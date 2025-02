Los piqueteros se achican: sin alimentos para repartir, cierran depósitos y locales

Los piqueteros se "achican" cierran espacios ante la falta de alimentos que recibían por parte del Estado

En época de motosierra, y protocolo antipiquetes, los movimientos sociales y organizaciones de izquierda, no solo se repliegan de las calles, sino que se achican. Infobae acreditó que casi la mitad de los grandes espacios que alquilaban los piqueteros como depósitos de mercadería y emprendimientos cooperativos, no fueron renovados por los dirigentes sociales.

Se trata de organizaciones de extracción peronista, como los que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), integrada, entre otros espacios por el Movimiento Evita, que se referencia en el ex funcionario Emilio Pérsico; y de izquierda, como el Polo Obrero, que conduce Eduardo Belliboni, procesado, junto a otros 17 integrantes de ese espacio, por la presunta administración fraudulenta de los fondos destinados a programas sociales como el ex Potenciar Trabajo y “coacción” sobre beneficiarios de ese plan para asistir a movilizaciones o realizar aportes obligatorios a la organización.

“Nos achicamos y reagrupamos”

Si bien las razones del “achique” son varias, existe una fundamental. Sin la recepción de los cientos de miles de toneladas de alimentos secos que recibían por parte del Estado Nacional para distribuir entre los comedores que administraban, las grandes superficies que arrendaban quedaron en desuso.

Los comedores comunitarios ahora reciben asistencia directa por parte del Estado a través de la tarjeta Alimentar Comunidad

Si bien provincias como la de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, continúa con la modalidad de la “asistencia directa de alimentos y mercadería” destinada a los sectores más vulnerables, al no hacerlo la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (ex Ministerio de Desarrollo Social), que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, buena parte de los depósitos quedan vacíos.

Existen casos en que los dirigentes no los alquilaban ya que los partidos políticos a los que pertenecen algunas organizaciones se los cedían, pero a cambio tenían que pagar las facturas de servicios como agua, luz y gas. Una erogación que ya no se justificaba al cortarse la “tercerización” que estos realizaban de los alimentos, pero también al quitarles el poder que tenían sobre los beneficiarios de los panes sociales.

La UTEP es uno de los espacios sociales más importante del país. Está integrada, entre otras por organizaciones como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); y otros espacios vinculados a la agricultura familiar y campesina.

Varios de sus más importantes dirigentes reconocieron el “achique” de su estructura edilicia. Pero uno de ellos fue el más gráfico al momento de expresar la situación por la que atraviesan esos espacios en tiempos de La Libertad Avanza y que hace tan solo 14 meses atrás parecía inverosímil: “Desde septiembre y octubre del año pasado empezamos a concentrar más las experiencias productivas y comunitarias, que antes estaban más distribuidas en los territorios, en menos lugares. A partir de fines de 2024 espacios grandes se fueron cerrando. Sostener un galpón, pagar la luz y el gas, el funcionamiento es carísimo”, explica el dirigente de la UTEP y detalla: “Hubo varios procesos. Un proceso fue el de cerrar. Hemos cerrado un montón de talleres textiles. Otro proceso fue el de concentrar en lugares un poco más grandes y que funcionen allí las cooperativas productivas junto a los depósitos de alimentos -provincia de Buenos Aires nos sigue entregando- o centros educativos o centros de salud”, y reconoce: “La tendencia fue esa cerrar y reagrupar”.

Integrantes de la Unidad Piquetera y Territorios en Lucha, como Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, Libres del Sur, Agrupación Armando Conciencia, Organización 17 de Noviembre, MTR Teresa Rodríguez, Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde), Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT), entre otros, también reconocieron el cierre de locales y depósitos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y de Capital Humano, Sandra Pettovello, aplicaron medidas contra las organizaciones piqueteras

Uno de sus máximos referentes lo cuenta así: “En general se cerraron galpones o espacios para mercadería, y concentramos las actividades en locales propios, partidarios o que todavía podemos bancar. Por ejemplo, en los espacios que se almacenan los alimentos que nos mandan desde provincias o algunos municipios, ahora realizamos también otras actividades, como un emprendimiento productivo o centro comunitario”. También reconoce que “algunos galpones grandes que habían sido cedidos por conocidos para almacenar los alimentos que llegaba del ex Ministerio de Desarrollo Social, fueron devueltos”.

