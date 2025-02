Dirigentes políticos saludan a Cristina Kirchner por su cumpleaños

El video de La Cámpora por el cumpleaños de Cristina Kirchner

Distintos dirigentes políticos del peronismo, militantes y seguidores de Cristina Kirchner le enviaron mensajes en redes sociales para saludarla en su cumpleaños número 71. Con fotos, videos y publicaciones en el que reivindicaron su liderazgo, y expresaron su apoyo a la dos veces presidenta de Argentina.

Con un video con frases de archivo, La Cámpora publicó un mensaje con el título “Una militante de toda la vida”, en el que se reproducen discursos de la exmandataria en diferentes momentos de su trayectoria política.

“El militante no tiene un punto de llegada, no hay un punto fijo, nunca llega”, dice CFK en una de las intervenciones. “El militante siempre marcha porque siempre hay que ir un poco más allá. No hay seguro de triunfo para la militancia ni para las causas políticas. Pero lo importante siempre es mantener en alto las banderas”, se agrega en el video, en el que se insta que “vale la pena volver a participar”.

“Cada vez que los argentinos nos unimos, por encima de las banderías políticas, codo con codo, mano con mano, hacemos fuerza, lo logramos. Por favor, no le fallemos a la historia. No le fallemos a las futuras generaciones. Esta es nuestra oportunidad histórica”, cierra la secuencia publicada por la agrupación.

El saludo del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza

Entre los dirigentes que la saludaron, se destacó el comentario del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien publicó “¡Feliz cumpleaños, @CFKArgentina!“, junto a una foto suya. En el último año, la expresidenta y el mandatario atraviesan una relación tirante por la estrategia electoral en el principal distrito del país.

Desde La Matanza, el intendente Fernando Espinoza se sumó a los saludos con un mensaje en redes sociales: “Feliz cumpleaños @CFKArgentina, nuestra querida presidenta. Desde La Matanza, capital nacional del peronismo, te deseamos toda la felicidad del mundo”.

La senadora Juliana Di Tullio, una de sus principales aliadas en el Congreso, compartió un video acompañado del mensaje “Cumple siempre”.

Pablo Zurro, intendente de Pehuajó; Julio Pereyra, ex intendente de Florencio Varela; Florencia Saintout, directora del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y la diputada nacional santafesina Florencia Carignano, también se expresaron por las redes sociales.

El posteo de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza

El ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, publicó en su cuenta: “Es de las pocas dirigentes que, a pesar del lawfare, del intento de asesinato, de la deshumanización que el poder real lleva adelante contra ella, jamás tomó una decisión en contra de los intereses del pueblo. ¡Feliz cumple Cristina! #CristinaCumpleSiempre".

La diputada nacional Vanesa Siley resaltó: “Porque te merecés festejar tu vida, estar rodeada de amor, abrazar a tu familia, amigos y compañeros y compañeras. Merecés felicidad, sí, ser lo más feliz posible. Por el pueblo al que todo, digo TODO, le diste. Por el presente que tanto sufre y sí, también tanto te necesita. Tanto. Que el amor de ese pueblo siga siendo escudo”.

La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, enumeró como “5 tareas fundamentales” que incluye “formar, informar, planificar, divulgar, organizar”. “Y nosotros, que la amamos tanto, nos atrevemos a agregar una más: defenderla siempre”, dijo la funcionaria de Kicillof.

"Mereces festajar tu vida", celebró la diputada nacional Vanesa Siley

El ex candidato a vicepresidente Agustín Rossi también envió su saludo, mientras que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. “Los últimos años felices, la responsable de un gobierno en el que la dignidad no fue un privilegio de unos pocos. Feliz cumple a la que sigue siendo la única esperanza del pueblo argentino”, señaló la jefa comunal de La Cámpora.

Los mensajes se multiplicaron en las redes sociales con etiquetas como #CristinaCumpleSiempre, en una jornada donde el peronismo afín a CFK y sus seguidores recordaron su figura y conducción política.