Facundo Nejamkis: “El gobierno nacional pone muchísimo en juego en estas elecciones”

Facundo Nejamkis: "El gobierno nacional pone muchisimo en juego en estas elecciones"

El Director de la consultora Opina Argentina, Facundo Nejamkis, subrayó que el Gobierno enfrenta una de las elecciones más trascendentales de los últimos años, afirmando que “pone muchísimo en juego”. Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Para Nejamkis, el actual contexto político, marcado por la fragmentación y la debilidad económica, podría tener un impacto determinante en el futuro inmediato del oficialismo. “Hoy no es lo mismo para las oposiciones competir con un gobierno que la tiene atada, que con un gobierno que pasa por una debilidad”, destacó, añadiendo que el futuro electoral dependerá, en gran medida, de cómo el oficialismo logre superar sus dificultades internas.

Según el analista político, la situación actual del Ejecutivo no es la misma que en noviembre del año pasado, cuando parecía que la victoria estaba asegurada para el oficialismo. “Si las elecciones eran en noviembre del año pasado, el oficialismo ganaba caminando. Hoy, el panorama es otro”, dijo, enfatizando que la debilidad política y económica del gobierno ha generado incertidumbre en el electorado.

Para Nejamkis, la fragmentación de los partidos políticos genera incertidumbre de cara a las elecciones

En el análisis de Nejamkis, el tema de la fragmentación política también fue clave. La división dentro del oficialismo y entre las principales fuerzas de la oposición ha creado un panorama incierto, donde las alianzas no están claras y los votantes parecen más divididos que nunca. “Hoy lo que domina es la fragmentación”, afirmó, haciendo referencia a cómo los principales partidos se disputan los mismos sectores de votantes, sin poder consolidar una fuerza unificada.

El director de la consultora Opina Argentina también ofreció su perspectiva sobre las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, donde el PRO y La Libertad Avanza (LLA) siguen siendo los actores más relevantes, pero el escenario sigue siendo incierto. Los votantes de Centro-Derecha están cada vez más divididos, y los nuevos candidatos, como Marra y Zago, han crecido en apoyo, sumando incertidumbre a la carrera electoral. Para Nejamkis, este tipo de fragmentación no solo afecta a la oposición, sino que también complica la estrategia del oficialismo, que se enfrenta a nuevos y viejos desafíos a nivel interno y externo.

En cuanto al rol del PRO y su relación con el Gobierno, Nejamkis recordó que Milei llegó al poder con el apoyo de Mauricio Macri, pero que, a pesar de ese respaldo, no ha logrado establecer una alianza sólida con el PRO. “Generar consensos no era una opción para este Gobierno”, comentó, y subrayó que la falta de apoyo mutuo entre el Gobierno y el partido de Macri ha generado un ambiente de tensión y desconfianza. La fragmentación dentro de la coalición de gobierno también ha tenido un impacto directo en la imagen de Milei, quien, según el analista, no ha logrado consolidar su imagen positiva de manera firme.

Respecto a los principales líderes políticos, Nejamkis destacó que, en el caso de Javier Milei, su imagen sigue siendo un tema central. Con un 50% de imagen negativa, y un 46% de esa cifra correspondiente a una “imagen muy negativa”, Nejamkis dejó claro que Milei enfrenta un desafío significativo si busca mantenerse en el poder más allá de su primer mandato. “Hoy, Milei está cerca de su piso, que es lo que sacó en la primera vuelta de 2023″, indicó, sugiriendo que el presidente podría estar alcanzando su límite en cuanto a apoyo popular.

Javier Milei

El analista también hizo referencia a la situación de Cristina Kirchner y el peronismo, destacando que el distrito más fuerte del peronismo sigue siendo Buenos Aires, pero que la pelea Kicilof vs CFK es una de las primeras veces que se siente una amenaza interna para el liderazgo kirchnerista. Según Nejamkis, el desdoblamiento de elecciones es lo mejor que le podría pasar al peronismo, ya que genera dudas dentro del oficialismo y podría ser una oportunidad para que nuevos actores crezcan dentro del espacio.

Con respecto a la importancia de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, Nejamkis subrayó que, aunque el PRO y La Libertad Avanza parecen ser los principales competidores, la fragmentación del voto podría generar sorpresas. “El voto se va a dividir tanto que quizás un actor inesperado termine ganando”, comentó, haciendo hincapié en lo impredecible que resulta el panorama electoral actual.

