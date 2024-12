Sindicalistas anunciaron una marcha contra el Gobierno, sin Pablo Moyano ni los gremios del transporte

Las CTA y los movimientos sociales anuncian la movilización del 5 de diciembre a Plaza de Mayo

Sin la presencia de los sindicatos del transporte ni del ex titular de la CGT Pablo Moyano, las dos CTA, los movimientos sociales y otras organizaciones políticas confirmaron la realización para este jueves 5 de la “Jornada Federal de Lucha” contra el gobierno de Javier Milei, que finalizará, a las 13, con un acto “multitudinario” en la Plaza de Mayo.

Pese a que habían insinuado que se sumarían a la protesta, los gremios del ala dura que integran la Mesa Nacional del Transporte y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) no se reunieron en los últimos días ni tienen un encuentro previsto para definir su asistencia.

En la conferencia de prensa en la que ratificaron la protesta del jueves, en cambio, hubo dirigentes de segunda línea de sindicatos kirchneristas que integran la CGT como bancarios y SMATA, pero trascendió que no quisieron aparecer en la foto, donde sí estuvieron en primera fila los titulares de las dos CTA, Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy; el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, y representantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Territorios en Lucha, del sector de las pymes y de agrupaciones políticas y sociales.

La Mesa Nacional del Transporte hizo un paro el 30 de octubre, pero ya quedó desactivada (Foto Maximiliano Luna)

Tras el paro del 30 de octubre pasado, los gremios de la Mesa Nacional del Transporte amagaron con sumarse a las dos CTA y a los piqueteros a un paro con movilización para este mes. Y la intención se reforzó pese al acuerdo de los sindicatos aeronáuticos con Aerolíneas Argentina y pareció que cobraba más fuerza luego de que Pablo Moyano renunció a la CGT por sus diferencias con la mesa chica cegetista, que decidió no hacer medidas de fuerza y comenzar el diálogo con el Gobierno.

Este sábado, incluso, el dirigente de Camioneros dijo: “Por más que hoy me haya alejado del cargo de la CGT, nadie me va a sacar de la calle defendiendo a todos los trabajadores de todos los sindicatos del país que la están pasando mal”. Sin embargo, hasta ahora no confirmó si irá al acto del jueves.

El resto de los dirigentes de la Mesa Nacional del Transporte y de la CATT tampoco definieron todavía si se sumarán a la protesta, aunque crece la sensación de que finalmente no adherirán.

Pablo Moyano amenaza con movilizarse, pero aún no lo confirmó

De todas formas, el sector quedó duramente golpeado luego de que, hace 10 días, Omar Maturano, líder de la Fraternidad, vaticinó en un plenario de su sindicato que la Mesa del Transporte, que él integra y que realizó el paro del 30 de octubre, “se va a desarmar, pero por nosotros sino por otros sindicatos que no tienen historia, que no tienen lucha” y apuntó contra los dirigentes aeronáuticos: “Son pilotos de avión, muchachos, son aeronavegantes, que no conocen el verdadero sindicalismo y que no conocen la verdadera pobreza, y eso nos va a romper”.

Si Pablo Moyano decide concurrir, lo hará a título personal porque ya no integra la CGT y el Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, no quiere protestar contra el Gobierno. Ese fue el origen de su alejamiento de la cúpula cegetista: su padre desautorizó sus advertencias de que se estaba “preparando un paro general para diciembre”, que podía ser también una movilización.

La CATT, liderada por dirige Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), estuvo con el jefe de SMATA, Ricardo Pignanelli, para hablar sobre un paro con movilización para protestar contra el Gobierno y se prevía un encuentro con el resto de la confederación de sindicatos de la industria (CSIRA), que encabeza el titular de los mecánicos, además de una reunión con la confederación de gremios del sector energético (CATHEDA), dirigida por Guillermo Moser (Luz y Fuerza).

Juan Carlos Schmid y los dirigentes que lideran la CATT

Sin embargo, hasta ahora esos contactos no se realizaron y el ala dura del transporte se encamina a terminar el año sin nuevas medidas de fuerza. Su única actividad de las últimas semanas fue una reunión de dirigentes de la CATT con la directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Argentina, Gabriela Luna Camacho, ante quien denunciaron que el gobierno de Milei “aplica políticas que cercenan y limitan los derechos, de reunión, de protesta, de huelga y la libertad sindical”. A ese encuentro de la semana pasada fueron, además de Schmid, Juan Pablo Brey (aeronavegantes); Omar Pérez y Hugo Antonio Moyano (Camioneros) y Pablo Biró (pilotos).

En la conferencia de prensa en la que anunció la protesta de este jueves, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, afirmó: “Además de mostrar con contundencia el reclamo de construir una patria sin hambre frente a este gobierno de saqueo y entrega, queremos transmitir nuestro reclamo de soberanía nacional frente a la entrega, pero también de soberanía popular frente a un gobierno que gobierna por decreto, y reforma la Constitución de hecho. De justicia social frente al hambre y la pobreza. De paz frente al curso del odio y la acción persecutoria”.

Por su parte, Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores y las Trabajadoras, dijo que “estamos viviendo un momento en que, contra lo que dice el Gobierno y ante la euforia que muestran los sectores financieros que lo acompañan, crece el hambre y el aumento de la pobreza no tiene parangón”. Y agregó que “el Gobierno acaba de anunciar un nuevo golpe al bolsillo de los jubilados, que va a ser más difícil que los jubilados tengan sus medicamentos”.