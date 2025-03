El Gobierno minimiza la denuncia de Manes contra Caputo: creen que no pasará la etapa de instrucción

Santiago Caputo durante la Asamblea Legislativa (AFP)

Después de un fin de semana político agitado por el polémico abordaje en modo de reprimenda y amenaza de Santiago Caputo contra el diputado radical Facundo Manes en la Asamblea Legislativa, el Gobierno, por ahora, no designará un abogado para defenderlo. Al contrario, en la Casa Rosada minimizaron la denuncia y cerraron filas para blindar al asesor.

Santiago Caputo no estaba esta mañana en la Casa Rosada, por motivos personales. Tampoco Karina Milei, la secretaria general que fue denunciada por el caso $LIBRA acusada de posible cohecho y tráfico de influencias, que aún no regresó del viaje que hizo a Canadá para atraer inversiones mineras. El Presidente, en tanto, se encontraba en Olivos como en los últimos días.

En la cúpula libertaria le restaron relevancia a la jugada de Manes. Por ahora no designarán un abogado para defender al consultor. Y, con ironía, dijeron que si fuera por Santiago Caputo, “se autorrepresentaría” ante la Justicia. “Lamentablemente no va a poder, no creemos que pase siquiera la etapa de instrucción”, dijeron, con aires sobradores.

Esa fue la reacción luego de que el correligionario, médico y fundador de INECO concretara las advertencias que hizo en primera persona y a través de su compañero de bancada, Pablo Juliano, por TV y radio, repetidamente, durante el domingo, y el lunes y el martes no laborables.

Facundo Manes mostrando la Constitución antes de su pelea con Caputo (REUTERS)

En Gobierno dijeron que Manes se merecía la bravuconada del asesor, porque “se la pasó provocando” en el recinto. E incluso, dijeron testigos libertarios, haciendo gestos obscenos, que describieron con detalle. “Santiago estuvo bien, cualquier persona de bien resuelve una agresión así de la misma manera”, sostuvo un portavoz.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se encargó de dar la voz oficial -a pesar de que Javier Milei se expresó en ese sentido en sus retuits con mensajes de otros usuarios-. “Lo del diputado Manes recurriendo a la Justicia Federal, que tiene a su cargo entre otras cuestiones importantes juzgar los delitos del crimen organizado, como la trata de personas y el narcotráfico, es una nueva demostración de lo alejados que están de la gente. Los políticos tienen que entender que el país destruido que dejaron se encuentra envuelto en una emergencia general que requiere mucha seriedad. Parecería que la oposición no está teniendo la madurez que los tiempos que vivimos requieren”, dijo.

Pero en su entorno y en el de Karina Milei se esmeraron en cerrar filas para defenderlo en el primer día hábil de la corta semana corta de Carnaval.

“Es un cagón (sic)”, dijeron en Balcarce 50, poco después de que el referente de la UCR en la Cámara baja, crítico del Gobierno, presentara su mentada denuncia ante la Justicia contra el asesor.

Karina Milei en Canadá

En off, sumaron como argumento la supuesta falta de impacto en la economía: “Entendemos que a los medios les rinda en el rating y les resulte atractivo, pero los mercados no le prestan atención a estas cosas”, sostuvo un funcionario.

Más temprano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había dicho a viva voz en su conferencia de prensa de los martes: "Es lamentable que se utilice un recurso judicial para incentivar el show que vino a proponer el diputado kirchnerista Facundo Manes, porque de hecho él agrede", sostuvo.

Mientras tanto, llegó a los tribunales y se hizo pública otra presentación judicial contra el Gobierno. Esta vez, en contra de Karina Milei, la tercera integrante del triángulo de Hierro, a instancias de los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro. Fue “por la posible comisión de delito de cohecho, tráfico de influencias y por infringir la Ley de Ética Pública”. La reacción en la Casa de Gobierno fue, literalmente, de risa. También minimizaron la entidad de Ferraro, referente de la órbita de Elisa Carrió.

En el primer día hábil después de un fin de semana largo y atípico, Karina Milei aún no regresó a la Casa Rosada tras su viaje a Canadá. Regresará mañana al Palacio de Gobierno.