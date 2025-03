Santiago Cafiero: “Este gobierno tiene un mejor manejo de la política que el nuestro; el Frente de Todos no tenía oficialismo”

"Milei y este gobierno libertario tienen un oficialismo. Nosotros fuimos un gobierno sin oficialismo", dijo Santiago Cafiero (Gustavo Gavotti)

El diputado de Unión por la Patria Santiago Cafiero elogió hoy al gobierno de Javier Milei por tener “un mejor manejo de la política” que el peronismo durante su última administración, bajo la gestión de Alberto Fernández, donde él fue jefe de Gabinete, primero, y ministro de Relaciones Exteriores, luego.

“Milei tiene un mejor manejo de la política y de la agenda pública. Tiene amplificadores, un cono que repite 24 horas. Este gobierno tiene más amplificación que el nuestro. Milei y este gobierno libertario tienen un oficialismo. Nosotros fuimos un gobierno sin oficialismo. No hubo”, sintetizó sobre algunas de las diferencias que, a su juicio, hay respecto del gobierno que Cafiero integró entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

En ese sentido, Cafiero reconoció los problemas que afronta Milei y las “situaciones traumáticas” de la gestión, que enmarcó en un “neoliberalismo financiero y extranjerizante”, pero insistió en su estrategia comunicacional y política. “Sigue teniendo vocería”, indicó, y recordó la dificultad del Frente de Todos, donde “nadie se hacía cargo, ni de lo bueno”.

Durante una entrevista con el programa “A confesión de partes”, que conduce Romina Manguel por FM Milenium, Cafiero consideró que en La Libertad Avanza “hay más lealtad partidaria” y volvió otra vez a la gestión de Alberto Fernández: “¿Cuántas políticas se defendían como defiende LLA alguna pavada, alguna medida? El Frente de Todos parecía el Frente de Nadie, nadie se quería hacer cargo".

"El Frente de Todos parecía el Frente de Nadie", dijo Santiago Cafiero (Telam/Dpa)

Si bien Cafiero fue muy crítico de la orientación de la gestión de Milei, destacó que “construye muchas más lealtades” que Fernández y eso hace que “construyan algo valorado en la sociedad argentina que es la autoridad presidencial, porque no tiene a nadie que desautorice”.

“Milei no tiene internas”, enfatizó y otra vez, comparó: “¿Cuál es la interna de Milei? Nadie lo cuestiona a él. A Alberto lo cuestionaban sin red de contención“.

Sin embargo, el diputado bonaerense destacó los logros del gobierno de Fernández en materia de políticas públicas: “Fueron muy buenas, se hicieron más de 6.000 obras públicas, se hicieron 14 mil casas, hubo récord de empleo y de ocupación, récord de exportaciones. Por supuesto, la inflación fue lo que en materia de políticas no supo resolver nuestro gobierno”.

“Veo que hoy Milei tiene muchas dificultades en instancias que no resuelve y sin embargo no tiene el cuestionamiento que teníamos nosotros. Milei, su gobierno, sabe cómo contener a la opinión pública, una parte. Porque conduce su espacio y a su electorado”, insistió y destacó que “tiene muy buena conexión con el debate público y él lo conduce a través de los medios que están con él”.

En cambio, recordó que cuando el gobierno que él integró inauguró el gasoducto Néstor Kirchner, en julio de 2023, la “noticia” fue la disputa entre el presidente y la vice, Cristina Kirchner: “No se habló de las potencialidades, del salto de calidad en Vaca Muerta, se habló que Cristina y Alberto no se podían ver en ese acto”.

Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof durante la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, en 2023 (Gustavo Gavotti)

Por eso consideró que “era obvio” que el peronismo perdería las elecciones presidenciales de 2023. “Supimos construir un frente electoral para ganar elecciones de 2019 que parecían imposibles. Le ganamos a Macri, que tenía todo a favor. Desde ese punto de vista fue muy exitoso, pero para llevarlo a una coalición de gobierno, la política no lo supo resolver. Y generamos un espectáculo de la política y fue algo que nos pasó factura la sociedad. Después vino Milei”, analizó.

A pesar de los elogios del manejo de la agenda política del gobierno actual, Cafiero fue muy crítico del enfoque que le está dando la actual administración nacional. “Un modelo como este lleva un programa clásico de apertura de mercados, fortalecer el eje del neoliberalismo que es la desregulación del mercado financiero, que es la columna vertebral. Son los grandes fondos de inversión. Es ese esquema, sumado a los recortes, porque el modelo cierra con recortes“, interpretó.

“Hay un modelo donde el Estado se retira y ya no es amortiguador. El Estado sí funciona para reprimir. Se retira de entregar medicamentos gratuitos, de programas oncológicos, se retira de esos lugares pero dónde sí se expresa el Estado: en la represión“, destacó en relación a la violencia institucional ejercida durante los incidentes en la última marcha frente al Congreso, por lo que consideró que “este tipo de gobiernos de extrema derecha necesitan tener raleados a los movimientos populares”.

Cafiero apoyó el proyecto de Axel Kicillof (Foto: Prensa/Télam/CF)

En esta comparación, su mirada fue favorable a la postura tomada por el gobierno de Fernández. “Nosotros, mientras fui Jefe de Gabinete, en el gobierno del Frente de Todos, no se reprimió. Tuvo muchas marchas, acampes y no reprimía de este modo. No tuvimos un fotógrafo que se debate entre la vida y la muerte. Eso es una decisión política. Nosotros nunca mandamos a reprimir las marchas a las que iban Milei y Bullrich, a pesar de que eran ilegales porque violaban los protocolos sanitarios durante la pandemia".

Por eso, Cafiero cree que la salida del peronismo y el camino para volver a ser gobierno es a través de la unidad y la apertura a otros espacios. “El norte es clarísimo. Ningún compañero del peronismo está pensando en otra cosa que no sea ganar el 25 para posicionar el espacio y ganar el 27. La estrategia puede ser distinta entre espacios pero el objetivo es ganarle a Milei porque vemos que lleva a un gran deterioro de la Argentina“, dijo, y reiteró su apoyo al proyecto del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“Acá hay al menos dos estrategias bien distintas para ganarle a Milei. Hay una que conduce Cristina, que es hacer un bloque fuerte y reordenar la tropa propia y desde ahí diseñar una estrategia electoral desde una identidad muy fuerte. Otros pensamos que el peronismo tiene que buscar una apertura hacia otros espacios políticos”, aseguró.