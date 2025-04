Macri recibió a Ritondo después de la foto con Karina Milei y fijó tres condiciones para un acuerdo en provincia de Buenos Aires

Primos. Mauricio y Jorge Macri, Pablo Petrecca y Cristian Ritondo

Desde la tarde, las usinas comunicacionales del PRO buscaron matizar el efecto político de la reunión entre Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja con Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro. El encuentro, anticipado por Infobae, era el tercero cara a cara y confirmaba avances en la negociación electoral en la provincia de Buenos Aires, donde se dará la madre de todas las batallas contra el kirchnerismo. “Es otra foto, nada más”, dijeron, y adelantaron que iba a difundirse una nueva imagen que pondría las cosas en su lugar. O al menos en el que quiere Macri.

Efectivamente, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, publicó la foto con el ex presidente, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y Ritondo, presidente del bloque PRO en Diputados y al mismo tiempo del partido en la provincia de Buenos Aires. ¿De qué hablaron? ¿Fue una respuesta a la que se había difundido antes?

Avances electorales. Lule Menem, Karina Milei, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Sebastián Pareja y Guillermo Montenegro

En el búnker del PRO en San Telmo, el segundo piso es de la Fundación Pensar, el tercero es de Capital Federal, el cuarto de provincia y el quinto donde está Macri. La reunión ocurrió en las oficinas del ex presidente y se difundió cuando la noticia del avance de las negociaciones entre los dirigentes del PRO y la secretaria General, Karina Milei, había llegado a todos los medios.

Macri busca alambrar el PRO y evitar que se repita el mismo método que se ejecutó en el inicio del gobierno: captar dirigentes del macrismo sin aval o “permiso” del ex presidente. De Patricia Bullrich y Luis Petri a Luis “Toto” Caputo y Federico Sturzenegger -entre otros- soltaron amarras sin que el ex presidente tuviera intervención. Es una fuga por goteo que el ex presidente quiere evitar.

La reunión con Ritondo buscó enviar a la Casa Rosada la señal de que sigue en control de la negociación, más allá de la autonomía del diputado nacional y de que Santilli y Montenegro tienen más estímulos para un acuerdo que para seguir las directivas que salen de la calle Balcarce. Estos últimos son el dirigente amarillo que mejor mide y el intendente más importante que le quedó al PRO después del portazo de Diego Valenzuela (Tres de Febrero).

Manuel Adorni, vocero presidencial, candidato porteño y que expresa el pensamiento político de Karina Milei, dejó en claro en una de sus últimas apariciones públicas cuáles son los argumentos que se usan en esas charlas: “El PRO está en un proceso de desintegración o disolución. Perdió su identidad. Los últimos dos candidatos, que fueron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, no pertenecen más al PRO. Y su fundador, Mauricio Macri, no participa de la elección. Por eso digo que se está disolviendo. Son procesos políticos, no mucho más”.

Tres condiciones para acordar

Mauricio Macri, en la cena anual del PRO

En público y en privado, el líder del PRO dice que está dispuesto a hacer un acuerdo con los libertarios en la provincia de Buenos Aires para ir juntos en las elecciones, pero en los últimos días dejó trascender tres condiciones de difícil aceptación por parte de la secretaria General de la Presidencia, “El Jefe”, como llama Javier Milei a su hermana.

La primera y fundamental es que baje la agresividad de la campaña en la ciudad de Buenos Aires. Hay un temor creciente en la sede de Balcarce que se viene una etapa de lo que denominan “campaña sucia”. En las charlas con Pareja, con Lule Menem y con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el tema surge en cada charla.

Es una posición que, de hecho, dejó explícita públicamente en una reunión con el Rotary de Buenos Aires Jorge Macri, que estuvo en la foto con Ritondo. “Escuché decir a Adorni que no coinciden con nuestra mirada y gestión en la ciudad, y que por eso no van a acordar. Pero sí les vendría bárbaro acordar en la provincia. ¿Cuáles son los móviles que justifican el acuerdo en provincia si no lo quieren en el lugar que gestionamos y lo hacemos bien? Es todo medio amañado“.

Jorge Macri puso reparos a un acuerdo en provincia de PRO y LLA (foto Rotary Club de Buenos Aires)

La segunda condición tiene que ver con que la confección de las listas. Es que, antes de avanzar con cualquier alianza, en el PRO plantean que se deben abordar las singularidades de los 135 municipios y ver dónde hay posibilidades de acuerdo y en cuáles hay temas por resolver. ¿De dónde surgirán los nombres para diputados provinciales o senadores? ¿Quiénes aportarán los candidatos para los Concejos Deliberantes?

Hay un antecedente para esto que no predispone a los amarillos a un acuerdo. Es que en los siete cierres previos de listas en provincias, Macri entiende que Karina Milei le puso bolilla negra al PRO. Así fue en Chaco, Misiones, Santa Fe, Salta, San Luis, Jujuy y, claro, la ciudad de Buenos Aires. “¿Cuántos diputados o senadores teníamos que defender en Salta? En Santa Fe no acordamos porque fuimos con Maximiliano Pullaro y, encima, nos pagó como el culo", dijo una fuente amarilla más propensa a pintarse de violeta.

Pero la última condición es la más compleja: “Un acuerdo del PRO y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país, no puede hacerse con Ritondo y Pareja. Ni siquiera con Karina Milei. Para un acuerdo electoral se tienen que sentar Javier y Mauricio”.

El ex presidente contó hace pocos días algo que se desconocía: más allá de algún chateo y una llamada ocasional, nunca más se vieron desde agosto del año pasado y todo lo que vino después fueron desencuentros. En el medio hubo votaciones clave en el Congreso, la pelea por la licitación de la Hidrovía y las tensiones por la convocatoria a elecciones porteñas, entre otros temas.

Urgencias compartidas

Pelea de fondo en provincia de Buenos Aires

Hay urgencias cruzadas en esas charlas políticas. Es que el cronograma electoral en la provincia de Buenos Aires está fijado y puede condicionar los acuerdos. Las fechas, encima, se engarzan de manera endiablada con la “madrecita” de las batallas, que es la elección porteña.

Es que el 18 de mayo se enfrentarán los candidatos de la lista que diseñó Karina Milei con los que puso en la cancha Mauricio Macri. Pero el 14 de mayo, vence el plazo de inscripciones para las alianzas: ese día deberá estar definido el acuerdo, tanto para anotar un frente único con los dos partidos (como quiere Macri), una lista única de LLA con algunos macristas (como quiere “El Jefe”) o cada uno por su lado, como aparenta encaminarse el tema, hasta ahora.

El 24 de mayo es la otra fecha del cronograma electoral que está vigente y que publicó la Junta Electoral bonaerense. Es una cronología política que, de todos modos, depende de qué pase en el otro campo de batalla: el del panperonismo, que adolece de los mismos desencuentros, entre Cristina Kirchner, su ex pupilo Axel Kicillof y Sergio Massa, que fueron alguna vez el Frente de Todos.