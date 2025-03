El gobierno bonaerense ratificó que descontará el día a los docentes que adhieran al paro convocado por Suteba

Walter Correa advirtió por descuento de días a docentes que adhieran al paro en provincia de Buenos Aires

El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, ratificó hoy que se le descontará el día a los docentes que adhieran al paro convocado por un sector del gremio Suteba, opositor a Roberto Baradel, en ocasión del inicio del Ciclo Lectivo 2025 en jardines, primarias y los primeros años de las escuelas secundarias.

“Hicimos un llamado a la reflexión de algunos sectores minoritarios que convocan a una especie de medida de fuerza”, planteó el funcionario en comunicación con Urbana Play, y agregó que, hace dos semanas, el gobierno bonaerense rubricó un acuerdo del 9% con el Frente Unidad Docente. Así, sostuvo que el salario que percibe un maestro inicial, a partir del 1 de marzo, por cuatro horas y sin antigüedad, “es de 600 mil pesos”.

En su llamado a la medida de fuerza, el mencionado sindicato sostuvo: “El ministerio de Trabajo debería atender a las condiciones de trabajo de la docencia provincial, con salarios iniciales que no cubren la línea de pobreza, con una pérdida consolidada de poder adquisitivo de entre 18% y 28% durante el año 2024, resultado del robo de Milei al FONID y Conectividad y por las paritarias a la baja firmadas por los sindicatos con su gobierno”.

Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Y agregaron: “El conflicto no se puede esconder bajo la alfombra o con comunicados amenazantes, el conflicto existe porque como docentes y la comunidad educativa estamos mal y esa bronca encuentra su expresión en el paro de no inicio del 5 de marzo que las escuelas han decidido sostener por su propia voluntad, en el marco de la acción resuelta por el Plenario Multicolor, las Seccionales, Congresales y Delegades. Rechazamos la circulación de comunicados por vías no oficiales. Además, rechazamos que el ministerio de trabajo pueda intervenir sobre las liquidaciones de salarios de DGCyE o dar indicaciones a los equipos directivos”.

Entre los pedidos de la “Lista Multicolor” resaltan el reclamo por un salario igual a la canasta familiar en un cargo indexado mensualmente por inflación, recomposición salarial referida al 2024, la restitución de “los fondos recortados por el gobierno de Milei a la educación”, plenas prestaciones del IOMA y el rechazo a la declaración de la Educación como Servicio Esencial, entre otros.

Como respuesta, Correa argumentó: “Hay una ley que es la 23.151, que dice que la potestad de medida de acción directa las tiene las asociaciones sindicales que se encuadran dentro de ella. Nosotros lo que decimos y ratificamos es lo que dice la ley, en principio. Nosotros como ministerio de trabajo hacemos esta advertencia y hacemos el llamado a la reflexión”.

También determinó que “evidentemente hay una falta injustificada” y que la decisión por el descuento del día no trabajado corresponde a la dirección general de Cultura y Educación, a cargo de Alberto Sileoni.

La vuelta a clases, en el eje de la discusión, en territorio bonaerense.

A través de un comunicado oficial titulado “Llamado a la reflexión”, el Ministerio de Trabajo sostuvo que la huelga carece de legitimidad, ya que solo los sindicatos formalmente reconocidos por la Ley de Asociaciones Profesionales pueden convocar a un paro. Y subrayó, a modo de advertencia, que una decisión “de tales características pone en riesgo el salario de los trabajadores de la educación que no presten tareas”.

A mediados de febrero, el Frente de Unidad Docente Bonaerense había aprobado la propuesta salarial, que contempla un incremento salarial del 9% en total, con dos tramos: 7% en febrero y 2% en marzo. Y que toma como base de cálculo la de enero de 2025, “lo que permite seguir fortaleciendo el salario básico y mantener la relación de calidad con el salario de bolsillo”.

Además, desde dicho espacio destacaron que la oferta incluye una cláusula de monitoreo y revisión salarial para la segunda quincena de marzo, con reapertura de la paritaria para la primera quincena del mes de abril.