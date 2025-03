Victoria Villarruel cerró un seminario en el Senado: “Argentina enfrenta hoy un desafío demográfico sin precedentes”

Seminario Políticas públicas para cuidar la vida (De izq a der): Matilde Gagliolo (La Merced Vida), Abel Albino (Conin), Paola Delbosco, pte de la Academia Nacional de Educación; Isolina Correa Monterrubio, directora de Relaciones Internacionales del Senado; Victoria Villarruel, vicepresidente de la Nación; Daniel Abate, director de Cultura del Senado; Lorena Aguilar (La Merced Vida); Miguel Ángel Schiavone, rector de la UCA; y Juan Bautista González Saborido, director de Organismos Internacionales del Senado (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Un seminario a contramano del discurso dominante en los últimos 20 años, y de la agenda de la política: defensa de la vida desde la concepción, dignidad de la condición humana, importancia de la población en el desarrollo, demografía y geopolítica fueron algunos de los temas abordados por un panel de especialistas sobre “Políticas públicas para cuidar la vida”, convocado por las Direcciones Generales de Cultura y de Relaciones Internacionales del Senado con motivo de celebrarse el 25 de marzo el Dia del Niño por Nacer.

“Argentina enfrenta hoy un desafío demográfico sin precedentes - dijo Victoria Villarruel, vicepresidente de la Nación, al hablar en el seminario-. Con la tasa de natalidad más baja de nuestra historia, se pone en evidencia un problema profundo que amenaza las posibilidades de desarrollo nacional. La población es el recurso más valioso de una nación y la necesidad de incremento de los nacimientos, un desafío estratégico”.

la Vicepresidente también aseguró que Argentina puede aceptar ese desafío “porque es tierra de vida, sinónimo de familia, amistad y comunidad”, aunque “por otro lado, emerge también la llamada cultura de la muerte, que se manifiesta en la promoción de leyes que legalizan el aborto o en impulsar ideologías que contradicen la biología, generando una atmósfera de pesimismo y desaliento”, uno de cuyos efectos es presentar a los hijos como “una carga y no lo que verdaderamente son, que es un gran signo de esperanza”.

De esta manera, siguió diciendo, “se han generado políticas públicas reduccionistas que promueven una cultura del descarte alimentando un inquietante proceso de deshumanización”, por el que “la dignidad intrínseca de cada persona es debilitada y luego violentada continuamente”.

“Coincidimos en la necesidad de sacar a las mujeres argentinas de la vulnerabilidad, pero consideramos que ofrecer el aborto como respuesta a una mujer embarazada en dificultad es abandonarnos a la mediocridad y al desaliento. Es decirle desde el Estado que no puede traer vida al mundo y que un futuro mejor es Inalcanzable”. sostuvo.

“Es un mensaje terrible”, insistió.

Antes había afirmado que “el respeto a la vida y la dignidad humana no deben estar sujetos a las decisiones de las mayorías; son precondiciones básicas de la sociedad” y por ello “cuando se priva de derechos fundamentales a un determinado grupo de personas porque todavía no nacieron, porque están débiles, enfermas o ancianas, se resiente la legitimidad del mismo Estado y se resiente también la vida humana”.

“Otra de las conclusiones de esta jornada es que la Argentina necesita de la familia -agregó-. Con su vasta extensión territorial y abundancia de recursos, es todavía un país despoblado. La promoción de la familia es uno de los factores que nos permitirá mejorar la tasa de natalidad. Pero además, la familia es la cuna de los valores culturales”.

Por último, aludió a la celebración católica de la Anunciación: “Celebramos el día en que el ángel Gabriel le anunció y le propuso a María ser la Madre de Dios”. “A partir de ese momento -dijo-, la eternidad se hace historia y el cielo se une a la tierra”, lo que representa “el Misterio sublime [de la Encarnacion] a través del cual en cada persona resplandece la presencia de Dios y le da una dignidad infinita”.

Cerró su intervención con un llamado: “Quiero convocarlos a una gran gesta patriótica, que trabajemos juntos para que Argentina recupere su grandeza y sea esa nación noble que abrace la vida de todos, donde nadie sobre ni sea descartado. Que nuestra patria sea un lugar donde se considere a cada embarazo y cada nacimiento como un don invaluable y una manifestación de confianza de Dios hacia la humanidad.”

La intervención de Victoria Villarruel en el Seminario "Políticas públicas para cuidar la vida"

Al inaugurar el seminario y presentar el panel, el director de Cultura del Senado, Daniel Abate, sostuvo que “proteger la vida no es una cuestión de ideología o religión, sino un mandato de nuestra propia naturaleza humana” y aseguró que, “el futuro de una Nación depende de su capacidad de proteger a los más vulnerables y de que el cuidado de la vida sea el centro de sus políticas públicas”,.

En el seminario disertaron Miguel Ángel Schiavone, rector de la UCA; Paola Delbosco, presidente de la Academia Nacional de Educación; Abel Albino, presidente de la fundación CONIN; Matilde Gagliolo y Lorena Aguilar, coordinadoras de La Merced Vida y Juan Bautista González Saborido, director de Organismos Internacionales del Senado.

