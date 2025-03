Sebastián Pareja: “Las declaraciones de Macri son desafortunadas, propias de alguien sin rumbo”

Sebastian Pareja: "Las declaraciones de Macri son desafortunadas, propias de alguien sin rumbo"

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, salió al cruce de las recientes declaraciones de Mauricio Macri sobre el entorno de Javier Milei. En diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol, Pareja calificó las palabras del ex presidente como “desafortunadas” y aseguró que son propias de alguien “sin rumbo” y “mal asesorado”. Además, reafirmó que La Libertad Avanza (LLA) se está preparando para cualquier escenario electoral, sin importar si es el que plantea Cristina Kirchner o un posible desdoblamiento de las elecciones.

Pareja dejó en claro que no cree que las declaraciones de Macri surjan de una reflexión propia, sugiriendo que el líder del PRO podría estar mal aconsejado. “No creo que salga de su propio pensar”, expresó.

El conflicto surgió cuando Macri criticó a Karina Milei, acusándola de tener una “obsesión” contra el PRO. Al respecto, Pareja aclaró que, aunque no había hablado específicamente con Karina Milei sobre este tema, los ataques hacia ella y otros miembros del entorno de Javier Milei, como Luis Caputo, son un intento por dañar al propio jefe de Estado. “Cuando le pegan a ella o a Caputo, están dañando a Javier”, subrayó.

Pareja sugirió que Macri está mal asesorado, luego de las declaraciones del ex presidente

Pareja explicó que la forma en la que su espacio hace alianzas políticas es completamente distinta a la utilizada por el gobierno anterior. Aseguró que en LLA no se realizan acuerdos “de la misma forma” que el PRO. “Nosotros no tenemos la misma forma de arreglar que el Gobierno anterior”, señaló, dejando claro que en su espacio se prioriza una lógica distinta de negociación.

A pesar de las tensiones, Pareja destacó que el PRO y sus dirigentes “se han mostrado a la altura” y que existe una buena relación con muchos de ellos. “El PRO tiene grandes dirigentes, nos llevamos bien con ellos”, aseguró. Sin embargo, recalcó que no comparten la misma lógica de negociación que propone Macri. Según el armador bonaerense, en LLA hay un entendimiento con varios dirigentes del PRO que están trabajando en conjunto con ellos. “Hay entendimiento con muchos dirigentes del PRO que están trabajando a la par nuestra”, agregó.

Pareja también manifestó que, aunque muchos dirigentes del PRO se encuentran colaborando con LLA, el partido de Macri sigue siendo independiente de ellos. Sin embargo, aseguró que están abiertos a recibir a aquellos del PRO que estén dispuestos a trabajar en conjunto. “Nosotros estamos esperando con los brazos abiertos a quienes quieran trabajar por nuestras ideas”, expresó.

En cuanto a Cristina Kirchner, Pareja evitó entrar en detalles sobre una posible condena a la ex presidenta. “Yo trato de no meterme en el tema judicial de Cristina”, indicó, subrayando que la última palabra en este asunto la tiene la Corte Suprema, que aún no se ha expedido al respecto.

Una de las declaraciones más fuertes de Pareja fue su crítica a la Ciudad de Buenos Aires, a la que calificó como un “ghetto” político. Aseguró que el territorio capitalino está dominado por un bloque político que ha cerrado el juego a otros sectores. “La Ciudad de Buenos Aires se maneja como un Ghetto. Es un territorio dominado por un bloque político que no ha abierto el juego”, apuntó Pareja, quien destacó que esta percepción es compartida por muchos otros dirigentes políticos.

Cristina Kirchner

En cuanto al desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires, señaló que LLA ya tiene una postura clara. Aseguró que su espacio no se prestará al “juego del kirchnerismo” y que no desean formar parte ni del triunfo de unos ni de la derrota de otros. “LLA está preparado para cualquiera de los escenarios que se presenten”, destacó.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. En este contexto, Sebastián Pareja también recordó que LLA no se plegará a las estrategias del kirchnerismo y está listo para afrontar cualquier desafío en las próximas elecciones.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae. La entrevista completa a Sebastián Pareja la podés encontrar en este enlace.