“Ese tipo me compró de por vida”: Luis Juez se emocionó al recordar un llamado de Javier Milei que tocó una fibra íntima

El senador, Luis Juez, y su anécdota con el presidente nacional, Javier Milei.

El senador de Juntos por el Cambio por Córdoba Luis Juez recordó una anécdota que involucra al presidente Javier Milei. “Tengo con el presidente una gran relación personal, el tipo me distingue con afecto y con cariño”, introdujo.

“Una noche estaba jugando al fútbol y me suena el teléfono a las once de la noche”, recordó Juez en una entrevista a Neura Media. Luego de culminar su partido, relató que le devolvió el llamado y el mandatario le contó, desde la ciudad estadounidense de San Francisco, en donde se encontraba realizando un viaje oficial: “Vos sabés que estamos con Karina en la empresa META (dueña de Facebook) y nos empezaron a presentar un aparato por el tema de la gente con parálisis cerebral y me acordé de Milagros. ¿Vos me dejás que yo vea si puedo...?”.

Y enfatizó: “Tengo 40 años en política y Milagros tiene 23 años. ¿Sabes cuántos dirigentes políticos, que los conozco a todos, alguna vez me preguntaron por mi hija? Nadie, nunca. Ese tipo me compró de por vida”.

“No era el Milei del dólar a 1100 y la inflación a dos puntos, estamos hablando siete meses atrás. El tipo, en una de las tantas recorridas, que la prensa lo criticaba, se acordó de mi hija”, agregó.

También estableció: “A ese tipo no lo puedo comprometer, si en 2027 quiere ir con otro candidato, por ahí no nos ponemos de acuerdo y lo pelearé; pero no me lo voy a colgar del cogote para que no pueda correr, para que no pueda trotar. Yo no soy una carga, voy a tratar hasta donde pueda al lado tuyo”.

Luis Juez y su hija, Milagros (Facebook)

Milagros es la hija del senador cordobés, que padece parálisis cerebral. “Tiene parálisis cerebral con todas las dificultades de una bebita que padece eso. Si vos en la cama te querés dar vuelta porque, por ejemplo, se te acalambra un brazo, lo hacés para el otro lado, pero ella no puede. Se queja porque está acalambrada o se llenó de baba. Por eso, a la noche cuando estoy en casa, ella es mi responsabilidad”, había confesado Juez en una entrevista televisiva a LN+.

La relación entre META y Argentina

En aquel entonces, el Presidente de la Nación había viajado a finales de mayo al Estado de California para describir su mirada teórica sobre la economía y proponer a la Argentina como polo de inteligencia artificial ante las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos. En dicho viaje se reunió con cuatro figuras clave del universo de la tecnología global, como lo son Sam Altman (CEO de OpenAI), Sundar Pichai, (CEO de Google), Tim Cook (CEO de Apple) y Mark Zuckerberg (dueño de Meta).

El presidente había concurrido a la cita con el CEO de Meta junto a Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-; Luis Caputo -ministro de Economía-; Gerardo Werthein –entonces embajador en Estados Unidos-, Demian Reidel -consejero económico del Poder Ejecutivo- y Mat Travizano, que es un experto en tecnología.

Zuckerberg le tenía preparado avatares de Meta a Milei. (Argentina.gob.ar)

Desde Presidencia, resaltaron en un comunicado: “La reunión con Zuckerberg, el último de una serie de encuentros con líderes de empresas de tecnología sostenidos esta semana en el Valle de Silicio en Estados Unidos, reafirma la intención de Argentina de convertirse en un centro de innovación tecnológica. El presidente Milei y su equipo manifestaron su entusiasmo por las futuras oportunidades de cooperación con Meta, lo que podría traer importantes beneficios económicos y tecnológicos al país”.

El 12 de noviembre pasado y en el marco del Meta Day celebrado en el Palacio Libertad, Mark Zuckerberg había enviado un video saludando a Milei. Y donde también había expuesto el avance de la Inteligencia Artificial en el país: “Hola Argentina y presidente Milei. Gracias por acompañarnos hoy. Nos entusiasma poder llevar Llama 3 a más personas en Argentina. Al hacer que esta tecnología sea de código abierto, estamos eliminando barreras para que una comunidad más amplia de desarrolladores y organizaciones pueda acceder al poder de la inteligencia artificial, construir soluciones innovadoras y promover el progreso”. Luego fue el turno del jefe de Estado argentino, que habló previo a reunirse con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se desarrolló en la mansión de Mar-a-Lago.