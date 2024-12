Mientras Hugo Moyano define quién irá a la CGT, crece la tensión por la falta de acuerdo salarial de Camioneros

Hugo Moyano, entre varios frentes complejos en materia salarial y en la CGT

Fracasó otra audiencia de las negociaciones salariales del Sindicato de Camioneros y crece la tensión porque las posiciones entre gremialistas y empresarios siguen sin acercarse, en una paritaria monitoreada de cerca por el Gobierno para que no acuerden una mejora que supere la pauta oficial.

“Es muy difícil, estamos lejos y pasamos a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo”, reconoció a Infobae, en un tono pesimista, uno de los protagonistas de las tratativas, que se realizaron en las oficinas de la Secretaría de Trabajo ubicadas en la avenida Callao 114.

El Sindicato de Camioneros reclamó a los empresarios un aumento del 5% en el trimestre diciembre, enero y febrero para cada uno de esos meses, mientras el Gobierno ya le hizo saber que el Ministerio de Economía no acepta que la cifra supere el 3% mensual, a tono con la inflación prevista.

Hugo Moyano y Jorge Taboada, secretario adjunto de la Federación de Camioneros

Ante las dificultades para cerrar un acuerdo, Hugo Moyano visitó el 26 de noviembre pasado al secretario de Trabajo, Julio Cordero, para interiorizarlo sobre el desarrollo de las negociaciones.

El ex abogado de Techint ya tuvo un gesto de buena voluntad en la traumática paritaria de abril pasado cuando aceptó que el jefe de Camioneros reformulara el aumento salarial del 45% en dos tramos para que quede en un 24% bimestral, salteándose la mejora de junio, y así los libertarios homologaran el convenio que estaba trabado porque superaba el tope puesto por Economía.

Pero fue un cambio puramente cosmético: se reacomodaron los porcentajes para exhibir una recomposición más baja (era del 25% para marzo y 20% para abril y luego quedó en 15% y 9%, respectivamente), pero se agregaron dos sumas fijas, del 10% y del 7% sobre los sueldos de marzo, que igual dejaron la mejora total en los bolsillos en casi un 45%.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero (Foto Nicolás Stulberg)

Hoy, el dilema del jefe de Camioneros es que si no logra un buen acuerdo salarial se le puede complicar su relación con las bases, que ya están en estado efervescente, como lo demostraron las críticas e insultos contra Pablo Moyano y otros dirigentes que estallaron entre los recolectores de residuos de Capital. La realidad del transporte automotor de cargas tampoco lo ayuda. La actividad pasa por un momento de contracción y por eso las pymes advirtieron que no pueden pagar el 15% de aumento trimestral, más el bono de $650 mil y el aporte extraordinario para la obra social.

Hace una semana, el secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Jorge Taboada, confirmó que buscan “cerrar una paritaria para diciembre, enero y febrero de 5 puntos por mes y un bono de $650.000 a pagar en tres veces”, mientras amenazó: “A la hora de discutir los salarios les vamos a tirar con todo lo que tenemos porque con eso no se jode; es el plato de comida de un millón de personas y no estamos dispuestos a resignar nada”.

En declaraciones a Radio de Camioneros, el dirigente que secunda Hugo Moyano en la federación insistió en que “estamos dispuestos a llevar la pelea salarial a la instancia que sea necesaria” y dijo que “los empresarios tienen que entender que los gobiernos pasan y los sindicatos quedan”.

Pablo Moyano: "Nadie me va a sacar de la calle defendiendo a todos los trabajadores"

Además, criticó a la Casa Rosada: “El Gobierno te dibuja una inflación que no es real, los elementos básicos de la canasta de los trabajadores aumentan todos los días y no tiene nada que ver con los índices inflacionarios que dice Nación, todos sabemos que el sueldo cada vez alcanza menos”.

Algunos interpretaron que Taboada decidió elevar el perfil con sus declaraciones sobre las paritarias porque podría ser el elegido de Hugo Moyano para reemplazar a su hijo Pablo en la CGT. Sin embargo, según el diario La Opinión Austral, de Santa Cruz, el titular del Sindicato de Camioneros de Chubut desmintió rotundamente los rumores sobre su designación en el triunvirato cegetista y afirmó que no está en sus planes ocupar ese puesto, luego de lo cual señaló que las prioridades deben enfocarse en la defensa del empleo y el poder adquisitivo de los trabajadores.

En los pasillos de la CGT, en realidad, aseguraron a Infobae que Taboada “nunca fue un candidato serio” a ir a la CGT y que ahora lo bajó definitivamente el líder de Camioneros. ¿Quién será finalmente el elegido? Algunos jefes cegetistas siguen intuyendo que el puesto recaerá en Jerónimo, el menor del clan Moyano. Su papá lo lleva a todas las reuniones públicas y secretas para prepararlo en la carrera sindical, pero tiene apenas 25 años y escasa experiencia en la gestión.

La mesa chica ampliada de la CGT recibirá el martes próximo al reemplazante de Pablo Moyano

Las miradas volvieron a posarse en el propio Hugo Moyano, quien medita la posibilidad de suceder a su hijo mayor hasta el final del mandato de las actuales autoridades de la CGT, en noviembre de 2025. Pero tendría una fuerte resistencia de su esposa, Liliana Zulet, que prefiere que el dirigente, que en enero cumplirá 81 años, priorice su salud sin exponerse a más situaciones de stress.

Los próximos días serán decisivos para definir al sucesor de Pablo Moyano en la CGT. Como anticipó Infobae, dialoguistas de la CGT se reunirán con Hugo Moyano para apoyarlo en medio de los gestos desafiantes a su liderazgo por parte de su hijo Pablo y de la rebeldía de los recolectores de residuos porteños. Allí también se hablarán del dirigente de Camioneros que irá al triunvirato cegetista.

La idea sería que el elegido por Camioneros sea presentado el martes próximo en una reunión ampliada de la mesa chica de la CGT, en la sede de la UOCRA, en la avenida Belgrano 1870. Será el reencuentro de la dirigencia dialoguista y sus aliados luego del contacto del 19 de noviembre en UPCN, en donde descartaron nuevas medidas de fuerza y ratificaron el diálogo con el Gobierno. Ese día, Hugo Moyano dará una señal clave para alinearse con la estrategia moderada de la CGT, mientras Pablo no se quedará quieto, como advirtió en un video que difundió el sábado pasado: “Por más que hoy me haya alejado del cargo de la CGT, nadie me va a sacar de la calle defendiendo a todos los trabajadores de todos los sindicatos del país que la están pasando mal”.