María Migliore: “Un millón de chicos no está pudiendo terminar la escuela secundaria”

Según María Migliore, los adolescentes que dejan la escuela "son chicos que no les estamos dejando estudiar"

María Migliore, politóloga (UCA) y directora de Fundar, analizó en una entrevista en vivo con Infobae la grave situación educativa que atraviesa la Argentina. Tras presentar un informe sobre terminalidad educativa, la exministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteño aseguró que “un millón de chicos que no están pudiendo terminar la escuela secundaria”.

Según Migliore, a pesar de que la enseñanza en la escuela media es obligatoria desde 2006, uno de cada cuatro jóvenes de entre 19 y 24 años atraviesan la dificultad para completar ese nivel. “Es un montón”, graficó. Al adentrarse en los números, indicó que dentro del 25% que no finaliza sus estudios en tiempo y forma, el 6% asiste en algún programa educativo para terminar la secundaria. “Están peleando para terminarlo”, deslizó. Sin embargo, el problema mayor está en el grupo restante: “Unos 800 mil chicos tiraron la toalla. Podemos asumir que no van a terminar".

La cifra, que abarca una cuarta parte de la población juvenil, refleja un desafío social y educativo que requiere atención urgente y que no se reduce a lo que “pasa dentro del aula”.

Un aspecto clave que señaló Migliore fue el impacto de la pobreza en el abandono escolar. “Del millón de chicos que no logran terminar la escuela secundaria, 7 de cada 10 provienen de hogares con niveles de pobreza”, explicó, poniendo de relieve el vínculo estrecho entre la desigualdad socioeconómica y el acceso a la educación.

Según una encuesta realizada por Fundar en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el 33% de los jóvenes que abandonaron sus estudios explicaron que tuvieron que dejar la escuela para “salir a trabajar”. Y otra tercera parte se explica por la “necesidad de cuidar”, es decir; los embarazos no deseados (18%) o se tuvieron que hacerse cargo de familiares que requerían atención (9%) u otros conflictos familiares (9%).

Las cifras de CIAS-Fundar

Sobre ese punto, Migliore advirtió sobre “la importancia de políticas como la Educación Sexual Integral (ESI) para prevenir el embarazo no deseado, y de fortalecer los espacios de cuidado para que no sean estos chicos que salgan a cuidar”.

“Siento que la conversación pública se habla de una liviandad tan grande de ‘chicos que dejan la escuela’. Es más complejo, son chicos que no les estamos dejando estudiar. Esto va a atentando que puedan estudiar", definió.

Según el punto de vista de la exministra de Horacio Rodríguez Larreta, la “sumatoria de las causas” y lo que “pasa afuera” de la escuela favorece el abandono escolar. “Tampoco le podemos pedir a la escuela que arregle todos los problemas”, alertó.

“Casi el 80% (de estos adolescentes) busca su primer trabajo antes de los 18 años. La mayoría trabaja de manera informal. Son cosas temporales y changas, lo que empiezan a hacer que la situación se complique. Así se va a armando este combo de que uno de cada 4 chicos no logre terminar” la escuela, insistió.

Dos historias sobre la crisis educativa

Crisis en la educación: la historia de Elias León

La directora de Fundar citó dos casos que ilustran la misma problemática. Una de ellas es la historia de Elías León, un joven del barrio 1-11-14 del Bajo Flores, quien tuvo que abandonar el nivel secundario.

“Mi situación económica me llevó a que vaya a trabajar. Yo fui criado por una madre soltera. Mi papá falleció a los tres años cuando era chiquito. Y bueno, tengo dos hermanitos también que son más chicos que yo. Yo soy el hermano mayor. En ese momento, mi mamá estaba sin trabajo y no me quedó de otra que salir a buscarlo porque en ese tiempo no la estábamos pasando bien. Conocí a un amigo que el papá tenía una heladería y había empezado a hacer delivery con la bicicleta. No era mucho lo que cobraba, pero nos ayudaba un montón”, relató León, ante el equipo de Infobae.

Frente a la problemática, existen algunas soluciones. Una de ellas es la experiencia de la escuela María Guadalupe, en la localidad de General Pacheco, en Tigre. Se trata de un colegio de gestión privada que funciona en un barrio humilde de Las Tunas, y que se construyó a partir del aporte de empresarios. En la institución, en 99% de los estudiantes logra finalizar los estudios secundarios.

“Se priorizan los chicos de familias que han tenido menos oportunidades, donde hay menor nivel educativo y hay una calidad de la vivienda más baja, con poco acceso al agua y saneamiento, donde hay una capacidad económica. Priorizamos en el ingreso aquellos chicos cuyas mamás o papás no terminaron la primaria”, indicó Luis Arocha, el director de la escuela.

El ejemplo del colegio María de Guadalupe

En ese marco, Migliore apuntó que este tipo de experiencias se pueden “escalar”, pero para ello hay que “poner en crisis al sistema empresarial, al sistema social y al sistema político”, y sus supuestos. “Me parece que pensamos las cuestiones sociales desde lugares recontra comunes y que están viejos”, señaló, y precisó que este tipo de instituciones continúan requiriendo financiamiento estatal. “Sin subsidio estatal, esta escuela no podría funcionar”, reconoció.

“Me parece importante mostrar este caso por toda la complejidad que hay. Tampoco le podemos pedir a los docentes que desde adentro del aula se ocupen de absolutamente todo. A mí me gusta la combinación de medir lo que enseña el docente, que se capaciten con métodos innovadores, y después que haya un equipo de asistentes sociales que trabajan afuera. Que cada uno cumpla el rol que tiene cumplir”, remarcó.

A pesar de los desafíos, Migliore se mostró optimista en cuanto a la posibilidad de cambiar esta realidad. “Lo que quiero traer son soluciones que nos ayuden a pensar de otra manera. Es cómo combinamos los elementos de para poder ir resolviendo los desafíos que tenemos, que son bien grandes”, concluyó.

La columna completa

