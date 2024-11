El llanto de la diputada Lourdes Arrieta por Ficha Limpia: “No di quórum, eso no significa que soy enemiga del pueblo”

Con un llanto desconsolado, la diputada Lourdes Arrieta intentó explicar su postura en la Cámara de Diputados por Ficha Limpia

La diputada del bloque unipersonal “Las Fuerzas del Cielo”, Lourdes Arrieta, sorprendió este jueves con un discurso al borde de las lágrimas en el recinto, luego de no dar quórum en la sesión especial para tratar el proyecto de Ficha Limpia.

“Vengo a poner la cara, yo no di quorum. Eso no significa que soy enemiga del pueblo. Señores, veo tanta hipocresía hacia el pueblo argentino, veo tanto dolor. No puedo creer que, tanto de un lado como del otro, se estén rifando las ilusiones de tantos”, arrancó, la diputada nacional al momento de tomar la palabra en el turno de las expresiones de minoría.

Arrieta, que había sido expulsada hace meses del bloque de La Libertad Avanza (LLA) por sus diferencias en torno a la visita que realizó un grupo de legisladores, ella incluida, a represores de la última dictadura militar, intentó explicar su postura:

“Yo no respondo a Macri ni a Cristina. Yo no respondo ni siquiera al Poder ejecutivo, porque me echaron. Estoy sola, dando la cara. Saben que no tengo nada que ocultar. Estoy limpia y libre de toda contaminación. No le debo nada a nadie”, recalcó la mendocina.

La sesión fracasó por la ausencia de diputados en todas las bancadas. Con este segundo rechazo, el proyecto de Ficha Limpia pierde estado parlamentario; es decir, deberá presentarse el año que viene y realizar todo el camino burocratico hasta volver a discutirse en el recinto.

En este marco, la diputada nacional, que en los últimos meses empezó a mostrar una relativa cercanía con Unión por la Patria (UP), reafirmó su independencia política y calificó de “hipócritas” a otros legisladores. “Creo que Ficha Limpia se tiene que ampliar. El tema es que muchos inventan causas, te meten pruebas falsas. Nadie se puso a pensar las pruebas inventadas por inteligencia artificial (IA), por ejemplo. Con 15 segundos de tu movimiento y de tu voz, pueden inventarte una causa”, ilustró, y remarcó: “Hay muchos que te ponen trabas para que no puedas continuar con esta carrera, y han frustrado la ilusiones de muchos”.

En su intervención, entrecortada por el llanto, Arrieta lamentó que mientras que la dirigencia política debate cuestiones como las candidaturas de aquellos condenados por corrupción, la ciudadanía padece problemas más urgentes. “Yo creo que acá tendrían que pensar en el jubilado que está esperando cobrar un poquito más, y cobrar sus juicios. Un veterano de guerra, que está esperando el resarcimiento histórico hace años. Y ustedes ni siquiera le pueden dar un poquito más de aumento. Señores, son todos unos hipócritas”, exhortó.

“No me da vergüenza decirlo, porque soy liberal libertaria, y no oculto mi cara ante nadie”, agregó. “Cuántas veces se habla de moralidad, de familia... Cuántas veces nos tienen que decir en una Iglesia, con pastores que se hacen ricos con la plata del pobre, y acá nos dicen que no se pueden meter y no pueden acompañar una ley que ayude a prevenir la ludopatía”, apuntó, tras recordar la sesión de ayer que logró la media sanción en la Cámara baja. Y recordó que “de los dos lados hay jueces, fiscales y policías, gente del sector amigo del gobierno de turno que se coluden para hacerle la vida imposible al otro”.

En un intento por recuperar el equilibrio, la diputada cerró su intervención con una arenga: “Señores, la raíz de todos los males es el amor al dinero. “Sí quiero Ficha limpia, pero quiero que se amplíe para que me dé las garantías de transparencia institucional. Viva Cristo, viva la Patria, y viva Malvinas”, concluyó.