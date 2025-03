Causa Seguros: el entrecruzamiento telefónico reveló que Alberto Fernández llamó al menos 17 veces al broker Martínez Sosa

Martinez Sosa y Fernández se vieron en Olivos el 3 de julio de 2021. La foto estaba en un celular de María Cantero.

“Nunca favorecí a Martínez Sosa”, fue la primera respuesta de Alberto Fernández, apenas estalló el escándalo. Poco tiempo después se conocieron registros de al menos cuatro visitas del empresario a la quinta de Olivos. “Conmigo no se reunió”, fue la respuesta del ex presidente en ese entonces. Los chats de Martínez Sosa y su mujer María Cantero terminaron revelando que hubo varios encuentros. Algunos de ellos fueron secretos. La prueba definitiva se conoció en noviembre del año pasado: Infobae reveló una foto de Fernández y Martínez Sosa en la quinta presidencial. Durante esos cuatro años, también hubo varios contactos telefónicos.

Una pericia realizada por la Policía Federal reveló que el ex presidente llamó al menos 17 veces a su amigo Martínez Sosa entre diciembre de 2019 y junio de 2024. El dato surge de un entrecruzamiento telefónico ordenado por el juez Julián Ercolini al comienzo de la investigación. El informe, de más de 700 páginas, analizó las llamadas entrantes y salientes de todos los imputados. Solo se tuvieron en cuenta llamadas de línea, no las de WhatsApp o Telegram.

Cuando se investigó uno de los números de Martínez Sosa, terminado en 2859, la pericia reveló que tenía contactos con siete de los imputados. El principal es Alberto Fernández. Lo llamativo es que todos los llamados entre ellos provenían del celular histórico del ex presidente.

El gráfico que resume los llamados de Martinez Sosa.

¿De qué hablaban? Solo ellos lo saben porque no hay escuchas. En el expediente tampoco aparecieron chats directos entre Fernández y “Hecky”. Al menos hasta ahora. El celular del ex presidente fue secuestrado en la causa de violencia de género pero nunca fue peritado. Y los dispositivos electrónicos del empresario se siguen analizando.

El broker también registraba 17 llamados (6 salientes y 11 entrantes) con Alberto Pagliano, el ex presidente de Nación Seguros y un hombre muy cercano a Fernández, al menos hasta que estalló el escándalo.

Alberto Fernandez, Alberto Pagliano y Hector Martinez Sosa

Los contactos entre ambos ya habían quedado expuestos en los chats. Martínez Sosa le llegó a dar la primicia a Pagliano de su asunción. “Me confirman que asumís el lunes así que te deseo lo mejor en esta nueva etapa”, le dijo el 26 de febrero de 2020.

Esa semana se dio otro diálogo muy particular entre ambos protagonistas.

HMS: Ya esta el directorio

AP: Gracias

HMS: Vamos a llevarla juntos Alberto !!!

El último diálogo entre Pagliano y Martínez Sosa fue el 29 de febrero de 2024, el mismo día que el Gobierno presentó una denuncia penal en Comodoro Py por el escándalo de los seguros. “Todo se va aclarar”, lo despidió, con optimismo, Martínez Sosa. Su pronóstico, al menos hasta ahora, falló.

Martinez Sosa en una de sus visitas a la quinta de Olivos.

Martínez Sosa también registraba llamadas con Guillermo Alonso, un ladero del broker que estuvo al menos dos veces en Olivos, con el teléfono de su oficina (uno de los números que también se analizó) y obviamente con su mujer, María Cantero. Con una de las líneas que utilizaba la histórica secretaria de Fernández se encontraron 1427 llamados y con la otra línea otras 260.

Los peritos también analizaron en profundidad las llamadas celular de Pagliano. Llamativamente, tuvo más contactos, al menos a través del teléfono de línea, con Martinez Sosa, al que intentaba esquivar, que con Alberto Fernández. El gráfico muestra 16 salientes y 6 entrantes con el broker. En cambio, con el entonces presidente apenas registra 9 salientes y 2 entrantes.

El gráfico que resume los llamados de Alberto Pagliano.

Pagliano era un hombre de estrecha confianza de Alberto Fernández. Sin embargo, en su declaración indagatoria buscó desmarcarse del ex presidente y aseguró que durante su mandato se vieron “dos o tres veces en algún acto o reunión protocolar”. Fue parte de una estrategia bien pensada. Es más, agregó que no era de sus amigos íntimos: “Si bien es cierto que he compartido cierta parte de mi carrera en el ámbito de los seguros con el ex Presidente de la Nación Alberto Fernández, y me une con él una relación añosa de cierta amistad (no lo cuento como uno de mis amigos íntimos), tal mención en la imputación tampoco se comprende si a partir de ella no hay una corroboración de un accionar ilícito”.

Para la Justicia, Pagliano era parte de una “maniobra de direccionamiento” para elegir a los brokers. De esa maniobra también habrían participado otros miembros del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos.

Con Tanos, Pagliano registraba 91 llamados salientes y 21 entrantes.

Ese joven había ingresado al organismo en 2021 como gerente comercial, casi al mismo tiempo que se publicó el decreto de Alberto Fernández que obligaba a los organismos públicos a contratar con esa firma. Llamativamente, el gobierno de Javier Milei lo promovió a gerente general. Pero apenas comenzó el escándalo lo tuvo que echar.

Mauro Tanos admitió una amistad con el empresario Alfredo Del Corro.

La pericia de la Policía Federal también expuso la estrecha relación entre Tanos y un empresario que estaba detrás de una red de cooperativas y empresas de seguros beneficiadas con los contratos estatales, Alfredo Del Corro. El entrecruzamiento arrojó 459 llamados en el período analizado.

Ambos declararon ante la Justicia que tenían una relación casi familiar. Pero sus explicaciones no alcanzaron para justificar otras pruebas que figuran en la causa. Del Corro le pagó a Tanos un viaje a Miami para toda la familia, cuotas de un departamento en el barrio de Palermo, y hasta una camioneta a su nombre “para visitar a su familia”.

Sobre el viaje a Miami, Tanos declaró: “Le pedí a Del Corro que me adelantara el pago de los pasajes, y que yo se lo iba a ir devolviendo a mi regreso, cosa que, por supuesto, ocurrió. Nunca pregunté cómo fue pagado ni por qué medios”.

La Justicia ya probó que los últimos pasajes, utilizados en abril de este año, fueron abonados a la agencia de viajes “Tower Travel” por la cooperativa “Nuestro Lugar”, una de las empresas de Del Corro. En total se pagaron $5.200.000.

El gráfico que resume los llamados de Alfredo Del Corro.

Del Corro también registra 223 llamados con Marcos Eufemio, ex gerente comercial de Nación Seguros. Al igual que Tanos, Eufemio fue despedido por el escándalo y ahora es uno de los 39 imputados que esperan una decisión de la Justicia.

El expediente judicial entró hace tiempo en la etapa de definiciones. El 5 de febrero el juez Ercolini tomó la última indagatoria y cuando estaba por definir la situación procesal de todos, la causa quedó a cargo de Sebastián Casanello. Ese cambio de juez demoró todo. En Tribunales aseguran que marzo puede ser un mes clave.