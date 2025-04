Quiénes son los candidatos a convencionales constituyentes en las elecciones de Santa Fe 2025

Los candidatos a convencionales en Santa Fe

El domingo 13 de abril, de 8 a 18 horas, los ciudadanos de Santa Fe deberán acudir a las urnas para participar en dos procesos electorales distintos. Por un lado, se realizarán las Elecciones Generales de Convencionales Reformadores y, por el otro, las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), estas últimas destinadas a definir candidatos para cargos locales en municipios y comunas.

Para los convencionales se usará la boleta única. Es por eso que el presidente de mesa hará entrega de dos boletas únicas: la de color naranja para elegir convencionales provinciales y la de color azul para un convencional por departamento.

Esta votación será por única vez y sin segunda instancia. Las 69 personas que resulten electas tendrán la responsabilidad de debatir y definir los históricos cambios de la Constitución de la provincia de Santa Fe.

¿Cuál es el rol de los constituyentes y cómo se modificará la Constitución provincial?

Según la ley sancionada por la Legislatura de la provincia de Santa Fe, el rol de los constituyentes será estar a cargo de una Convención Reformadora que se encargará de modificar parcialmente la Constitución provincial. Este órgano estará compuesto por 69 Convencionales Reformadores elegidos mediante un sistema de representación proporcional, con paridad de género en las listas. Su tarea consistirá en revisar, modificar y derogar artículos específicos de la Constitución vigente, conforme a los temas establecidos en la ley, como la reforma en materias de derechos humanos, justicia, participación ciudadana, y otros aspectos sociales, políticos y ambientales.

La Convención Reformadora tendrá la facultad de realizar las modificaciones necesarias para adaptar la Constitución a nuevas realidades, incluyendo la adición de artículos y la derogación de normas existentes. En cuanto al proceso de reforma, los constituyentes deberán finalizar su trabajo en un plazo máximo de 60 días desde su instalación. La reforma podrá abarcar temas como la protección del ambiente, el derecho al agua, derechos digitales, y la autonomía municipal, entre otros. El proceso será supervisado por la misma Convención, que podrá revisar la validez de los derechos y títulos de sus miembros.

Quiénes son los candidatos a convencionales constituyentes por distrito único

Maximiliano Pullaro

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe y candidato a convencional constituyente

El actual gobernador santafesino encabeza la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe, quien busca mostrar la unidad en su espacio y, además, cosechar la mayor cantidad de convencionales para lograr, entre otros puntos, un cambio en el artículo 64 que le permita reelegir.

En un principio, Pullaro estaba abierto a sumar a los libertarios a una alianza electoral. Era consciente de que comparten electorado en Santa Fe. Un dato que tiene presente desde la campaña del 2023. Sin embargo, sabía que La Libertad Avanza iba a preferir apostar a la figura de Javier Milei y evitaría cualquier tipo de acuerdo. Es por eso que se optó por revalidar su espacio, Unidos para Cambiar Santa Fe, que lo conforman la Unión Cívica Radical, el PRO, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, Creo, la Ucede, el Partido Unir, Una Nueva Oportunidad, Unidos, GEN, Hacemos y el Partido Demócrata Cristiano.

Juan Monteverde

El dirigente de Ciudad Futura y concejal rosarino, Juan Monteverde

El dirigente de Ciudad Futura encabeza la principal fuerza opositora que se presenta bajo la alianza integrada por peronistas y aliados "Más por Santa Fe". Esta coalición une al Partido Justicialista oficial, las agrupaciones que se referencian en Agustín Rossi, La Cámpora, el Frente Renovador y el Movimiento Evita. Además de ser candidato a convencionalista, encabeza la lista a concejal rosarino.

El peronismo local sufrió una fuerte derrota en la elección del 2023. Sin embargo, Monteverde - quien supo ser aliado a Juan Grabois - quedó cerca de quedarse con la intendencia de Rosario, que finalmente ganó Pablo Javkin.

Marcelo Lewandowski

Marcelo Lewandowski

El actual senador fue candidato a gobernador del peronismo en el 2023, donde el espacio perdió el Gobernación ante un aplastante triufo de Pullaro. Fue el candidato más votado de la interna del PJ -17,8%- en las PASO santafesinas de ese año pero quedó tercero en la general –apuntaba a salir primero– y la diferencia con la coalición opositora fue de 35 puntos, una brecha demasiado abultada: las encuestas más pesimistas, en las que nadie creía, arrojaban una distancia de 25 puntos entre ambos frentes.

