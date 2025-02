El gremio bancario se declaró en “alerta y movilización” por el decreto que transforma al Banco Nación en sociedad anónima

La Asociación Bancaria, el gremio que encabeza el sindicalista Sergio Palazzo, se declaró en estado de “alerta y movilización”, luego de que se publicara anoche en el Boletín Oficial un decreto del presidente Javier Milei en el que se dispuso la conversión del Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima, con un 99,9 % de participación estatal, a través del Ministerio de Economía, y el otro 0,01 estará quedará para la Fundación Banco de la Nación Argentina.

“No a la sociedad anónima! ¡No a la privatización! ¡Es otra estafa!”. Así culmina el comunicado que difundió esta mañana el sindicato. Además, anunciaron que durante este jueves al mediodía habrá una reunión de los cuerpos orgánicos para determinar el plan de acción a seguir.

“Expresamos nuestro absoluto rechazo al decreto firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei, que pretende transformar al Banco de la Nación Argentina en SA”, indica en su primer párrafo.

“El Banco Nación posee los mejores números en cuanto a rentabilidad del sistema financiero, concentra la mayor cantidad de clientes, de depósitos, de otorgamiento de créditos y asistencia tanto a empresas como individuos. Es el banco más grande del país. Esos números han sido logrados siendo un banco público y estatal, sin desatender su función social para la cual fue creado, sosteniendo a IO largo de su rica historia el desarrollo de la industria, el campo, las pymes y a los ciudadanos y ciudadanas en general. Es contradictorio querer vender 10 que funciona, salvo que el único objetivo sea un negociado espurio y una nueva estafa”, amplía.

Foto de archivo - Vista general de la casa central del Banco de la Nación Argentina en Buenos Aires, Argentina. Dic 18, 2024. REUTERS/Francisco Loureiro

Palazzo, esta mañana en declaraciones radiales, dijo que “el Presidente, que fue denunciado por estafador por las investigaciones que se hacen acá y también en Estados Unidos y que puede terminar preso, pretende privatizar el Banco Nación de la Argentina”, en referencia a las denuncias que recibió Milei luego de difundir en su cuenta de X a la fallida criptomoneda $LIBRA. “Transformar el Banco Nación en Sociedad Anónima es el paso previo para que se intente privatizarlo a través de una ley”, aseguró.

“La paciencia del pueblo y de la gente se agotó, por el hambre, por la falta de trabajo, por los jubilados, porque las pymes quedan al borde de la quiebra por las importaciones y porque después del escándalo de las estafas con criptos, quieren terminar de saquear todo Io que puedan y en el tiempo que les quede. Claramente ya no van a tener el apoyo popular, ni siquiera los medios amigos pueden sostener semejante desmanejo, desidia e inoperancia. Como siempre sostuvimos no tienen un plan de gobierno, tienen un plan de negocios. NO permitiremos que destruyan el patrimonio nacional que pertenece a todos los argentinos y argentinas”, expresa el gremio en otra parte del comunicado.

Daniel Tillard, presidente del Banco Nación.

La conversión del Banco Nación, entidad que preside el cordobés Daniel Tillard, en una sociedad anónima, según el decreto 116 que sacó el Gobierno, permitirá “optimizar la asignación de recursos, fortalecer su posición en el mercado y potenciar su capacidad de financiamiento, en beneficio de sus clientes y del desarrollo económico en general”.

El Gobierno había incluido al Banco Nación en el listado de empresas a privatizar dentro de la Ley Bases, pero finalmente fue excluido de ese listado por el Congreso, luego de que el gremio La Bancaria a través de sus trabajadores juntara 1 millón de firmas en rechazo a esa posibilidad.

En la página oficial del Banco en la web el 27 de enero de este año se había explicado que “la transformación en SA es imprescindible para que el Banco continúe aumentando los préstamos a favor de las PyMEs y las familias. Para sostener ese crecimiento, la institución necesitará ampliar su fondeo, lo que podrá hacer abriendo su capital, para lo cual es esencial que se convierta en Sociedad Anónima y que tenga la aprobación del Congreso”.

El pasado 31 de diciembre de 2024, el Banco Nación, una de las principales entidades financieras de Argentina, había dado otro paso significativo hacia su transformación en Sociedad Anónima (SA) al cerrar su “balance especial de transformación”. Este balance proyecta que la futura Sociedad Anónima contará con activos totales de $48 billones, depósitos y otras obligaciones por $33 billones, y un Patrimonio Neto de $15 billones. Este cambio estructural busca fortalecer la capacidad del banco para ampliar su oferta crediticia y consolidar su posición en el mercado financiero.

El balance presentado por el Banco Nación también refleja un crecimiento notable en su cartera de préstamos, que al 1 de enero de 2025 alcanzó los $15 billones. Este incremento estuvo acompañado por una mejora significativa en la tasa de cobrabilidad, considerada “la mejor de la historia reciente de la institución”. Durante 2024, los desembolsos del banco experimentaron un aumento extraordinario de más del 600%, lo que permitió a la entidad incrementar su participación de mercado en más de 600 puntos básicos, alcanzando un 17,5% del total.