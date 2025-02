Tras la polémica por la fuga de presos, el gobierno porteño anunció medidas de seguridad y cuestionó las “chicanas” de Patricia Bullrich

Waldo Wolff habla de la discusión con Patricia Bullrich por la fuga de presos

El malestar entre el gobierno de la Ciudad y Nación por la gestión de la inseguridad sumó un nuevo capítulo. Luego de las críticas de Patricia Bullrich por la fuga de presos, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, reclamó evitar “chicanas” y reiteró avanzar con soluciones para descomprimir la sobrepoblación de detenidos.

En una conferencia de prensa, el funcionario defendió el trabajo de las fuerzas de seguridad porteñas. “La enorme mayoría de los que cuidan presos están haciendo una tarea titánica, porque no solo están bancando a los presos, también están bancando la chicana de espacios políticos, que tendrían que estar sentados con nosotros para que los presos no estén en una ciudad donde políticamente y judicialmente no les corresponde”, planteó, al ser consultado por la problemática.

Wolff se refirió a la situación sobre la administración del sistema penitenciario porteño. La polémica se desató tras la fuga de reclusos de la Alcaidía 6A, ubicada en el barrio de Caballito, un hecho que reavivó el debate sobre la responsabilidad de la Ciudad en la custodia de detenidos.

“En la Ciudad de Buenos Aires, tenemos unas 87 posiciones que cuidan presos, de 20 a 50 (detenidos). Si hay tres turnos, estamos hablando de 220 bolas que tira el malabarista al aire. Una sola que actúe mal, mancha el funcionamiento”, reconoció el ministro.

En los últimos días, la ministra de Seguridad nacional criticó a la gestión porteña por la fuga de presos, y señaló que no correspondía que otras provincias destinaran fondos para solventar el sistema penitenciario porteño. “Primero, no se hace cargo porque todos los días se le escapa un preso, así que no se hace cargo”, añadió la ministra sobre el rol de Wolff.

Imágenes de la fuga de presos en la Alcaidía del barrio de Caballito

En ese marco, cuando le preguntaron si sus declaraciones sobre las “chicanas” estaban dirigidas directamente a Bullrich, Wolff evitó mencionar nombres, pero insistió: “Cuando tengo que dirigirme a alguien, me dirijo. No tiene que haber presos en Caballito porque la ley lo dice. Me dirijo al que le quepa el sombrero en la cabeza. Me gustaría que estén sentados todas las fuerzas políticas al lado mío, en vez de chicaneándome porque se escapan".

Pese al malestar entre ambas gestiones, el ministro porteño aclaró que “nunca está cortado” con Nación. “Si tengo que hablar con la ministra Bullrich para defender la Ciudad, ayer, hoy o mañana, lo voy a hacer. Tengo una excelente relación (con Bullrich), pero cuando tengo que discutir, discuto. De la única persona que recibo órdenes es del jefe de Gobierno, Jorge Macri”, sostuvo, al momento de las preguntas de la prensa.

<b>Las medidas de seguridad anunciadas por Jorge Macri</b>

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció esta mañana que la Ciudad ampliará las medidas de apoyo y asistencia económica a las familias de policías y bomberos caídos, e invertirá más de $85 mil millones en vehículos, equipamiento, cámaras y obras en comisarías y alcaidías para reforzar la seguridad.

Estas acciones forman parte de la "Agenda 2025 Buenos Aires Primero", que concentra las principales prioridades de la gestión, y en medio del recrudecimiento de la inseguridad de la provincia de Buenos Aires.

“En la Ciudad siempre vamos a acompañar a la familia policial. Una sociedad que no honra a sus héroes es una sociedad que no los merece”, indicó Macri. Además, explicó: “La asistencia se hará efectiva, más allá de si al momento de ser abatidos llevaban puesto o no su uniforme, porque lo que define a los policías es su vocación de servicio y la valentía de arriesgar la propia vida”.

Jorge Macri anunció medidas para apoyar a las familias de los policías caídos en su función

El jefe de Gobierno destacó que la política integral de seguridad porteña se sostiene con una clara decisión del Ejecutivo y con una fuerza de seguridad profesional. “Con nuestro primer presupuesto aumentamos de manera récord la inversión en seguridad, llegamos al 16,2% del presupuesto total. Nunca antes la Ciudad destinó tantos recursos a la seguridad”, aseguró, en una rueda de prensa en el Centro de Monitoreo Urbano de Chacarita, acompañado por la vocera institucional Laura Alonso y el ministro Wolff.

Además, destacó que bajo su gestión se logró terminar con los cortes de calles, piquetes y acampes en el espacio público. También mencionó la implementación del programa Parques Seguros, que incluyó mejoras en la iluminación de plazas, patrullaje con cuatriciclos y la instalación de 300 tótems de Puntos Seguros para emergencias. A esto se suma la incorporación de armas de baja letalidad, como las Taser y Byrna.

En cuanto a la crisis penitenciaria, Macri informó que se reiniciaron las obras en el penal de Marcos Paz, con el objetivo de trasladar presos y descomprimir las comisarías y alcaidías porteñas. En este sentido, indicó que se priorizarán estos trabajos en lugar de avanzar con la construcción de la Alcaidía Central en Villa Soldati, un proyecto que había generado preocupación entre los vecinos de la zona.

Waldo Wolff y Patricia Bullrich protagonizaron un nuevo cruce por la agenda de la seguridad

“Convivimos con una provincia de Buenos Aires descontrolada, que es tierra de nadie, y la Ciudad es una frontera para el delito. El kirchnerismo cree que el delincuente es la víctima, por eso no los detienen o los liberan. Acá en la Ciudad, delinquir no es gratis”, expresó Macri. También repudió los constantes ataques a los policías de la Ciudad, que, según denunció, son baleados con frecuencia cuando se desplazan desde y hacia sus domicilios en la provincia de Buenos Aires. “Sepan que siempre vamos a cuidar a los que nos cuidan y a estar del lado de la gente honesta”, agregó.

Finalmente, se refirió a la reciente fuga de presos en Caballito y calificó el hecho como “inaceptable”. A raíz de esto, se apartó de sus cargos a los policías responsables de la unidad. “No vamos a tolerar que un minúsculo grupo manche el uniforme policial”, concluyó.