En esta oportunidad, encabeza la lista del Frente Activemos. Es el espacio que lanzó después de romper con las autoridades del Partido Justicialista (PJ) en medio de un Congreso, realizado en enero pasado, en el que denunciaron la participación de congresales truchos.

Roberto Sukerman

Roberto Sukerman encabeza la lista de constituyentes de Política Abierta

Al igual que Lewandowski, se corrió de la estructura partidaria del PJ y presentó una lista propia para competir por una banca en la Convención constituyente de Santa Fe. El abogado y docente universitario, es uno de los que cuestiona la decisión del PJ de empoderar a Monteverde.

Nicolás Mayoraz

Tratamiento "Ley bases" Nicolás Mayoraz Tratamiento "Ley bases" Julio Cobos (Gustavo Gavotti)

El diputado encabeza la lista de La Libertad Avanza, espacio que debutará por primera vez en una elección provincial sin alianza. “Este domingo hay que votar a los candidatos de Milei para traer a Santa Fe los cambios que está impulsando en todo el país. Tenemos que terminar con el gasto político, bajar impuestos y castigar con dureza a los delincuentes. Tenemos la oportunidad de que nuestra provincia sea pionera en el cambio que estamos viviendo en nuestro país”, sostuvo Mayoraz en el cierre de campaña en Rosario.

Amalia Granata

Amalia Granata

Por afuera de los libertarios quedó Amalia Granata. La periodista fue una de las primeras en apoyar a Javier Milei cuando se lanzó como candidato a diputado nacional y mantiene una excelente relación con Santiago Caputo, con quien trabajó durante su campaña contra el aborto. Sin embargo, en Santa Fe no lograron hacer ningún tipo de acuerdo. La legisladora encabezará su nómina luego de haber logrado una alianza que incluye a sectores evangélicos, el Partido Libertario y un sector de Coalición Cívica-ARI, el partido de Elisa Carrió.

Carla Deiana

Carla Deiana

Deiana, docente en escuelas secundarias de Rosario y egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), encabezará la lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-Unidad) para elegir convencionales constituyentes.

La socióloga identifica al presidente Javier Milei y al gobernador Maximiliano Pullaro como “maestro y alumno”, al señalar las similitudes entre sus proyectos políticos.

Alejandra “locomotora” Oliveras

Alejandra "Locomotora" Oliveras

La ex boxeadora profesional encabezará la nómina a convencionales del Frente de la Esperanza, un espacio político que se caracteriza lanzar a la política a outsiders y deportistas con reconocimiento popular.

Una de sus principales propuestas es incorporar la ley del deporte como política de Estado. Para Olivera, el deporte debe tener rango constitucional y estar dentro del artículo 19, vinculado a la salud. “El deporte es salud, disciplina, no a la droga, no al bullying, no a la violencia. El deporte salva vidas”, aseguró.

Nicolás Rabosto

Nicolás Rabosto junto a Javier Milei

El joven militante libertario, oriundo de la capital provincial, encabezó en el 2023 una lista de concejales con el sello de UNITE, estructura que pertenece a José Bonacci. Si bien en 2023 ese espacio mostró cercanía con el oficialismo de Javier Milei, hoy existen distancias marcadas entre ambas partes.

Ariel Araujo

Ariel Araujo, referente del pueblo Mocoví

El referente del pueblo Mocoví Ariel Araujo, oriundo de Melincué, encabezará en las elecciones del próximo domingo la lista de aspirantes a convencionales constituyentes del espacio Confluencia Santafesina. “En esta Constitución tienen que estar plasmados los derechos de los pueblos indígenas, en la que tenemos actualmente no se mencionan ni se hace hace referencia en ni una sola palabra”, resaltó en diálogo con un medio local.