De izq a der: Paola Delbosco, Abel Albino, González Saborido, Miguel Angel Schiavone, Matilde Gagliolo y Lorena Aguilar (Captura de video)

“Hay una epidemia silente en casi todo el mundo a la que no le prestamos atención. no está en los diarios el número de niños que no llegan a nacer”, dijo el rector de la UCA, Miguel Ángel Schiavone, al comienzo de su intervención. Expuso las alarmante cifras de la caída demográfica en la Argentina, que en pocos años vio derrumbarse su tasa de fertilidad, hoy ubicada en 1,3 hijos por mujer, muy por debajo de la tas de reemplazo (2,1) y sostuvo que esta brusca caída coincide con la implementación de políticas antinatalistas, en particular el acento puesto en la anticoncepción y la legalización del aborto.

Schiavone puso el acento en la geopolítica y en la necesidad de que estos temas se debatan en el Congreso.

¿Queremos ser un país productivista o extractivista?, preguntó. Estamos destinados a lo segundo, modelo para el cual se necesitan poco habitantes y poco formados. Mientras que para tener un país productivo hace falta gobierno, territorio y población. Un país productivo no se mide por sus recursos sino por su población, afirmó.

Miguel Ángel Schiavone, rector de la UCA

Se adoctrina a la población para que no tenga hijos, dijo, y señaló la necesidad de que se fijen políticas demográficas que deberían ser contrarias a lo que se hizo en los últimos años.

A su turno, Abel Albino denunció la situación en la que viven demasiados chicos en la Argentina, donde un 40 por ciento de la población no tiene agua corriente y un 50 % carece de cloacas. “He visto niños dormir en el suelo con perros porque no tienen abrigo. La consecuencia es la parasitosis y luego la anemia”.

“Chicos sanos, bien nutridos y educados es el precio para tener una sociedad bien humana y una gran Nación”, afirmó.

Cinco cosas son necesarias para ello. Preservar el cerebro, que crece casi en su totalidad durante el embarazo y los dos primeros años de vida. La segunda cosa es la educación de ese cerebro. Tercera y cuarta son las cloacas y el agua corriente y caliente: para evitar las enfermedades infantiles y para una vida digna. Finalmente, la luz eléctrica. “La comida se les pudre por no poder refrigerar”, ejemplificó.

"Hagan algo, por favor", rogó Abel Albino, luego de describir la dramática realidad en al que viven demasiados niños en la Argentina (Captura de video)

“Hagan algo por favor -rogó, con el apasionamiento de siempre- Nunca me van a ver en una lista, no pido ningún voto, pero sueño con un país grande, rico y poderoso, donde se iguale hacia arriba y no hacia abajo, donde cada chico pueda desplegar su potencial genético”

Paola Delbosco, presidente de la Academia Argentina de la Educación, habló de la “Promoción de la familia y su impacto en el desarrollo de habilidades”, destacó la importancia de la familia, como lugar donde se habita y donde hay un servicio a la vida. La vida humana es frágil y necesita de cuidado y apoyo para subsistir y eso lo da la familia. El mejor regalo que puede hacerle a la sociedad ese pequeño núcleo que es la familia son los hijos, porque cada persona nueva que llega al mundo trae una nueva iniciativa.

Paola Delbosco: "Cada persona que llega al mundo trae una nueva iniciativa"

Lorena Aguilar, de La Merced Vida, una asociación que acompaña a mujeres que atraviesan embarazos inesperados explicó cómo es el trabajo que están desarrollando en los diferentes centros que tienen en todo el país y en otras naciones del continente, apra dar contención a mujeres con embarazo inesperados y en riesgo de aborto. “La sociedad les muestra que el embarazo es un problema a solucionar o una enfermedad a curar”, dijo y también denunció que “la ley no pone límite gestacional” en los casos de violación o afectación a la salud.

Luego habló otra integrante de La Merced Vida, Matilde Gagliolo, para dar un testimonio personal sobre el aborto al que se sometió a los 19 años, en parte por presión de su novio, en parte por temor al qué dirán, por inseguridad, desinformación y falta de apoyo. El suyo fue un relato detallado y crudo. “No he visto diferencia entre el aborto legal y clandestino”, dijo, en referencia a cómo lo vive la mujer y en base a su experiencia acompañando a otras mujeres que vivieron lo mismo. “No importa si el aborto salió ‘bien’: el aborto mata al bebé y traumatiza a la mujer”, aseguró.

Finalmente, Juan Bautista González Saborido, denunció cómo sucesivas leyes han ido relativizando un derecho a la vida que nuestra Constitución y los Pactos suscriptos por la Argentina, consagran desde la concepción. “En algún momento, dijo Juan Pablo II, pasamos del eclipse del sentido de Dios al eclipse del sentido del hombre”, citó, y “esto lleva a la desvalorización de la persona humana y de su derecho a la vida”.

Juan Bautista González Saborido

La cuestión de la defensa de la dignidad de la persona humana y derecho a la vida desde la concepción es una de las cuestiones centrales y más relevantes de nuestra época, agregó. “Es uno de los ejes sobre los cuales reconstruir una cosmovisión humana porque el gran riesgo es el avance de un proceso de deshumanización”.