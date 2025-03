Tras el discurso de Kicillof, La Cámpora reafirma el liderazgo de CFK y se vuelve a tensionar el peronismo

Axel Kicillof junto a Verónica Magario durante la apertura de sesiones ordinarias (Aglaplata)

“Nos piden que demos un salto y, ¿por qué me lo piden? Porque todos lo que tienen experiencia y conocen la historia Argentina y los que la vivieron, lo ven como una decepción”. Así, Axel Kicillof argumentó este miércoles por la noche, luego de un discurso de más de dos horas, cuál fue uno de los motivos para armar su Movimiento Derecho al Futuro. Lo hizo en un acto posterior a la apertura de sesiones en la que realizó varios anuncios referidos a la seguridad y le pidió a la Legislatura que resuelvan la cuestión de las PASO bonaerense. Pero, tras ello, el acto que protagonizó en la plaza San Martín de La Plata, sirvió de oficialización del MDF. El cristinismo, que no estuvo presente en ese encuentro, toma distancia de la cruzada de Kicillof y cerca de 40 intendentes que adhieren al MDF con mayor o menor compromiso.

Lo dejó en claro este jueves la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. La jefe comunal del distrito de la Tercera sección electoral, abrió las sesiones ordinarias en el concejo deliberante quilmeño y planteó que “con Cristina, Argentina tiene presente y futuro”. Una contestación retórica al lanzamiento del espacio del gobernador, que busca desde Buenos Aires sentar las bases para la confrontación directa con el presidente Javier Milei, mientras a la par atraviesa la discusión interna del peronismo.

Mendoza no estuvo en La Plata cuando Kicillof habló ante legisladores e intendentes. Tampoco lo hicieron los intendentes de Lanús, Julián Álvarez; de Carmen de Areco, Iván Villagarán; de Azul, Nelson Sombra; de Olavarría, Maximiliano Wesner o de Bahía Blanca, Federico Susbielles. ¿Qué los emparenta a estos intendentes?, responden políticamente a Cristina y Máximo Kirchner.

Cristina Kirchner junto a "Wado" de Pedro, Mayra Mendoza y Máximo Kirchner, referentes de La Cámpora

Ni la titular del PJ Nacional ni el del PJ bonaerense participaron de la apertura de sesiones de Kicillof. En La Cámpora se encargaban de remarcar que el palco que había sido ocupado por Cristina Kirchner cuando Kicillof asumió a su segundo mandato, este miércoles lo tuvo como asistente al titular de UPCN, Andrés Rodríguez. “Que cierra una paritaria de 1%”, agregaban. No estuvo solo Rodríguez en ese palco, lo escoltó el titular de Sanidad, Héctor Daer; Hugo Cachorro Godoy, de la CTA Autónoma; Roberto Baradel, de la CTA de los Trabajadores, provincia de Buenos Aires; Oscar de Isasi de la CTA Provincia de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires; entre otros. Expresiones sindicales que pusieron su firma y respaldo al MDF de Kicillof.

Pero así como hubo ausencias de La Cámpora, también hubo presencia de intendentes de ese sector. Fundamentalmente, los que tienen más sintonía con el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro como Juan Ustarroz, de Mercedes; Damián Selci; de Hurlingham; Fernando Raitelli, de Brandsen y Leo Botto, de Luján.

Andrés Rodríguez y Héctor Daer en uno de los palcos a la espera del discurso del gobernador (Aglaplata)

También hubo gestualidades post acto de Kicillof. Como el posteo en su cuenta de X del senador provincial, Emmanuel González Santalla. El legislador siguió el discurso del gobernador desde adentro del recinto, pero lejos de la zona de las bancas. Estuvo parado a un costado bien cerca de la puerta de salida. Al finalizar el acto protocolar envío un largo mensaje. Allí enfatizó: “¿Se dieron cuenta de que a la mayoría de los dirigentes les cuesta nombrar a los grandes empresarios o a sus empresas? Repetir todo el día que Milei es malo no nos hace buenos, decir todo el día la palabra Esperanza no la construye”. El discurso de Kicillof estuvo signado por la confrontación contra la figura de Milei y el mensaje de Santalla tenía un sujeto no dicho: Kicillof. Luego, el legislador agregó. “Algunos quieren los votos de Cristina, pero no las cicatrices que ella lleva por defender a la gente”. Hubo un breve cruce en redes a ese posteo. La diputada provincial Susana González, que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco, le contestó con un dejo de ironía: “Los pibes de la cicatricure”.

Santalla estuvo presente en la apertura de sesiones en Quilmes, donde Mayra Mendoza también -al igual que Kicillof- cruzó a Milei en distintos pasajes, pero se encargó de ponderar la figura de Cristina Kirchner. A la intendenta referente de La Cámpora también la acompañaron el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli; el propio Santalla; el intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán; el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena; la senadora nacional, María Celeste Giménez Navarro; la directora del Banco Provincia, Laura González, y la secretaria nacional de la Juventud Peronista y secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora.

Escasas fueron las referencias al gobierno provincial que desplegó Mendoza en su apertura de sesiones. Sin embargo, en esta instancia de intendentes hablando frente al concejo deliberante hubo algunos jefes comunales que se encargaron de ratificar el acompañamiento a Kicillof y su participación en el MDF.

Este miércoles, el intendente de Morón, Lucas Ghi habló ante concejales. Hizo un repaso de lo hecho en materia de seguridad y se encargó de ponderar la figura del mandatario provincial. “Debemos remarcar, nobleza obliga, el permanente acompañamiento del gobernador Axel Kicillof a todas nuestras políticas públicas”, aseveró.

Algunos de los asistentes al discurso de Mayra Mendoza en Quilmes

“Lo valoramos y agradecemos porque nos hace sentir que no somos una isla, sino que somos un conjunto de mujeres y hombres que se ponen de pie y manifiestan una vocación colectiva de construir una opción con eje en los intereses nacionales”, dijo. Fue promediando el 2024 que Ghi se sumó oficialmente al axelismo intendentista, hoy enrolado en el MDF.

En La Plata, su intendente, Julio Alak, también llevó adelante la apertura de sesiones ordinarias en el concejo deliberante. Le agradeció a Kicillof y dijo que “desde hace años vive en nuestra ciudad junto a su familia y nos ayuda a todos los platenses, permanentemente, con las obras y los servicios que necesitamos”. También puso sobre la mesa el acuerdo por la deuda que la Provincia tenía con la capital bonaerense por la llamada tasa de capitalidad, que “permitirá sumar más de $12 mil millones al presupuesto municipal 2025″.

Habrá, en las próximas semanas, una prueba de entendimiento. Será tras el pedido de Kicillof ante la asamblea legislativa de solucionar la discusión por las PASO bonaerense. Kicillof dijo que hay que resolver ese asunto. La marea lleva a la suspensión de las Primarias, como pasó en Nación. Pero ese asunto se debe decidir en la Legislatura, donde La Cámpora se hace fuerte. Hasta el momento, las distintas leyes que Kicillof y tuvieron sanción fue con intervención del cristinismo. En la Legislatura aseguran que con el tema del cronograma electoral no debería haber problemas. Sin embargo, el ruido se apagará cuando Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa se sienten en una mesa tripartita para definir cronograma electoral y estrategia: esto es, lugares en las listas.