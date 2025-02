La inseguridad atraviesa la agenda electoral en Buenos Aires e impacta en las decisiones de Axel Kicillof

El asesinato de Kim Gómez atornilló el tema de la inseguridad en la agenda bonaerense (RS Fotos)

El asesinato de Kim Gómez sacudió a la población bonaerense y despertó la ira de los vecinos de la menor y de varios vecinos de La Plata, que el último miércoles marcharon a la municipalidad de La Plata para pedir justicia. La manifestación terminó mal. Hubo incidentes y destrozos.

En el gobierno de Axel Kicillof aseguraron que dentro de la marcha hubo infiltrados. Relacionaron a esas personas con el ataque al edificio municipal. Más allá del dolor de la gente, entienden que hubo una utilización política del hecho de inseguridad.

Con datos que recogieron del esquema político del intendente Julio Alak, muy cercano al Gobernador, aseguran que tienen comprobado que en los incidentes estuvieron involucrados ex empleados de la gestión de Julio Garro, que fueron despedidos por el actual gobierno municipal. La municipalidad va a presentar una denuncia penal por daños e instigación a la violencia.

Además, en la gobernación apuntaron contra los libertarios y los acusaron de operar que Kicillof se había escapado del edificio de la gobernación el día de las protestas callejeras. Lo justificaron con un tuit de la cuenta “El Trumpista”, vinculada al oficialismo, que fue retuiteado por el Gordo Dan, el principal influencer libertario.

El intendente de La Plata, Julio Alak, junto al gobernador Axel Kicillof (Fuente: X @Julio_Alak)

En ese posteo se ve una foto de un helicóptero acompañada por un mensaje: “En medio de las protestas por inseguridad en la gobernación de La Plata, el gobernador Axel Kicillof se habría escapado en helicóptero del lugar”. La misma cuenta publica múltiples cuestionamientos al gobernador y su gestión. Todo el tiempo.

En el kicillofismo aseguran que las tasas de homicidios bajaron, pero que existe un problema crónico con la inseguridad, que se está trabajando para enfrentarlo. Es un tema central de la agenda política bonaerense. Un tema sensible que afecta a gran parte de la población. Kicillof dijo ayer estar dispuesto a reunirse con Milei para ver cómo afrontar el pico de homicidios de los últimos días.

Inevitablemente, la campaña electoral de este año va a estar atravesada por los hechos de inseguridad. Es una de las advertencias que el cristinismo le había hecho al gobierno de Kicillof en referencia a la posibilidad de desdoblar los comicios bonerenses.

“El Gobierno va a poner el tema en la agenda y van a estar todo el día con lo que suceda en el conurbano”, sostuvieron en La Cámpora apenas comenzó la discusión sobre si había o no que adelantar los comicios de la provincia respecto a los nacionales.

La marcha por la muerte de Kim terminó conm destrozos en la municipalidad de La Plata (Aglaplata)

Pero la trágica historia del homicidio de Kim es tan dolorosa, y atravesó tanto a la gente, que en la agrupación de Máximo Kirchner aseguraron que el actual no es un momento para debatir sobre el tema. Que no debe haber un intercambio de posiciones sobre una situación de la interna peronista frente al dolor de la muerte.

“La política tiene que llamarse a silencio y la dirigencia se tiene que poner a disposición de la justicia. Colaborar en lo que se pueda. No es un momento para que los políticos hablen”, afirmaron en el camporismo. La interna bonaerense está en otro plano, más allá de que sea parte de un contexto inevitable del crimen de Kim.

Ayer Kicillof hizo referencia al caso de la nena y la coyuntura política. “Algunos usan esto para sacar un voto y lucrar con el dolor”, sentenció durante un acto en la costa bonaerense. La política y la inseguridad, las acusaciones y las especulaciones están entrelazadas.

En ese discurso, el Gobernador apuntó con dureza contra los dirigentes de la oposición y denunció que utilizan políticamente la muerte de la nena. “Lamento mucho la bajeza que he visto estos días. Sé que hay campaña electoral, sé que algunos usan esto para ganar un voto y lucrar con el dolor, sacar ventaja. Se han traspasado todos los límites”, sostuvo.

El gobierno de Kicillof ya tuvo varios cortocircuitos con la gestión de Jorge Macri por el asesinato de policías de la Ciudad de Buenos Aires. No es la primera vez que debe enfrentar el tema públicamente. En ese mano a mano dialéctico contestaron con la baja en el índice de la tasa de homicidios y así buscaron desmitificar la idea de que hay, como dijo el ministro de Seguridad porteño, “un conurbano descontrolado”.

En los próximos días el Gobernador tiene que definir si desdobla o no la elección de la provincia. Tiene el claro que el tema va a estar presente en la agenda. Si es necesario, lo debatirá. Es un tema central de la gestión que debe afrontarlo.

En paralelo, en su armado político, tienen en claro que cada vez hay menos margen para no jugar a fondo y desdoblar. “Si Axel no da una señal de autonomía fuerte, no tiene posibilidades de sobrevivir hasta el 2027″, reflexionó un dirigente de su armado político. Sea cual sea su decisión, los hechos de inseguridad estarán presentes en el debate.