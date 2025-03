La insólita disputa en el Senado entre el kirchnerismo y diplomáticos del PRO por la embajada en Londres

La embajadora argentina ante el Reino Unido, Mariana Plaza, junto al rey Carlos en el Palacio de Buckingham (Reuters)

La dilación para aprobar dos ascensos diplomáticos que trabajan en Londres destapó, días atrás, un insólito embrollo de disputas entre las hijas de -al menos- dos senadores del Frente de Todos y diplomáticos del PRO lejanos a las ideas kirchneristas, entre quienes se encuentra la actual embajadora, Mariana Edith Plaza, y su pareja, Carlos Ortiz de Zárate.

Veamos la cronología. En junio pasado, el Ejecutivo envió diversos mensajes al Senado y, entre ellos, aparecieron solicitudes de cambios de categorías para personal diplomático de Cancillería. A esa altura, Plaza ya funcionaba como la representante de los intereses nacionales ante el Reino Unido, sobre lo que días atrás -y ya muy tarde- objetó el Frente de Todos.

En julio, su pliego y el de Zárate debían aterrizar en el recinto. Según pudo reconstruir Infobae, minutos antes de la sesión, un grupo de senadores kirchneristas deslizó a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, la necesidad de correr ese tema del convite en ciernes y devolver el dictamen de ambos a la comisión de Acuerdos. “Para un mejor estudio”, señaló la bancada, tal como consta en la versión taquigráfica de dicho encuentro.

Quienes preguntaron ese día los motivos reales, sólo recibieron el compromiso del kirchnerismo de aprobar los trámites de Plaza y Ortiz de Zárate en la siguiente sesión. Ello nunca ocurrió hasta el jueves 20 de febrero último, cuando el oficialismo y la oposición dialoguista dieron por finalizado el asunto.

Una diferencia: fuentes de Cancillería dejaron en claro a este medio que una de las dos involucradas en la “guerra interna y personal” contra Plaza, más allá de no ser del rango diplomático, no tuvo inconvenientes en Londres y cumplió -en general- con las órdenes de los encargados en la embajada, y de manera profesional. En cambio, la otra, más dedicada al área de cultura, hasta solicitó ir a otro país de Europa sin cambiar su estatus allí. Ni su sueldo. “Una desprolija, en todo sentido”, reconoció un cercano a la trifulca política.

La ex canciller Diana Mondino

Lo que también es cierto -en boca de diplomáticos con años- es que a Plaza, que desde el Gobierno de Alberto Fernández había quedado como la encargada de negocios -segunda- del ex embajador Javier Figueroa, se le finalizaba la estadía en Londres y logró, vía la ex Canciller libertaria Diana Mondino, continuar un tiempo extra allí. “En la tradición, diría que no fue muy ‘reglamentario’ el salto que dieron ella y su marido. Entre ambos, la remuneración es muy buena”, reconocieron desde la cartera de Relaciones Exteriores. Después, apareció el ascenso.

“Primero, informaron a las autoridades del Senado que era por un tema personal, pero que avanzaba en la sesión posterior. Luego, que había supuestas persecuciones políticas, algo que no se comprobó en ninguna de las averiguaciones realizadas. Y hace poco se acordaron de Malvinas, pero la funcionaria vive allá desde 2019 más o menos. Es decir, ingresó con -Mauricio- Macri y pasó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner allí. Raro que no hayan visto nada extraño y que, más tarde, muchos se hayan enterado de la convivencia tensa que había con dos hijas de dos senadores”, aseguraron desde La Libertad Avanza.

Durante la sesión extraordinaria de febrero pasado, con la discusión a punto de ser saldada a favor de Plaza y Ortiz de Zárate, la cristinista y fueguina María Duré olvidó todo lo anterior y, en un curioso giro que en el pasado no fue detectado, opinó: “Más allá de las cuestiones personales, lo que quiero decir es que lo que está haciendo La Libertad Avanza en este preciso momento y aquellos que acompañen es votar a quienes están ‘desmalvinizando’ la patria. La Libertad Avanza, con estos dos ascensos de estos dos embajadores, lo que está haciendo es, una vez más, poner en evidencia la entrega sistemática de la soberanía argentina sobre nuestras islas Malvinas”.

Nada se dijo sobre estas dos personas en la gestión anterior.