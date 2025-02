Luis Juez llamó a debatir la edad de imputabilidad en el Congreso tras la muerte de Kim Gómez en La Plata

El senador nacional por el PRO, Luis Juez. Foto NA: DAMIAN DOPACIOzzzz

La trágica muerte de Kim Gómez, ocurrida el martes por la noche en La Plata, reflotó el debate en el seno político sobre la baja de edad de imputabilidad. La menor de 7 años falleció tras haber sido arrastrada durante más de 10 cuadras, luego de que dos delincuentes de 14 y 17 años le robaran el auto a su mamá, quedando la niña en el interior. El episodio tuvo lugar en el barrio Altos de San Lorenzo.

“Hay que tratar de sacarse la hipocresía que tiene la dirigencia política y poner este tema sobre la mesa, porque es un debate que la sociedad viene pidiendo a gritos”, expresó el senador nacional Luis Juez en diálogo con TN, sobre los delitos cometidos por menores, y en particular por el reciente episodio que tuvo como víctima fatal a una menor de 7 años. En esta línea resaltó la necesidad imperiosa de “empezar a legislar mirando a la víctima y no al victimario”. “Hay que salir de esta postura pseudotopológica que nos llevó a estos disparates”, reclamó señalando que siempre existe un pretexto para justificar la “inconducta” de un menor delincuente.

“Hemos caído por terminar romantizando los derechos de los delincuentes”, añadió al expresar su preocupación por la postura ideológica que ha predominado en las políticas públicas en torno a la criminalidad juvenil. También apuntó contra el Estado por la falta de inversión en instituciones que puedan intervenir en la rehabilitación y reinserción social de los menores en conflicto con la ley. “Si tienes la desgracia de tener un pibe adicto, no tienes dónde llevarlo, no hay institutos. El Estado está ausente”. Y afirmó: “Hay muchas cosas escritas, pero poca prestación por parte del Estado cuando se trata de un menor contraventor de la ley penal”.

Este miércoles por la tarde se llevó a cabo una masiva marcha pidiendo justicia por Kim Gómez. RS Fotos

Tras el impacto social que generó la muerte de la nena de 7 años, en un hecho de delincuencia que involucra a un menor y a otro con antecedentes, ambos detenidos, el Ejecutivo adelantó que el proyecto de ley —presentado el año pasado por la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich y su par de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona—, para bajar la edad a 13 años, tendrá prioridad en las sesiones legislativas.

A través de las redes sociales, la titular de la cartera de Seguridad no tardó en apuntar contra el gobernador bonaerense: “Hace un año presentamos el Régimen Penal Juvenil. Su tratamiento debe ser ¡URGENTE! Los argentinos no podemos esperar más. No podemos seguir permitiendo la impunidad de los menores delincuentes, y menos aún de los reincidentes. Kicillof, tu inutilidad está costando vidas. Esperemos que tus diputados aprueben esta Ley, o ¿estás a favor de que esto siga pasando?”, publicó Bullrich en X. Por su parte, Juez lo acusó de no pronunciarse al respecto. “No son temas progres y claramente él (Axel Kicillof) evita hacerlo como si eso lo pusiera en algún otro lugar”, dijo, al mismo tiempo que cuestionaba la falta de políticas públicas efectivas para abordar la problemática.

El proyecto de ley, presentado por ambos funcionarios, establece un nuevo Régimen Penal Juvenil que contemplará que los adolescentes de entre 13 y 18 años sean imputados por cualquier hecho tipificado como delito en el Código Penal. En este sentido, el abogado penalista sostuvo que hoy “es mucho más peligroso, un menor inimputable que muchas veces un mayor, que tiene un poco más de conciencia del acto que está cometiendo”. “Esperemos este año lo podamos tener en el parlamento”, añadió. Uno de los principales ejes es la creación de “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo” para alojar a los detenidos.

Un día antes de que finalizaran las sesiones extraordinarias, el pasado 21 de febrero, el Senado había aprobado cambios penales sobre reincidencia y reiterancia. Sin embargo, el debate sobre modificar la edad para que los menores puedan ser juzgados y condenados por cualquier delito, sigue estando pendiente.