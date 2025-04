Amos Linetzky, presidente saliente de la AMIA: “Es importante que se denuncie cualquier chispa de antisemitismo”

Amos Linetzky dejará el cago en junio

Luego de sus tres años de gestión, el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Amos Linetzky, se prepara para dejar el mando de la entidad, que continuará de todas formas en manos del oficialismo, que el domingo ganó las elecciones internas por amplia mayoría.

En diálogo con Infobae, el referente de la comunidad judía repasó los logros de su administración, que comenzó en junio del 2022, cuando estaba enfermo de coronavirus, y condenó las “olas de antisemitismo que surgieron en varios países” después del ataque del 7 de octubre por parte de Hamás en la Franja de Gaza.

Además, advirtió que la aprobación de la ley de juicio en ausencia no debe “generar un desvío de atención” de los problemas que sigue teniendo la justicia argentina y remarcó que la colectividad no quiere “que haya soluciones mágicas”.

Tras las elecciones, en las que se impuso el Bloque Unido Religioso (BUC), se convocará a una reunión a principios de mayo para elegir al nuevo directorio que, a su vez, nombrará al próximo presidente, el cual entrará en funciones en junio.

-El oficialismo ganó estas elecciones por amplia mayoría, ¿qué significa para usted este triunfo?

-Es un motivo de orgullo presidir una de las instituciones más emblemáticas de la República Argentina y de la comunidad judía, en particular. Con 131 años de democracia ininterrumpida, se ha escrito ayer otra parte, se ha agregado otro ladrillo a esta construcción, a esta historia tan rica. Para mí es un motivo de orgullo y es, de alguna forma, un apoyo a la gestión que estamos culminando y al camino que elegimos de diálogo, de abarcar y de incluir a la mayor parte de agrupaciones y de sectores de la comunidad posible y de todo lo realizado en estos años. Fue muy lindo observar, y se notó mucho en muchas de las mesas de distintos centros de votación, que no solo el público observante nos ha elegido, sino claramente el público no observante también ha votado por el Bloque Unido Religioso.

Esto muestra una apertura mental y una aceptación de lo realizado, más allá de que provenga de dirigentes que por ahí pertenecen a otras agrupaciones y que ven la vida no siempre de la misma manera que el votante. Digo, aceptar y congraciarse y hasta votar a quien piensa distinto a uno, pero como una señal de apoyo al buen trabajo. Es, además, una forma de continuar, a pesar de todo lo que hemos venido sufriendo y, justamente, estamos a 18 meses del 7 de octubre y con todas las actividades comunitarias que seguimos haciendo y seguiremos haciendo, le estamos diciendo “no” al terrorismo, como de alguna forma venimos haciendo desde el 18 de julio también, día en el que, en 1994, sufrimos el atentado en nuestra propia casa.

El oficialismo seguirá al mando de la asociación

-La próxima administración asumirá en un contexto global muy complejo, con Israel siendo atacada por Hamas y cientos de personas todavía secuestradas en la Franja de Gaza, ¿cuáles cree que deberían ser los objetivos de su sucesor?

-Estamos pasando por un momento muy, muy especial a nivel mundial, en particular las comunidades judías están sufriendo olas de antisemitismo post 7 de octubre en distintos países del mundo, lo que nos preocupa de sobremanera, porque afortunadamente la situación aquí en la Argentina es mejor que en otros países, lo observamos cuando nos comunicamos con nuestros colegas, con otros directores, presidentes de instituciones paralelas en otros países y la situación es lamentable en algunos países de Europa, en Estados Unidos. Vemos parte de ese problema por lo que ocurre en las universidades, por ejemplo, pero hay mucho que no se ve y que a nosotros nos llega por parte de nuestros amigos, colegas de otras organizaciones hermanas en otros países, por lo tanto, es muy importante que se continúe con el monitoreo de antisemitismo y se denuncie cualquier mínima chispa de antisemitismo.

De hecho, para dar un ejemplo, tenemos un centro de monitoreo con el Congreso Judío Latinoamericano y con DAIA, donde monitoreamos el antisemitismo en la web y otras iniciativas. También hay que tratar de proveer a la comunidad de resiliencia y trabajar con aquellos que más lo necesitan, por ejemplo, hay que continuar con un programa que hemos arrancado que se llama HOSEN, que funciona en Israel y lo importamos, por decirlo de alguna forma, aquí a la Argentina junto con la Agencia Judía Mundial y trata de dar ayuda psicológica para situaciones de crisis y de emergencia y se ha implementado aquí, por ejemplo, en el caso de personas afectadas por el ataque de octubre, porque tienen familiares que fueron asesinadas o secuestradas el 7 de octubre, por ejemplo.

Hay que continuar con ese rol que el líder y el dirigente tienen y que tiene que con lo que la comunidad necesita. Como siempre, continuar con lo que ha caracterizado al pueblo judío que es elegir la vida, seguir con todas las obras de jesed, como decimos en hebreo, que es apoyo y ayuda a los que necesitan con las actividades comunitarias, justamente como las elecciones que realizamos ayer, y continuar siempre mirando para adelante.

