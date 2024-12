El Gobierno enfría las negociaciones en el Congreso y Javier Milei se enfoca en su agenda internacional

El mandatario argentino volverá a tener una intensa agenda internacional

En medio de las tensiones con el PRO que se incrementaron tras la caída del proyecto de Ficha Limpia, el Gobierno posterga las negociaciones para poder aprobar las iniciativas que se incluirán en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, mientras el presidente Javier Milei se concentra en la intensa agenda internacional que volverá a tener esta semana.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae distintas fuentes, la Casa Rosada no solo no definieron todavía las leyes que va a buscar sancionar durante el verano, sino que tampoco comenzó las conversaciones con el resto de los bloques parlamentarios.

La idea del oficialismo es iniciar ese proceso recién después de que hayan sido renovadas las autoridades de la Cámara de Diputados, una votación que se dará durante los próximos días y en las que Martín Menem quiere volver a quedar al frente del recinto.

Tal como anticipó este medio, el riojano tiene prácticamente asegurada su reelección, pero hay una fuerte discusión por las vicepresidencias y por la posición que tomará Unión por la Patria, que es actualmente el espacio con mayoría de bancas.

Recientemente, el Gobierno dejó trascender algunos de los proyectos que quiere impulsar y que podría enviar para su tratamiento en sesiones extraordinarias, como la nueva Ficha Limpia, que está siendo revisada por Alejandro Fargosi, y la eliminación de la igualdad de cupo en las listas de candidatos a cargos públicos.

Martín Menem quiere tener un periodo más al frente de la Cámara de Diputados (NA)

Sin embargo, hasta no garantizarse un nuevo periodo de presidencia de Menem en la Cámara baja y no conocer quiénes quedarán como vices -hoy la segunda al mando es la kirchnerista Cecilia Moreau-, no se avanzarán con las negociaciones legislativas.

Mientras tanto, Javier Milei se prepara para emprender, una vez más, una intensa agenda internacional que incluirá ser el orador principal en el CPAC Argentina, un evento organizado por la Conferencia de Acción Política Conservadora en Buenos Aires, que busca fortalecer las alianzas geopolíticas con figuras clave de la nueva derecha global.

Durante el encuentro, que se realizará el miércoles en el Hotel Hilton, con una cena de gala previa a desarrollarse este mismo martes, se destacarán las participaciones de figuras internacionales de Estados Unidos, España, Brasil, Hungría y México.

Entre los asistentes se contará con la presencia de Ben Shapiro, influyente comentarista político, y miembros del equipo del futuro presidente norteamericano, Donald Trump; además de Lara Trump (referente del Partido Republicano), Kari Lake y Barry Bennet, entre otros.

También estarán presentes importantes políticos y dirigentes argentinos, como los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Culto y Civilización de la Cancillería, Nahuel Sotelo.

El evento comenzará con las palabras de Matt y Mercedes Schlapp, quienes abrirán el escenario para una serie de discusiones sobre política, medios de comunicación y derechos, moderadas por Manuel Adorni y participadas por periodistas como Jonathan Viale y Javier Negre.

Milei será el anfitrión de la nueva conferencia del CPAC (EFE/SHAWN THEW)

Además, figuras emblemáticas como Ron Paul y Jair Bolsonaro participarán de manera virtual, mientras que Santiago Abascal, líder del partido Vox, de España, Boglarka Bolya, de Hungría, y representantes de la derecha de América Latina ofrecerán paneles en persona.

El viernes, en tanto, Milei volará a Montevideo para asistir por primera vez a la Cumbre del Mercosur, en la que recibirá la Presidencia Pro Tempore del organismo internacional de manos de Uruguay y planteará sus diferencias con el bloque regional.

El libertario propondrá flexibilizar las normativas del organismo para permitir tratados de libre comercio sin la aprobación del grupo completo, lo que podría generar tensiones con Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, quien impulsa un acuerdo similar, pero consensuado y con la Unión Europea.

El país vecino, bajo el liderazgo de Lula, busca alcanzar el acuerdo con la UE antes de fin de año, pero se encuentra en el camino con la oposición de Francia, que considera que podría ser perjudicial para su economía.

Este tratado promete consolidar una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con beneficios significativos para ambas regiones. Sin embargo, Milei busca que la Argentina comience, en paralelo, con negociaciones propias con los Estados Unidos, impulsado por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Durante la cumbre, Milei expondrá sus diferencias y defenderá una mayor flexibilidad en el Mercosur para negociar acuerdos unilaterales, lo que podría dilatar las negociaciones actuales. No obstante, su administración no boicoteará el acuerdo con la Unión Europea, sino que buscará analizarlo en detalle.

La próxima semana, en tanto, el Presidente partirá a Roma para asistir a un evento al que fue invitado por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en el marco de su idea de avanzar con una Liga de Naciones Conservadoras que le haga contrapeso a la agenda de la ONU.