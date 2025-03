El gobernador de Tucumán respondió las críticas de Cristina Kirchner: “Voy a seguir colaborando con el Gobierno Nacional”

Jaldo ratificó que seguirá siendo aliado de la Casa Rosada

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, rechazó las críticas de la ex presidenta Cristina Kirchner por el apoyo de diputados del peronismo - entre ellos los legisladores tucumanos - al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei para dotar de respaldo institucional el acuerdo que está próximo a cerrarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su última aparición pública el pasado fin de semana, la ex jefa de Estado había puesto de relieve que sin el acompañamiento de diputados peronistas de Tucumán, Salta y Catamarca, el Gobierno no hubiera obtenido la ley. Jaldo no sólo valoró la posición de los diputados de su provincia, si no que se mostró satisfecho con su condición de aliado de la gestión Milei.

“¿Cuándo se van a terminar de dar cuenta el daño que se ha venido haciendo a la Argentina por pensar y obrar de la manera que lo vienen haciendo? Yo en esa no me voy a anotar, yo voy a seguir trabajando porque para mí Tucumán está primero y voy a seguir colaborando con el Gobierno nacional. Voy a seguir colaborando con mi querida patria argentina para que, de una vez por todas, muchos tucumanos, tucumanas, argentinos y argentinas puedan vivir mucho mejor”, expresó el gobernador.

Jaldo también se quejó de las disputas de poder que se observan hacia adentro del peronismo, y pidió apoyar la gobernabilidad en el plano nacional. “La Argentina somos todo. Hoy el presidente –Javier Milei- que nos gobierna, llegó por la voluntad popular de 14 millones de argentinos. Hoy la patria argentina somos todos, todos somos argentinos y nadie se salva solo. Aquellos que se oponen permanentemente a todos los proyectos de leyes, proyectos de decreto de necesidad y urgencia, y creen que están ayudando, y la verdad que no”, sostuvo Jaldo en declaraciones que reprodujo El Tucumano, este martes 25 de mayo.

Luego reforzó: “Hoy poniendo palos en la rueda, no aprobando las leyes, haciendo semejantes teatros en el Congreso tanto en Diputados como en Senadores y, la verdad, que no es esa la Argentina que queremos la mayoría de los argentinos”.

“Que no se equivoquen, a la Argentina la tenemos que construir entre todos, a la democracia la tenemos que sostener entre todos. Con agravios, con peleas, con grieta, no vamos a ir a ningún lado. Tenemos que dejar las diferencias personales y tenemos que dejar las diferencias políticas por lo menos por un tiempo para que podamos sacar esta querida patria argentina adelante”, añadió el tucumano.

La ex presidenta Cristina Kirchner criticó la aprobación del DNU que facilita el acuerdo con el FMI. REUTERS/Matias Baglietto

Cristina Kirchner había afirmado el sábado, durante en la apertura del Congreso Educativo Nacional que se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que “sería deshonesto intelectualmente no decir que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, si los diputados peronistas de la provincia de Catamarca; si los diputados peronistas de Tucumán; si los diputados peronistas que fueron con Sergio Massa en la boleta de Misiones, y si los diputados peronistas de Salta hubieran votado junto al peronismo y a otras fuerzas políticas, este cheque en blanco no existiría”.

La réplica de Sáenz

En un tono similar, horas antes, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz había cuestionado los señalamientos de la actual presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner.

El gobernador de Salta también salió al cruce de las críticas de Cristina Kirchner

“Nosotros entendemos que lo que han hecho (los legisladores salteños) es dar gobernabilidad a alguien que ha sido elegido legítimamente por la gente. Somos responsables cívicamente de eso y creemos que el diálogo siempre es el camino. No podemos oponernos a todo”, dijo Sáenz sobre el voto de los diputados de su provincia

“Los salteños ya saben que los dirigentes nacionales solo vienen para las elecciones. Esperemos elegir candidatos con la fortaleza para decir ‘no’ cuando hay que decir ‘no’ y pelear por Salta. Reconocer errores no es debilidad, es humildad y grandeza”, agregó el gobernador salteño.