El Gobierno de Javier Milei celebra este hecho, el “achique” de los espacios sociales y el repliegue piquetero de las calles como uno de sus principales logros, junto a la baja inflacionarias.

La UTEP realizó varias marchas y medidas por la falta de alimentos en los comedores comunitarios

“Sin guita y sin intermediación”

“Sin guita no hay piquetes. Sin el poder de los alimentos no hay extorsión. Les cortamos la intermediación por eso no tienen como hacer marchar a la gente. Ya no tienen poder de extorsionar a los más vulnerables”, sostienen desde Capital Humano al ser consultados por Infobae.

Pettovello también limpio de funcionarios vinculados a los movimientos sociales el ex ministerio de Desarrollo Social. Es decir, los que “estaban de los dos lados del mostrador”.

Romper con la intermediación de los planes y de los alimentos fue clave para La Libertad Avanza. Ahora Pettovello asiste a los comedores de manera directa y la política asistencial es cargada con dinero en la tarjeta Alimentar Comunidad para que los responsables de los comedores y merenderos compren la comida que necesiten. Una vez que se rinden los gastos, se recarga el nuevo importe. Auditorías de la cartera de Capital Humano (que fueron judicuializadas) reflejaban que el 47% de los comedores inscriptos en el Registra Nacional de Comedores y Merenderos que fueron auditados no existían.

El 11 de abril de 2024 fue el último corte piquetero sobre la Avenida 9 de Julio Maximiliano Luna

El 18 de diciembre de 2023, a ocho días de llegar al poder, el gobierno de Milei tomó otra decisión de suma importancia para comprender la falta de asistentes a los piquetes y el “achique” de estructura. Pettovello eliminó el certificado de asistencia que otorgaban los movimientos piqueteros a los beneficiarios del Potenciar Trabajo que realizaban labores por 20 horas semanales en cooperativas que ellos mismos administraban.

Ese certificado, que se validaba con las planillas de presentismo eran la llave de acceso al cobro de los planes, en particular, del Trabajar. Con esa apuesta, el oficialismo comenzó a debilitar el poder de las organizaciones sobre los beneficiarios de los planes.

El torniquete a los piqueteros comenzó días antes del 20 de diciembre de 2023. En ese fecha, Eduardo Belliboni, cabeza visible del Polo Obrero anunció la primera movilización a Plaza de Mayo contra el Gobierno de La Libertad Avanza que había asumido 10 días antes.

Pettovello, junto a su par de Seguridad, Patricia Bullrich, tomaron la responsabilidad de terminar con esa forma de movilización.

La funcionaria de Capital Humano difundió por redes sociales, en estaciones de trenes, colectivos y a través de mensajes de WhatsApp la leyenda: “El que corta no cobra”. Solicitó que se denuncie cualquier “apriete” u “extorsión” la línea 134 que habilitó para ese fin Bullrich, y aplicó una medida que fue la llave del éxito: les quitó el poder de intermediación que tenían los dirigentes sobre los beneficiarios de ex programas claves como el Potenciar Trabajo. De esa forma el gobierno les arrebató el arma que, según las causas que tramitan en la justicia federal, utilizaban para “coaccionar”, “presionar” y “extorsionar” para que asistan a los piquetes bajo la amenaza de quitarles el plan social.

La ministra de Seguridad también implementó el Protocolo Antipiquetes. La batería de medidas fueron exitosas.

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero y Emilio Pérsico del Moviento Evita

A pocos días de cumplirse un año de la medida se registraron más de 167 mil testimonios por supuestos hechos de extorsión. De hecho, Belliboni y 17 dirigentes del Polo Obrero fueron procesados por esos hechos, pero también por malversar parte de los subsidios que recibía su organización. Utilizaban facturas truchas para justificar gastos. Hacían política en vez de asistir a los más vulnerables.

Pettovello también sustituyó el Programa Potenciar Trabajo por el Programa Volver al Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social. En palabras de la titular de Capital Humano: “De esta manera terminamos con el clientelismo político que afectaba a los trabajadores de la economía popular”.

Casi de un día para el otro las columnas se despoblaron de supuestos militantes. Tanto fue así que hasta el propio Belliboni fue expuesto marchando por las veredas gritando sus consignas con un megáfono.

A partir de esta ofensiva, piqueteros y organizaciones comenzaron a marchar menos y a convocar menos gente para reclamos que antes producían un caos en el centro porteño.

De hecho, desde el 11 de abril de 2024 la Avenida 9 de Julio no se cortó de manera total.