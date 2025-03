Martín Menem negó que los audios que circularon sean suyos: “Hay mucha inteligencia artificial detrás”

El presidente de la Cámara de Diputados planteó que se trata de un "ataque orquestado" contra un plan de Gobierno

Luego de que trascendieran unos supuestos audios atribuidos a Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados descartó que sean suyos y aseguró que “hay mucha inteligencia artificial detrás”.

En los mensajes que fueron difundidos, se lo escucharía a Menem decir: “Los quiero gritándome, a los gritos, puteando, nada de algo pacífico”. El mensaje de voz habría sido enviado al chat de WhatsApp del bloque libertario en la previa a la sesión en la que se aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 y el acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI).

Frente a esto, durante un diálogo con Luis Majul al aire de LN+, Menem aclaró: “No es verdadero. Yo tengo mil defectos, pero hay virtudes que sostengo, la paciencia, la tranquilidad, la no violencia. Están buscando a dónde pegar. Hasta se lo mostré a mi hijo y me dijo que esa no es mi voz”.

En ese sentido, planteó que se trataron de ediciones para apuntar contra el oficialismo. En el aparente audio de Menem, el libertario pedía a sus compañeros de bancada: “Es la sesión más importante de los últimos 20 años para ser parte de la historia. Dientes apretados en todo momento. No bajemos la guardia”.

El oficialismo logró 129 votos para ratificar el DNU del acuerdo con el FMI

Según los chats filtrados, la diputada Nadia Márquez organizó un listado de legisladores entre los que se encuentran Mercedes Llano, Lilia Lemoine, Álvaro Martínez, César Treffinger y Claudio Lisandro Almirón.

Con respecto al origen de estos audios que circulan, Menem señaló que “también hay videos”. “Hay mucha inteligencia artificial detrás. El que me conoce sabe que lo que menos quiero es tener problemas en el recinto. Ya habían empezado la semana anterior con supuestos gastos en catering, pero nosotros gastamos un 70% menos. Otros presidentes compraban salmón y sushi. He cortado miles de privilegios”. “La Cámara es la Cámara que menos plata ha gastado en la historia. No solo eso, sino que a fin de año el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados le ha devuelto 7 mil millones de pesos. Primera vez en la historia porque siempre piden partidas adicionales", mencionó.

“Entonces todo este tipo de maniobras hablan de un ataque orquestado permanentemente Contra el plan de Gobierno”, indicó.

El audio despertó el enojo de la diputada libertaria Marcela Pagano, quien lo enfrentó en pleno recinto y cuestionó su comportamiento. Sobre esto, el titular de la Cámara de Diputados se limitó a decir que son cuestiones que “seguramente se solucionarán”.

Menem respondió a las críticas de Germán Martínez, de Unión por la Patria (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)

De igual forma, aseguró que no habló del tema con el presidente Javier Milei. “Solamente intercambiamos chats después de la aprobación”, explicó y sumó: “Lo que pasa en el recinto es algo que no es de ahora, es algo que viene de antes. Yo creo que se violan muchos códigos del respeto, del trato, del silencio, de cuando uno habla. Los demás escuchamos. Viste lo que te enseñan en la escuela, cuando habla un alumno, lo escuchamos todos”.

En relación con la sesión del miércoles, destacó el trabajo realizado en Diputados y aseguró que fue una “parada importante, teniendo en cuenta la composición del recinto”. “Es una noticia enorme para la Argentina este, porque con eso vamos a terminar con el desastre que dejó el kirchnerismo, que dejaban papelitos de color en el Banco Central, le sacaban la plata, le sacaban las reservas, las letras intransferibles”, destacó.

En respuesta a las críticas del jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, Menem recordó que este Gobierno sacó “democráticamente el paquete fiscal, boleta única, banco de ADN, datos genéticos y un montón de otras leyes”.

“No están acostumbrados a no tener el poder. Cuando tienen el poder destruyen todo y cuando no lo tienen obstruyen todo en la tarea que están haciendo esos discursos incendiarios”, cerró.