En medio de la interna, Massa llamó a la unidad del peronismo y reclamó que “no haya vanidades ni caprichos”

Sergio Massa reunió al Frente Renovador en San Fernando

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, encabezó un encuentro en el partido bonaerense de San Fernando, donde volvió a reclamar unidad en el peronismo, rechazó las “vanidades y caprichos” y alertó que “la división es garantía del éxito de Milei y la sociedad eso no lo va a perdonar”.

En medio del recalentamiento de la interna en el seno de la coalición opositora, el dirigente convocó a la primera línea de la agrupación que integra Unión por la Patria y envió un mensaje a todos los sectores que vienen pugnando por la definición de las elecciones.

En el peronismo, Cristina Kirchner, La Cámpora, y un grupo de intendentes, vienen pulseando con el gobernador Axel Kicillof y otro sector de mandatarios comunales sobre la fecha de las elecciones. Es una discusión que se solapa con otra, de mayor intensidad, que es sobre el liderazgo hacia dentro del PJ y que se proyecta a la carrera por el 2027.

“Tenemos que contribuir a que haya unidad y una alternativa al gobierno. Es la responsabilidad que tenemos y cada uno debe construirla”, afirmó Massa en San Fernando, y agregó: ”La división es la garantía de éxito de Milei, y la sociedad no nos va a perdonar que no hayamos tenido la generosidad y la capacidad de ceder para representar a quienes rechazan este gobierno”.

La reunión ocurrió ante la inminencia de una definición de la fecha y el formato que tendrán los comicios de medio término en la provincia. En la Legislatura fracasó esta semana una sesión donde se iba a tratar la eliminación de las PASO, debido a que persiste las posiciones antagónicas entre CFK y el “axelismo” sobre si ir juntas a las nacionales -concurrentes- o en una fecha distinta a octubre.

Kicillof el jueves pasado habló en el Teatro Argentino de La Plata y confirmó que su posición está a favor del desdoblamiento. Pero el kirchnerismo insiste con que separar podría perjudicar las chances electorales del peronismo, tanto en la conformación de los concejos deliberantes municipales como en Diputados y Senadores provinciales.

Encuentro en San Fernando

Sergio y Malena Massa y Alexis Guerrera, en el Congreso Nacional del Frente Renovador

Es en ese marco de tensiones crecientes que habló Massa y si bien no se posicionó a favor o en contra de una de las posturas en pugna, insistió con que se redoblen los esfuerzos para bajar la tensión. Ya lo había hecho semanas atrás en el Congreso Nacional del partido. El ex candidato a presidente afirmó hoy que el Frente Renovador tiene como “primera responsabilidad el rol de construir y garantizar unidad”.

“Mientras la sociedad espera que seamos los que proponemos alternativas, los que construimos esperanza, los que damos debate para renovarnos y asumir nuestros errores, estamos en un debate electoral, de táctica electoral, ni siquiera en una discusión de propuesta electoral alternativa”, consideró.

En este sentido, advirtió: “Eso nos daña enormemente en la confianza de los que esperan de nosotros firmeza, claridad, transparencia en nuestra propuesta, un rol firme en el rechazo de las políticas de este gobierno y un rol propositivo, eso no está y entonces, si no entendemos que tenemos tener un rol de protagonismo en ese sendero, estamos en un problema”.

Y prosiguió: “Yo no sé si es con concurrencia o desdoblamiento posterior o anterior, antes de esto hay que resolver un paso previo: ¿hay o no hay vocación política de construir algo colectivo? ¿Es en unidad o no? ¿Es representante de un sistema de valores distinto al de este gobierno? ¿sí o no? Después discutamos la táctica”.

Por último, Massa planteó: “El momento del país amerita que no haya vanidades, egos, ni caprichos. Y que tengamos todos una posición de estar dispuestos a ceder y estar dispuestos a tender la mesa para tratar de acercar siempre las partes”.