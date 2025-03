Marcela Pagano volvió a cuestionar a Martín Menem: “Obstaculiza el normal funcionamiento de la cámara de Diputados”

Marcela Pagano reiteró sus acusaciones contra Martín Menem

La sesión en la Cámara de Diputados, que se celebró este miércoles por la tarde para debatir el DNU de 179/25 y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tuvo su momento culmine cuando la diputada, Marcela Pagano, utilizó un megáfono para cruzar al jefe de Cámara, Martín Menem, por un audio que estaba circulando en el ámbito parlamentario. “Obstaculiza el normal funcionamiento”, acusó la libertaria horas más tarde, al referirse al episodio.

La disputa entre los integrantes de La libertad Avanza (LLA) comenzó por la mañana, con varios mensajes que Menem envió por WhatsApp. Según Pagano, en uno de ellos la “invocaba” para que “desconociera un acta firmada por 17 diputados en un quorum de la Comisión de Juicio Político”, para ratificar las autoridades. En este sentido, el titular de la Cámara Baja había señalado: “lo votamos en contra”, lo que despertó el enojo de su compañera de bloque. Más allá de los resultados, Pagano sostuvo que ese tipo de pedidos, va en contra de las normas. “Yo no puedo romper un acta pública, tendría un problema legal”, señaló.

Antes del mediodía, durante la sesión, la periodista sacó el megáfono verde, cuando le silenciaron el micrófono luego de llamarlo a Menem “fascista” por interrumpirla. En ese momento le pidió explicaciones respecto al mencionado episodio: “Sería muy interesante porque hacen alusión a la Comisión de Juicio Político y usted, aquí, tiene facultades delegadas por este pleno”, lo apuró en ese momento. Y concluyó: “¿Sabe qué? No le tengo miedo Martin Menem. Yo trabajo para Javier Milei, no para usted”.

Marcela Pagano saca un megáfono en el Congreso

En diálogo con TN, la legisladora reiteró su disconformidad con el desempeño de Menem, al señalar que “evidentemente está excediéndose en el uso de las facultades que le delegó todo el cuerpo, no solo los diputados de los LLA”. “Yo me pregunto cómo un señor que preside la Cámara, como Martín Menem, obstaculiza el normal funcionamiento de la Cámara de Diputados y no deja que avance la comisión de Juicio Político, de la que yo ya me expedí”, expresó.

Además, lo acusó de actuar en su beneficio personal y de bloquear el trabajo de los legisladores. De esta manera se refirió a Gabriel Bornoroni (presidente de bloque libertario) quien, según Pagano, “está siendo pisoteado por Martín Menem que no se ubica en su rol de ser presidente de todos los bloques de la cámara y avasalla el lugar del presidente del bloque. No es la primera vez que lo hace”.

El presidente del la Cámara de Diputados, Martín Menem (REUTERS/Matias Baglietto)

Firme en su postura y muy crítica con el jefe del recinto, Pagano lo acuso de no aceptarle la renuncia como titular del organismo que dictamina contra los funcionarios públicos, un pedido que le estuvo haciendo durante más de un año, mientras cursaba su embarazo, siendo que Menem desconoció a la periodista en ese puesto en abril del año pasado. En este sentido, explicó: “Cuando yo vi que hicieron esta trampa de poder para sacarlo a (Oscar) Zago como jefe de bloque, porque evidentemente tenía sus problemas con él, usaron la comisión de juicio […], por eso me nombra a mí”.

Entre los requerimientos que el vicepresidente de LLA hizo desde muy temprano, antes de que comenzara la sesión, se encontraba un pedido hacia los integrantes del bloque. “Los quiero gritándome, a los gritos, puteando, nada de algo pacífico”, se escuchaba decir a Menem en un mensaje de voz enviado, filtrado al chat de WhatsApp del bloque libertario, y que reprodujo el periodista Ramón Indart en Infobae en vivo.

“Es la sesión más importante de los últimos 20 años para ser parte de la historia. Dientes apretados en todo momento. No bajemos la guardia”, arengó Menem, respecto al acuerdo con el FMI que, finalmente, fue aprobado.