la designación de jueces , que serán propuestos por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Los jueces serán inamovibles mientras mantengan su idoneidad, aunque cesarán de pleno derecho a los 75 años de edad.

Se crea un Consejo de la Magistratura para garantizar una selección de jueces más imparcial y transparente.

Autonomía municipal

Se reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de los municipios, permitiendo la creación de Cartas Orgánicas . Se promueve la constitución de regiones y acuerdos intermunicipales, y se revisa la estructura de la coparticipación y los recursos municipales.

Los mandatos municipales serán renovados cada dos años en aquellos municipios con más de 20.000 habitantes.

Nuevo enfoque en la seguridad pública

Se incorpora la seguridad pública como un derecho fundamental, estableciendo principios orientados a la prevención del delito, la reinserción social, y el respeto a los derechos humanos.

Principios de políticas públicas y derechos humanos

Se habilita la discusión para la creación de nuevos principios en áreas clave como educación ambiental, desarrollo sostenible y derechos de los consumidores y usuarios. Se incluye la acción positiva para garantizar los derechos de diversos grupos sociales vulnerables.

Reformas a la estructura política

Se establece que la Cámara de Diputados será compuesta por 50 miembros elegidos por representación proporcional, con paridad de género. Se revisa la edad mínima para ser elegido diputado y senador provincial, y se precisan los alcances de la reelección en ambas cámaras.

Se amplían las facultades del Poder Ejecutivo y se precisan los mecanismos de nombramiento y remoción de ministros, con la inclusión de un ministro encargado de articular las relaciones intergubernamentales.

Derecho al agua y al ambiente

Se reconoce el derecho al agua y se incluyen principios sobre protección ambiental y el cambio climático.