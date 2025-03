“No podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos”: la frase de Lilia Lemoine sobre la agresión al fotógrafo

Lilia Lemoine sobre el fotógrafo herido en la marcha

La diputada nacional Lilia Lemoine habló en las últimas horas de la agresión que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo, que se encuentra en grave estado porque una cápsula de gas lacrimógeno impactó en su cabeza.

“No podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos”, sostuvo la legisladora, y planteó que la situación se trató de “un accidente, algo normal que ocurra en ese contexto” de violencia y enfrentamiento entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad.

Lemoine, entrevistada por A24, agregó que la agresión “fue un horror, pero no es culpa de la policía”. “Hay cosas que no se pueden controlar, si vos generás una situación de tal violencia, y ponés gente que no tiene que estar ahí... Porque ese fotógrafo no tenía que estar ahí, estaba entre la policía y los manifestantes, ese no era su trabajo, no vive de eso”.

El momento en que Pablo Grillo recibió el impacto en la marcha por los jubilados

Con relación a la situación de Grillo, y en la mañana de este viernes, Infobae registró un video que muestra el momento exacto en el que el fotógrafo recibe el golpe que hoy lo tiene peleando por su vida en el Hospital Ramos Mejía.

Las imágenes muestran un paneo aéreo de los feroces incidentes que provocaron destrozos en la vía pública: allí se observa a decenas de manifestantes que lanzan piedras contra la policía, mientras los agentes de seguridad responden con gases lacrimógenos y utilizan camiones hidrantes que lanzan agua para tratar de contenerlos.

En ese contexto de violencia y caos, en el video se puede ver al reportero gráfico tratando de tomar registros de los incidentes (trabajaba de manera independiente en la cobertura de la marcha), hasta que es impactado por el cartucho de gas lacrimógeno que llega desde el lado donde estaban las fuerzas de seguridad.

Tras recibir el golpe en la cabeza, Grillo cae y tres manifestantes se acercan de inmediato para ver qué le había pasado; al observar el cuadro de situación, con la ayuda de otros militantes intentan socorrerlo, retirándolo de la zona donde llovían los proyectiles.

Una postal de los incidentes en el Congreso (AP)

Ayer por la noche, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio su versión sobre estos incidentes: “Es lamentable, pero las fuerzas estaban accionando de acuerdo a la necesidad de dejar liberada esa zona, y no permitir que los violentos sigan rompiendo, todo. Lamento que esté entre la vida y la muerda, es algo trágico”.

Ante la consulta de A24 sobre si hubo exceso policial, señaló que “no”. “El policía tira la granada de manera correcta, a 45 grados, a una distancia muy prudencial; la diferencia es que el fotógrafo estaba muy agachado y la granada toca el piso y no sabemos si se desprende un fierro o es el cartucho de la misma granada que rebota en el piso y, al estar casi agachado, le impacta en la cara”.

En ese mismo reportaje, Bullrich aseguró que no pidió investigar lo sucedido. “Estaban todos tirando”, afirmó, y amplió: “Alguien que se agacha en esta situación corre riesgo; está en una barricada con fuego. La orden era apagar esa barricada con un material de hierro fuerte, y uno no puede responsabilizar a las fuerzas por la acción legal de reprimir la destrucción total que estaban generando en ese momento los patoteros y barras bravas”.

Por último, el gobierno nacional presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por la presunta comisión de los delitos de “sedición, asociación ilícita agravada, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática” contra los detenidos por la protesta de los barrabravas del miércoles. Además, exigió el apartamiento de la jueza porteña, Karina Andrade, que ordenó la liberación inmediata de todos los arrestados.