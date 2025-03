Inesperado elogio del Gobierno a Axel Kicillof con una frase de Facundo Manes

Manuel Adorni, conferencia de prensa

El Gobierno elogió una medida que implementó la provincia de Buenos Aires: la decisión de descontar el día a los docentes que adhieran a un paro convocado por Suteba para la jornada de hoy. Lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, que utilizó de manera deliberada una frase de Facundo Manes, el diputado radical que hoy denunció al asesor Santiago Caputo por “amenazas coactivas”.

“El coraje no es la ausencia de miedo, sino ir para adelante con miedo”, ironizó Adorni en conferencia de prensa. Se trata de un concepto que planteó el legislador durante una recordada entrevista con el periodista Alejandro Fantino.

La cita no es casual. Manes protagonizó un incidente con Caputo al finalizar la presentación del presidente Javier Milei en el Congreso, el pasado sábado, durante la inauguración de las Sesiones Ordinarias. Y para el Gobierno, el accionar del legislador radical tiene que ver con su posicionamiento político de cara a las próximas elecciones.

“Es lamentable que se utilice un recurso judicial para incentivar el show que vino a proponer el diputado kirchnerista Facundo Manes, porque, de hecho, se la pasó hablando o intentando hablar sobre el presidente de la Nación, una falta de respeto sobre la investidura presidencial”, sostuvo Adorni.

En su denuncia, a la que accedió Infobae, relata el cruce con Caputo. “Se puso a mi lado e hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: 'Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio', a lo que yo respondí, ‘Yo estoy limpio’, a lo que él me espetó: ‘Vos no me conocés a mí’, y yo respondí ‘Yo te conozco’ a lo que él insistió para finalizar 'Ya me vas a conocer a mí‘”.

Ironía con Kicillof

Más allá del cruce con Manes, la referencia de Adorni hacia Axel Kicillof también resultó irónica, sobre todo después de la polémica que tuvo lugar durante el fin de semana, cuando el presidente pidió la renuncia del gobernador por los recurrentes casos de inseguridad

El gobernador bonaerense, en tanto, encabezó hoy un acto en el Polo Educativo Villa Luján de Pilar, donde inauguró nuevas escuelas y dio inicio al ciclo lectivo 2025.

Durante su discurso, el mandatario provincial destacó la importancia de la inversión en infraestructura educativa y, aunque evitó mencionar a Javier Milei, cuestionó a su administración por el freno a las obras y el desfinanciamiento de la educación pública.

“Inaugurar una escuela es uno de los actos más hermosos y emocionantes que uno puede hacer”, comenzó su alocución Kicillof, quien luego resaltó que el nuevo Polo Educativo cuenta con un jardín de infantes, una escuela primaria y otra secundaria, lo que representa “1.600 nuevas vacantes en la escuela pública bonaerense”.

Luego, el referente opositor resaltó que en la provincia de Buenos Aires las clases comienzan por sexto año consecutivo en la fecha establecida en el calendario escolar, un hecho que consideró inédito. “No hay en la historia una secuencia de cumplimiento como esta, que es posible gracias a un gran esfuerzo”, expresó.

Las declaraciones de Kicillof se produjeron en medio del fuerte enfrentamiento que mantiene con Milei, luego de que la semana pasada el jefe de Estado, además, propusiera intervenir la provincia de Buenos Aires por la situación de inseguridad.

Sin nombrar al Presidente, Kicillof cuestionó la falta de apoyo de la administración libertaria en materia educativa. “En toda la Argentina tenemos por parte del gobierno nacional un freno de las obras, un parate de las escuelas y un desfinanciamiento de la educación pública, por eso resalta más que podamos seguir inaugurando escuelas”, manifestó.

Además, Kicillof hizo un balance de la infraestructura escolar en la provincia y detalló que su gestión ha inaugurado 240 escuelas nuevas, restauró casi 500 establecimientos en condiciones precarias y construyó alrededor de 1.300 aulas nuevas, lo que equivale, según sus palabras, a casi “950 nuevas escuelas en la provincia de Buenos Aires”.