Ignacio Torres cuestionó al Gobierno nacional por Bahía Blanca: “Hay que dejar el Twitter de lado y ponerse a laburar”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres

Tras el trágico temporal en Bahía Blanca, el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, cuestionó al Gobierno nacional en medio del conflicto con Axel Kicillof y la ausencia de Javier Milei en el lugar. “Hay que dejar el Twitter de lado y ponerse a laburar”, indicó.

Todavía bajo el agua, el 70% de la ciudad sufrió daños considerables. En este contexto, el Gobierno nacional envió ayuda económica y analiza realizar un giro de nuevos fondos. Mientras tanto, Kicillof reclama que parte del dinero del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que anunció el Ejecutivo sea destinado a la reconstrucción de la ciudad. En esta oportunidad, el presidente Javier Milei no viajó a Bahía Blanca. Los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri son los que siguen de cerca la evolución de los operativos.

Frente a esto, el gobernador Torres cuestionó la actitud del Gobierno nacional en un diálogo con LN+ y planteó: “Acá lo que hay que hacer es muy simple, dejar Twitter de lado y ponerse a laburar. Porque el que especule de un lado y del otro la condena va a ser social y va a ser muy fuerte”. “Hay que estar presente, hay que poner la cara y hay que dar soluciones en vez de especular políticamente”, sostuvo.

Las consecuencias del temporal en Bahía Blanca

Además, también apuntó contra la propuesta del Ejecutivo de establecer una modalidad de inversión de iniciativa privada a la chilena. “Si el Gobierno nacional cree o sostiene que se tiene que encargar pura y exclusivamente de la macroeconomía, de las relaciones exteriores y de la seguridad nacional. Está perfecto, uno puede estar de acuerdo o no. Ahora, todos los impuestos que se recaudan con asignación específica por ley para mantenimiento de rutas, de puertos, que es muchísimo dinero, hay dos opciones, o se ejecutan, como corresponden, o se descentraliza”, planteó y luego sumó: “O la otra opción es eliminar esas asignaciones específicas y esos impuestos. No es un dilema, obra pública sí, obra pública no. Si no hay infraestructura es un golpe de lleno a la competitividad nacional”.

En el marco de la puja entre Gobierno bonaerense y el nacional por la asistencia a Bahía Blanca, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que “reconstruir una ciudad es un tema del municipio y de la provincia”. “El gobierno está para apoyar, toda la planificación tiene que estar a cargo del municipio”, aclaró.

Patricia Bullrich, Luis Petri y Axel Kicillof en Bahía Blanca

Frente a esto, Torres analizó: “Si entramos en un dilema jurisdiccional, eso es para trabar todo”. “No podemos no plantear dentro de una agenda de desarrollo que no haya un plan de infraestructura como la Argentina necesita. Es atrasar años”, explicó.

Según fuentes del gobierno nacional, están a la espera de que la Provincia de Buenos Aires declare la emergencia y realice un pedido formal de fondos específicos. Este proceso será evaluado para determinar la viabilidad de las cantidades solicitadas. Como advirtió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ayuda estará condicionada a la presentación de “un plan” detallado tanto por parte de la provincia como del municipio.

En una conferencia de prensa celebrada en el quinto día de la tragedia, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Blanco, afirmó que seguramente solicitarían ayuda financiera al gobierno nacional. Sin embargo, ni él ni el gobernador Axel Kicillof mencionaron el monto exacto que se necesitará para iniciar la reconstrucción de Bahía Blanca. El intendente, Federico Susbielles, también estuvo presente, pero no se abordó el tema de la cifra requerida.

A pesar de las críticas, el gobierno nacional sigue dispuesto a ofrecer más fondos para la reconstrucción, aunque reconocen que aún no está claro el método para distribuirlos. Están evaluando distintas opciones y considerando mecanismos adecuados. Inicialmente, contemplan dos vías, entre ellas, las solicitudes presentadas por casi todos los partidos en el Congreso el mismo viernes en ambas Cámaras.