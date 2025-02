Oficializaron la designación de Fernando Brom como subsecretario de Ambiente

Fernando Brom, el nuevo subsecretario de Ambiente

El Gobierno nacional formalizó la designación de Fernando Brom, un empresario vinculado a varias empresas alimenticias, como el nuevo subsecretario de Ambiente. El cambio dentro de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes quedó asentado en el Decreto 107/2025, que fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.

El nombramiento de Brom recibió la aprobación del presidente, Javier Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de que la ex funcionaria Ana Lamas presentara la renuncia la semana pasada. Entre los motivos que enumeró la ex subsecretaria se refirió a un “agotamiento” provocado por las tareas a cumplir y aseguró que tenía razones de índole “personal” para apartarse del cargo.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae en una nota previa, la incorporación fue acordada durante una reunión entre Brom y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, que tuvo lugar en la Casa Rosada. Fue así como se acordó el traspaso de su cargo como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) hacia la subsecretaría.

El organismo del que formaba parte anteriormente dependía del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, lo que lo llevó a convocarlo junto con Francos al conocerse la renuncia de Lamas. No obstante, el nuevo funcionario ya tuvo su primer desencuentro con la administración nacional, luego de haber criticado cómo se abordó el operativo de lucha contra los incendios en la Patagonia.

Adorni criticó públicamente los dichos de Brom sobre el combate del fuego

“El tema de bosques y fuegos tiene prioridad cero. Es una desgracia no solo ecológica, sino humana”, evaluó Brom durante una entrevista radial para Radio Mitre, en la que aseguró que el combate de incendios serán prioridad en su gestión. “Hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir. Evidentemente, no lo hemos hecho bien”, criticó.

Sin embargo, el nuevo subsecretario de Ambiente había elogiado a su antecesora al plantear que habría sufrido “un desborde en sus funciones de posiblemente no comprensión de que el tema ambiente no es un tema ideológico, sino que es un tema absolutamente ecológico”.

“Es un derecho humano y una obligación humana preservarlo y cuidarlo, porque es dónde vivimos, es la casa en que vivimos”, indicó Brom, una declaración que sería contraría a la postura que Milei marcó respecto del cambio climático. Por este motivo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el primero en cuestionar sus dichos durante la conferencia de prensa del viernes pasado.

En este sentido, el portavoz oficial apuntó que “son las expresiones de alguien que no se ha interiorizado en la función”. Incluso, había señalado que el nombramiento no era oficial hasta que no fuera publicado en el Boletín Oficial, pese a que el subsecretario había asegurado que empezó a ocupar el cargo desde la medianoche del 14 de febrero, tal como lo expone el decreto que oficializó la modificación.

Brom aseguró que el combate de los incendios será prioridad durante su gestión (EFE)

“Cuando Brom efectivamente tome conocimiento de cómo hemos manejado la gran cantidad de ayuda y soporte que hemos dado, seguramente tenga una opinión más atinada”, redobló Adorni al remarcar que la agenda del presidente en las reuniones de gabinete se expresa con “extrema claridad”.

De esta manera, el vocero recordó: “Nosotros estamos para impulsar la agenda del Presidente, que tiene una agenda determinada. El que no la impulse, tiene que dar un paso al costado, mal que no les guste que diga esto”.

Y concluyó: “No tenemos ninguna obligación de empujar la agenda del Presidente; el día que alguien -como ha pasado en varios casos o éste en particular- tenemos la libertad de irnos a nuestras casas y seguir con nuestras vidas”.

Cabe recordar que la renuncia de Ana Lamas se produjo en medio de un intenso combate contra el fuego en varias regiones del país y luego de que la Dirección del Manejo del Fuego fuera trasladada hacia la órbita del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, en febrero de este año.

El subsecretario de Ambiente pidió no politizar la problemática de los incendios (REUTERS)

Además de los cambios administrativos que produjo, se profundizó en la tarea de dar con los responsables de provocar los siniestros. De hecho, para el Gobierno nacional, los focos detectados en la Patagonia habrían sido provocados por “la acción humana directa vinculada a grupos mapuches“, y en particular, a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que fue definida como organización terrorista.

Frente a esto, Brom sostuvo que las acciones de los grupos que instigan los incendios deben ser perseguidas y judicializadas, pero pidió evitar su politización. “Yo vengo de estar un año en la gestión en el INAI y ha habido también mucha manipulación de los temas, no solamente de terrorismo, que ya es extremo, sino de criminalidad, donde también eso hay que combatirlo. Yo diría que se ideologiza y se politiza”, planteó.

“Lo que originalmente son derechos humanos -continuó- se transforman en un negocio. La venta en tala de árboles, el incendio de bosques deliberado para poder cambiar la perspectiva de un bosque y transformarlo en una plantación, en un cultivo... Eso sí, hay que perseguirlo con todos los medios, tanto legales como judiciales”, concluyó.