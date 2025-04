“Si el peronismo va dividido, no vamos a ganar”, dijo una de las intendentas más cercanas a Cristina Kirchner

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, sigue la línea de CFK. Pide elecciones concurrentes y en unidad dentro del peronismo

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, fue una de las participantes de la reunión que encabezó Cristina Kirchner con un grupo de jefes comunales del conurbano bonaerense, luego del anuncio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof de desdoblar la elección legislativa provincia de la nacional; decisión que agitó a más no poder la interna del peronismo. En esa reunión de la titular del PJ con los referentes locales del peronismo, la dos veces presidenta de la Nación planteó —como reconstruyó Infobae— que haya o no haya desdoblamiento, hay que sostener la unidad.

El kirchnerismo insistirá con su idea de hacer las elecciones recurrentes y suspender las PASO provinciales para que haya una sola elección. Para eso, deberá juntar los votos en la Legislatura bonaerense y luego estar dispuesto a dar la batalla judicial, pues ese escenario choca con la hoja de ruta trazada por el Ejecutivo bonaerense; a menos que haya acuerdo antes de mediados de mayo cuando venza el plazo para la presentación de alianzas para las elecciones Primarias en la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con Infobae, la jefa comunal de Moreno describió que Cristina Kirchner “cree que tiene que haber una elección que sea concurrente fuera de cualquier interna”.

—¿Cómo analiza la interna desatada dentro de su espacio político?

—En principio con mucha preocupación, porque lo que esperamos todos es que se pueda llegar a un acuerdo y que el peronismo pueda ir en unidad. Y yo acuerdo con Cristina en que tenemos que ir en una sola elección. También pensando en cómo está el territorio, cómo está la militancia que esté activa para poder resolver una elección y la verdad que todo lo que quieren es que podamos laburar en una sola campaña y que sea en un solo día.

—¿Elecciones concurrentes entonces?

—Sí, este punto nos traería alivio. Es algo que hablé con el gobernador también, que entendemos que no es lo mismo trabajar una elección con todo el partido a varias elecciones. Ya hay una tristeza por el contexto económico y por las políticas del gobierno nacional. Hay que laburar todos juntos y que la militancia salga contenta a juntar el voto. Es muy diferente si hay dos elecciones. Son campañas muy distintas. Así que bueno, espero que se pueda llegar a un acuerdo.

—Algunas voces dentro del kirchnerismo plantean que Kicillof rompió al peronismo con esta decisión, ¿rompió?

—Me quedé tranquila después de la reunión que tuvimos con Cristina el miércoles. Fui a esta reunión ya con la idea de que estaba todo roto; pero ella no se corre del análisis político, de lo que se necesita hacer en este momento y su planteo es de unidad. O sea, primero ella cree que tiene que haber una elección que sea concurrente fuera de cualquier interna, no que está todo roto.

Kicillof junto a Mariel Fernández durante un acto en Moreno

—¿Incluso si hay desdoblamiento?

—Ella va a insistir con la concurrencia. Hay unos proyectos que están en el Senado para que las elecciones sean concurrentes. Pero si termina ocurriendo que finalmente la propuesta es de desdoblamiento, ella va a priorizar la unidad del peronismo. Eso es lo que decía ayer. Y la vi muy tranquila, segura y hablando sin enojos. Es un error político analizar desde el enojo y ella está priorizando la unidad del peronismo en el armado nacional y de cara también al 2027

—¿Cómo queda el peronismo si no sale bien la elección en Buenos Aires?

—Se está evaluando esa situación, por eso Cristina insiste que la elección tiene que ser en un mismo día. O sea, si el peronismo va dividido no vamos a ganar.

—¿Y hacia adelante qué escenario trazan?

—Y si vamos acumulando derrotas, no hay posibilidad para el 2027 tampoco. Lo que más lo deben festejar el desdoblamiento son los de la Libertad Avanza en realidad.

—¿Cómo se llega a una instancia de unidad en medio de los cruces entre dirigentes de ambos espacios que se ven todos los días?

— Hace muchos años hay una crisis en los partidos políticos y hay una crisis fuerte en la política que nos atraviesa a todos. Es muy difícil que eso no nos atraviese. Hay una historia de la cual yo no participé —hace referencia a La Cámpora, ya que ella proviene del Movimiento Evita—. Yo soy intendenta hace cinco años y aparezco ahora en el escenario político. Si bien siempre fui una militante, ahora estoy en reuniones de las que lógicamente antes no participaba. Hay toda una historia de convivencia, de historia, de la organización, de La Cámpora, del kirchnerismo, en la cual yo no participé. Sí te puedo decir que Máximo (Kirchner) estuvo en una reunión el último domingo con intendentes de La Cámpora, con el gobernador, con Sergio Massa e intendentes del Frente Renovador y estuvieron ocho horas discutiendo. La orden de Cristina fue poder llegar a un acuerdo. Sé que Máximo hasta ofreció su presidencia en el PJ bonaerense para gobernador. O sea que voluntad y paciencia tuvieron. Quedaron en que iban a seguir hablando y después Axel salió con el anuncio del desdoblamiento cuando habían quedado que íbamos a seguir hablando. Bueno, la situación es esta. Es una evaluación del gobernador que la habrá hablado con los sectores que lo acompañan y tomaron esa decisión. Así todo, Cristina dice que el peronismo tiene que en unidad y ella se ofrece a ser candidata a diputada por la Tercera, pero en un esquema de unidad. Eso sigue estando así.

Según la intendenta de Moreno y vicepresidenta del Partido Justicialista, CFK será candidata a diputada por la Tercera sección electoral

—¿Ratificó su candidatura a diputada provincial entonces?

—Claro

—¿Hay un plan del sector de intendentes cercanos a CFK para retomar el diálogo con el gobernador?

—Te diría que ya hablaron ocho horas. Ahora hay un proyecto presentado en el Senado por el gobernador.

—Hay varios proyectos

—Axel presentó un proyecto para la eliminación de las PASO. Yo creo que en eso se va a acordar, pero yo creo que Cristina va a seguir hasta lo último con la posibilidad de que las elecciones sean concurrentes. Más allá que se desdoble, Cristina va a seguir proponiendo que el peronismo vaya unido y no está proponiendo una ruptura. Entiendo que va a seguir hablando. Si no hay PASO, va a haber tiempo para seguir hablando.

—Pero hoy por hoy está muy trabado el escenario en la Legislatura. Para tratar cualquier proyecto sean suspensión de las PASO sin elecciones concurrentes o con concurrentes, no están los votos aún.

—Se va a resolver.

—¿Se va a resolver?

—Sí, se va a resolver. Cristina evalúa que está de acuerdo con que no haya PASO.