-¿Hay algún dirigente en particular de su agrupación que le gustaría a usted que fuera el siguiente presidente de la AMIA?

-Bueno, todavía el candidato no se ha elegido. El BUR históricamente ha elegido el candidato luego de ganar las elecciones, por lo tanto, las próximas semanas las autoridades del BUR estaremos eligiendo a quién continuará con la gestión y luego la asamblea de representantes de la AMIA formalmente elegirá a la próxima comisión directiva que dirigirá a la institución desde el 2025 hasta el 2028, año en el cual el BUR contará ya con 20 años, si Dios quiere, dirigiendo esta institución. Es una responsabilidad enorme, estamos hablando de una persona que tiene que ser consciente de que representa a mucha gente, la AMIA tiene unos 30.000 socios aproximadamente, de los cuales 20.000 tenían derecho a voto. Han votado unos 8.000, que es un número muy relevante, creo que no hay muchas organizaciones de la sociedad civil que tengan elecciones tan multitudinarias. Entonces, tiene una responsabilidad enorme. Me gustaría que continúe con el camino que venimos realizando y, ante todo, entender que el dirigente tiene que tener perfil bajo, no tiene que ser el actor principal, ni intentar aparecer primero en todas las fotos, ni salir en todos los diarios. Entendemos que tiene que tener un perfil bajo como lo procuramos con todos los compañeros de esta gestión. Tiene que también continuar sí o sí con el camino del diálogo, con el camino del respeto al otro, no entender a un contrincante político, a un dirigente que pertenece a otra agrupación, como un enemigo, sino como un par que simplemente opina distinto y merece ser escuchado.

Unas 8 mil socios votaron en las elecciones de la AMIA

-La siguiente gestión deberá continuar con el reclamo de justicia por el atentado de 1994, ¿la sanción del juicio en ausencia puede ayudar para condenar a los culpables?

-Por supuesto que debe continuar con el reclamo de justicia que iniciamos a partir del año 1994. El reclamo de justicia, el ejercicio de la memoria, es parte del ADN de la institución. De hecho, fue muy fuerte observar cómo, a pesar de que ya transcurrieron 30 años, en el último acto que hicimos el 18 de julio del año pasado, en la calle Pasteur, como todos los años, había más de 15.000 personas, a pesar de que había pasado 30 años, a pesar de que muchos de los presentes o no habían nacido o no tenían memoria vivencial. Entonces, desde ya que el reclamo de justicia es una constante y continuará hasta que veamos justicia.

El juicio en ausencia es un instituto jurídico interesante, hasta hace poquito ausente en nuestra legislación. Ahora ya es parte de nuestra legislación, ya hay querellas que lo están solicitando para el caso AMIA, en particular. Siendo la voluntad popular, la AMIA lo ha aceptado y apoyaremos y también hasta incluso lo impulsaremos, ahora que ya es ley. Lo que no queremos es que haya un desvío de atención, que haya soluciones mágicas. No queremos que, porque haya juicio en ausencia, no se observen todavía las faltas del Estado luego de más de 30 años. Por ejemplo, que las fronteras siguen siendo permeables. Por ejemplo, que la justicia sigue siendo muy tosca y muy lenta o que la ley procesal es totalmente inadecuada. Estamos hablando de un código procesal penal que ya tiene más de 30 años, que cuando entró en vigencia ya era viejo y no era adecuado. Imagínense ahora, no tenemos ley antiterrorista adecuada que, por ejemplo, les otorgue y brinde a los fiscales facultades especiales para lidiar con el fenómeno del terrorismo, como hay en tantos países de Europa y Estados Unidos, por ejemplo. Eso no lo tenemos.

-Vemos que, lamentablemente, están volviendo a aparecer expresiones antisemitas, cómo la de la diputada Viviana Biasi, ¿por qué cree que todavía existen estos discursos de odio?

-Se trata de ejemplos lamentables, que dejan en evidencia, en algunos casos, ignorancia, resentimiento y odio. Y en otros casos, un antisemitismo manifiesto que hay que denunciar, por supuesto, y monitorear de manera permanente. Afortunadamente, los exponentes de este odio, que pareciera ser cada vez más visceral y violento, son escasos en nuestro país y no son representativos de la sociedad. Son expresiones marginales y sin representatividad significativa. Sus apariciones pueden ser, tal vez, muy estentóreas pero no deben confundirnos. Argentina es un ejemplo de la convivencia pacífica entre los distintos credos y las diferentes comunidades. Este diferencial es un enorme orgullo de nuestra sociedad, un ejemplo en ese sentido a nivel internacional, y no puede mancharse con expresiones que no son más que intentos aislados de provocación para atraer algún tipo de atención.

-¿Qué les dejaron estos 3 años al frente de la AMIA?

-El final de la gestión llega con un sentimiento de satisfacción, después de tres años de intenso trabajo. Fueron años muy productivos, en los que la educación fue uno de los pilares fundamentales. En ese sentido, ampliamos el presupuesto destinado al área y lanzamos un programa de becas para poder incorporar más familias en las escuelas que integran la Red Escolar Judía. También fortalecimos los espacios de formación docente que desarrolla AMIA, conscientes de que la excelencia educativa comienza por la calidad de los docentes.