Walter Eiguren

Walter Eiguren

Walter Eiguren es candidato a Convencional Constituyente por el Partido Moderado de Santa Fe. Tanto a nivel provincial como nacional respaldó al gobierno de Javier Milei pero también muestra simpatía con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Claudia Balagué

Claudia Balagué

La diputada provincial por el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) encabeza la lista para la Convencional Constituyente. Según detalló en medios santafesinos, expresó: “Entendemos que hay que hacer un gran esfuerzo y un gran trabajo político en asambleas populares que estamos haciendo en todo el territorio para que esa nueva Constitución no se adapte a ese contexto político nacional, sino todo lo contrario, que sea una constitución progresista, que mejore la democracia y que la haga mucho más participativa y sea una Constitución que tenga una agenda de derechos, básicamente”.

Los frentes políticos que se presentan en esta elección

Frente de la Esperanza: Alejandra “locomotora” Oliveras, Ariel Sclafani y Caren Fruh

Frente de Izquierda y de trabajadores: Carla Deiana, Lautaro Habibi y Jimena Sosa

Más para Santa Fe: Juan Monteverde, Alejandra Rodenas y Diego Giuliano

Activemos: Marcelo Lewandowski, María Victoria Capoccetti y Rubén Giustiniani

Somos vida y libertad: Amalia Granta, Juan Argañaráz y Silvia Malfesi

Acuerdo Ciudadano: Nicolás Rabosto, Mariana Villarroel y Tomás Brassesco

Concluencia santafesina: Ariel Araujo, Rosana Esquivel y Orlando Sánchez

Partido Moderado: Walter Eiguren, Susana Marelli y Pablo Di Bert

Políticia abierta para la integridad social: Roberto Sukerman, María Videla y María Fernanda Gigliani

La Libertad Avanza: Nicolás Mayoraz, Candela Rodríguez y Marcos Peyrano

Frente Amplio por la soberania: Claudia Balagué, Leonardo Caruana y Griselda Tessio

Unidos para Cambiar Santa Fe: Maximiliano Pullaro, Germana Figueroa Casas y Lionella Cattalini

Esta es la boleta única para elegir convencionales constituyentes por distrito único:

Esta es la boleta para elegir un convencional constituyente por el departamento de Rosario:

Los candidatos a convencionales constituyentes por el departamento de Rosario

Frente de Izquierda y de trabajadores: Franco Casasola y Agostina Minicucci

Más para Santa Fe: Germán Martínez y Ernestina Saccani

Activemos: Roly Santacroce y Natalia Martínez

Somos vida y libertad: Eugenio Malaponte y Paola Isolani

Confluencia Santafesina: Fabiana Gómez y Ever Morales

Moderado: Amalia Fiori y Pedro González

Política abierta para la integridad social: Alberto Mozzatti y María Soledad Martínez

La Libertad Avanza: Juan Pedro Aleart y María Florencia Menini

Frente Amplio por la Soberania: Lorena Carbajal e Ignacio Arévalo

Unidos para Cambiar Santa Fe: Ciro Seisas y María Verónica Irizar

Los candidatos a convencionales constituyentes por el departamento de La Capital

Frente de Izquierda y de trabajadores: Fernanda Gutiérrez y Néstor González

Más para Santa Fe: Martín Gainza y Victoria Bernal

Activemos: Agustina Donnet y Ricardo Etchemendy

Compromiso: Patricia Frausin y Pedro Rico

Propuesta federal: Saúl Perman y Diana Moralejo

Somos vida y libertad: María Inés Masino y Ángel Trucco

Confluencia Santafesina: Eusebio Cabrera y Gloria Coria

Moderado: Gustavo Torres y Mariana Candia

Política abierta para la integridad social: Mario Deschi y Micaela Inés

La Libertad Avanza: Ana Cantiani y Gonzalo Marel

Política obrera: Germán Lavini y Marilín Gómez

Unidos para Cambiar Santa Fe: Paco Garibaldi y Adriana Molina

Qué pueden anticipar las elecciones en Santa Fe sobre el escenario nacional

Este domingo será la primera elección en la que La Libertad Avanza se presentará sin aliados. Desde que Karina Milei se puso al frente del partido y del armado electoral, buscó que en todas las provincias haya “candidatos puros” y en Santa Fe no fue la excepción.

Pullaro, por su parte, evita nacionalizar la elección y, en cambio, apuesta a cosechar un fuerte apoyo que sirva para revalidar su gestión y mostrar unidad en su coalición. El peronismo espera hacer una buena elección pese a ir dividido en tres. Apuestan a que el resultado sirva para dirimir diferencias internas. También será una elección que Cristina Kirchner seguirá de cerca.