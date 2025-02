En medio de la tensión con el Gobierno, un grupo de dirigentes del PRO prepara su afiliación y salto a La Libertad Avanza

Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich

Un grupo de legisladores bonaerenses que anteriormente formaban parte del PRO se prepara para oficializar su afiliación a La Libertad Avanza. Este movimiento, que podría concretarse en los próximos días, forma parte de una estrategia más amplia liderada por el espacio de Javier Milei para atraer a dirigentes del partido fundado por Mauricio Macri. La maniobra busca debilitar al macrismo en un contexto de negociaciones para una posible alianza electoral entre ambas fuerzas políticas.

El operativo de captación es supervisado por Karina Milei, quien lidera el armado político del Gobierno, junto con Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. En la provincia de Buenos Aires, el encargado de ejecutar esta estrategia es Sebastián Pareja, un dirigente clave en el esquema bonaerense de los libertarios. Pareja trabaja en conjunto con figuras de la mesa política de Patricia Bullrich, como el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien ya anunció su salida del PRO para unirse al espacio de Milei.

La estrategia libertaria: captar figuras clave del PRO

La operación de seducción de La Libertad Avanza no se limita a dirigentes de menor rango. El objetivo incluye a figuras de peso dentro del PRO, como intendentes, legisladores y referentes históricos del macrismo. Sin embargo, para generar clima, primero se busca acelerar la afiliación de dirigentes del bullrichismo.

El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, le dio la bienvenida junto con los dos ex dirigentes del PRO, Diego Valenzuela y Juan Morillo, a la intendenta Fernanda Astorino Hurtado, intendente de Capitán Sarmiento que abandonó el PRO

Según pudo saber Infobae, algo que podrá ser un hecho en los próximos días es la afiliación a La Libertad Avanza de un grupo de legisladores bonaerenses que el año pasado abandonaron el PRO para teñirse de violeta. Son dirigentes que hoy están ligados a Bullrich, entre quienes sobresalen Florencia Retamoso y Daniela Reich, diputada provincial y esposa de Diego Valenzuela. A su vez, se busca persuadir a otros legisladores ligados a intendentes amarillos y dirigentes sin tierra que están lejos de Macri.

Esto se dará en el marco de una especie de afiliación masiva a Libertad Avanza que organiza Patricia Bullrich con funcionarios y dirigentes de su confianza. Este movimiento incluiría a legisladores bonaerenses que recientemente abandonaron el PRO, así como a directores y secretarios de diversas áreas del Gobierno. Entre los nombres mencionados se encuentran Juan Pablo Allan, Martín Matzkin, Pablo Walter, Juan Curutchet, Alejo Maxit y Eduardo “Lalo” Creus.

En busca de los “violáceos”

Pero el plato fuerte para los libertarios, por el peso simbólico y político que significaría, es lograr el pase de tres dirigentes de renombre en el PRO. Son referentes que han estado ligados históricamente al macrismo pero que desde el 2024 cultivan una relación excelente con el Gobierno, con diálogo directo con la Casa Rosada y que elogian a Milei semanalmente. En los corrillos de la política, a ese grupo de dirigentes se los empieza a llamar los “violáceos”: eran amarillos pero se van tiñendo a violeta, el color de La Libertad Avanza.

Diego Santilli y Guillermo Montenegro en Mar del Plata

Entre los nombres que se mencionan está el de Diego Santilli, un referente importante del PRO en la provincia de Buenos Aires. Aunque su entorno ha negado que esté considerando un cambio de partido, se reconoce que Santilli trabaja activamente para facilitar una alianza con Milei. Otro caso es el de Néstor Grindetti, quien recientemente dejó su cargo en el Gobierno porteño y ha mostrado señales de distanciamiento de Macri. Aunque Grindetti asegura que su prioridad es fortalecer el armado del PRO en la provincia, su posible salto a La Libertad Avanza es algo que en el macrismo siguen de cerca.

Y como intendentes, entre los libertarios evalúan que la buena sintonía de Guillermo Montenegro, de Mar del Plata, con el Gobierno podría facilitar que avale un acercamiento para presionar a Macri a cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza. De momento, su mesa política asegura que sigue en el PRO, con autonomía, y que mantiene su armado local, donde cultiva una alianza sólida con el radicalismo que lidera Maximiliano Abad.

Por su parte, Ramón Lanús, intendente de San Isidro, no descarta concretar un salto al espacio libertario que incluya una posible afiliación. Supo ser muy cercano a Macri, pero desde 2024 afianzó su relación con Bullrich y su sintonía con Milei.

Sebastián Pareja, Patricia Bullrich, Ramón Lanús, intendente de San Isidro

En este contexto de tensiones, Mauricio Macri busca contener a los dirigentes de su partido y evitar fugas hacia La Libertad Avanza. La semana que viene volverá a Buenos Aires y su llegada es vista como un intento de acelerar las definiciones internas y reforzar la cohesión dentro del partido amarillo.

El desafío para Macri no es menor. La estrategia de captación liderada por los libertarios no solo amenaza con debilitar al PRO en términos de estructura, sino que también busca reducir su capacidad de negociación ante una eventual alianza electoral con La Libertad Avanza. En este escenario, el ex mandatario deberá enfrentar una doble tarea: mantener la unidad interna de su partido y definir una postura clara de cara al lanzamiento de la carrera electoral.

Panorama incierto

La situación actual refleja un momento de alta incertidumbre para el PRO. La estrategia de La Libertad Avanza puede poner en jaque la cohesión interna del partido. El desenlace de esta situación dependerá en gran medida de las decisiones que tome Mauricio Macri en los próximos días. Su capacidad para contener las deserciones será crucial para determinar el rumbo de su partido.