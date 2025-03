Con tiempos jugados, la ciudad y la provincia de Buenos Aires enfrentan días cruciales para la batalla electoral

Javier Milei y Jorge Macri, en un acto protocolar. La pelea porteña divide aguas entre LLA y el PRO

La confección de las listas porteñas y la definición del calendario bonaerense marcan en estas horas buena parte de la agenda política, pendiente también de la negociación con el FMI y las señales inquietantes del mundo financiero. La carrera en la Ciudad reaviva además tentaciones sobre el pésimo recurso de candidaturas “testimoniales” y la pulseada en la Provincia recrea la idea de habilitar las reelecciones indefinidas de los jefes municipales. Todo, con dos focos principales: la pulseada entre Olivos y el macrismo, y la interna en el núcleo del peronismo/kirchnerismo.

Por lo pronto, el plazo para presentar candidatos porteños vence el sábado. Circulan nombres y versiones, tal vez envenenadas, sobre alguna sorpresa final, algún salto o anotación más allá del registro formal de una decena de marcas electorales entre coaliciones y partidos. En La Plata, los límites de tiempo son más amplios, pero las fechas se van corriendo de manera riesgosa cono señal política ante el electorado, que aún no sabe cuántas veces ni cuándo irá a las urnas. Está en duda incluso si finalmente la suerte de las PASO provinciales será resuelta esta semana o la que viene.

En la Ciudad, el peronismo inscribió el nombre más insinuante: “Es ahora Buenos Aires”. Apunta a un cuadro que ofrece una atractiva oportunidad para el PJ porteño frente a la competencia en el PRO y LLA, además de la fragmentación más amplia que incluye al radicalismo de Martín Losteau, la CC, el estreno de Horacio Rosdríguez Larreta después de su frustrado intento presidencial y el papel de Ramiro Marra.

Las encuestas circulan en abundancia, para el análisis y, en algunos casos, para ir creando climas antes que como orientación en cada escritorio de campaña. Y las especulaciones acompañan y alimentan jugadas que no cierran con la elección legislativa, programada para el 18 de mayo. En realidad, se extienden a la fuerte competencia nacional de octubre: además de diputados -13, en este turno-, habrá que elegir los tres senadores. Eso mismo es lo que nutre hipótesis sobre candidaturas de ocasión para el primer desafío, local, pero de acrecentado impacto nacional.

El peronismo deja trascender que Leandro Santoro, la figura de mayor exposición pública a pesar de algunas derrotas, encabezará la lista de legisladores locales. Hay amagues como el de Juan Manuel Abal Medina y, de hecho, preocupa más el voto que pueda disputar la agrupación de Guillermo Moreno. Pero, en el imaginario de un triunfo en mayo, es difícil suponer que Santoro quedaría fuera de la discusión de las listas nacionales más allá de lo que pacte ahora.

Ese interrogante remite a lo que alguna vez se definió como candidaturas “testimoniales”. No es una categoría, sino una referencia a la oferta de nombres para tratar de garantizar resultados, sin atadura al cargo para el que fue propuesto. En el actual caso porteño, estaría aludiendo también al peso que tomó la elección para la Legislatura, cuyo resultado abriría desafíos y tentaciones mayores al ganador, con la mirada inmediatamente puesta en la pelea por diputados y senadores nacionales.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof, en épocas con sintonía política. La interna peronista complica las decisiones en Buenos Aires

Para LLA es también un tema. El oficialismo nacional está especialmente atentos a los movimientos de la coalición encabezada por el PRO, que sumó a un socio como el MID. Las decisiones, a cargo de Karina Milei, giran en torno de la necesidad de jugar un candidato que consideren realmente competitivo. Desde hace rato, se habla del vocero Manuel Adorni. Si es él y le va bien, la pregunta sería si queda fuera de carrera para octubre, que demandará listas fuertes para nutrir bancadas muy minoritarias en las dos cámaras del Congreso.

El PRO viene girando alrededor de los nombres de Fernán Quirós y María Eugenia Vidal. La ex gobernadora no se mostraba muy interesada, al margen incluso de lo que dicen las encuestas, que siguen anotando el desgaste del paso bonaerense. El caso del ex ministro porteño es llamativo porque según algunos sondeos no registra la huella negativa que dejó el lugar ocupado en la cuarentena por el covid, algo que para otros fue demoledor.

El cuadro es mucho más complejo en la Provincia. Y allí, por debajo de las negociaciones en el primer nivel del peronismo, juegan fuerte los intendentes, básicamente por dos razones. La primera: se renuevan asientos en los concejos deliberantes y, se sabe, perder ese control puede ser letal políticamente para el jefe municipal. La segunda: estar en la mesa de negociaciones, con peso gravitante de los representantes del GBA, les permite en estas horas volver a la carga para habilitar las re-reelecciones.

La magnitud del conflicto doméstico en el peronismo/kirchnerismo es tal que, luego de intensas gestiones de operadores, fue necesario el encuentro -y su correspondiente señal- de Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. La tensión entre el gobernador y CFK supera esta disputa, fisura como nunca antes al entramado K y se proyecta al 2027. En lo inmediato, condiciona la suspensión de las PASO y mantiene abierta la pulseada sobre el adelantamiento de la elección local.

Fuera del desgaste que supone este ya largo juego, y su efecto en otros espacios, Kicillof expone un problema que utiliza para sostener su plan -empezando por el desdoblamiento de los comicios- pero que no supone un dato menor: si se vota todo en un mismo turno -es decir, en octubre- los bonaerenses estrenarían Boleta Unica de Papel para diputados nacionales y las viejas boletas para los cargos locales.

De todos modos, la batalla es otra. Y por supuesto, incluye la suspensión de las primarias bonaerenses. En la otra vereda, observan ese cuadro y miran especialmente cómo evoluciona el caudro en territorio porteño. Si nada cambia, la LLA y el PRO terminarían compitiendo en la Ciudad -de manera dura-, mientras se acercan a un trato en la Provincia.

Eso ocurriría en la vidriera más vistosa a escala nacional, pero desde ya no representaría un caso único. La primera elección del año será en Santa Fe, el 13 de abril. Y allí, el cuadro expone la competencia de una coalición encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro -que reúne a la UCR, el PRO y otros espacios- con LLA en solitario, el peronismo dividido y algunas fuerzas locales.

El escalonamiento de adelantos suma en mayo, además de la pelea porteña, comicios en Salta, San Luis, Chaco y Jujuy, panorama al que se agregó Misiones, para junio. En la provincia de Buenos Aires, se habla de septiembre. Se verá. Antes, en agosto, el calendario anota la definición de alianzas y candidatos nacionales en todo el país. Falta mucho, más que por los tiempos, por los factores que cada tanto alteran la agenda política.