Guillermo Francos confirmó que el Gobierno avanzará en la eliminación de las PASO: “No han dado ningún resultado”

Declaraciones de Guillermo Francos

A pocos días de que finalicen las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el 30 de noviembre, Guillermo Francos confirmó que el Gobierno avanzará con la eliminación de las elecciones PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), y sostuvo que “no han sido positivas” y han implicado “mucho costo económico” para la ciudadanía.

“Nosotros queremos avanzar. Creemos que no han dado ningún resultado, no han sido positivas. Han sido solamente una creación política en el interés de una fuerza en un momento particular”, argumento el jefe de Gabinete esta mañana, en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

En esa línea, opinó que las PASO han tenido “mucho costo económico” y que “generar una votación obligatoria” para elegir candidatos a fuerzas políticas “no tiene sentido”. Francos precisó que La Libertad Avanza (LLA) no cuenta con los votos propios en el Congreso para lograr su objetivo, por lo que el espacio deberá “buscar consenso en otras fuerzas”.

Francos precisó que La Libertad Avanza (LLA) no cuenta con los votos propios para lograr su objetivo, por lo que el espacio deberá “buscar consenso en otras fuerzas” (Télam)

“Trataremos de conseguirlo. Y si no sale en esta oportunidad, lo seguiremos planteando en el futuro”, concluyó al respecto.

Además de prescindir de las PASO, vigentes desde 2009, el Ejecutivo impulsa una modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos con el propósito de mejorar su representatividad y algunas modificaciones de relevancia en lo referido al financiamiento que reciben los partidos.

“Parecería difícil que pueda aprobarse el presupuesto”

Por otro lado, y en medio de la negociación por el Presupuesto 2025, teñida de tensión frente a la negativa de Milei y Caputo de aceptar algunos de los reclamos de las provincias, Francos indicó que tanto gobernadores como el gobierno nacional están de acuerdo en que “habría que aprobarlo”.

“Por supuesto que sabemos que hay algunas diferencias y que todavía no se ha llegado a un consenso, por lo cual hoy pareciera difícil que pueda aprobarse el presupuesto dentro del periodo de sesiones ordinarias que termina el 30 de noviembre”, aseguró.

La negociación por el Presupuesto 2025 está teñida de tensión frente a la negativa de Milei y Caputo de aceptar algunos de los reclamos de las provincias.

Y agregó: “Creemos que sería positivo para el país que se pueda sancionar un presupuesto 2025, sobre todo teniendo en cuenta que el presupuesto tiene como sustancia el equilibrio fiscal y demostrar que hay un acuerdo de los dos poderes del Estado en este tema, creo que es una señal también muy importante”.

Entre los reclamos que no tuvieron una respuesta favorable por parte de la Casa Rosada, pero en particular del Palacio de Hacienda, se encuentran:

Financiamiento por compensación del pacto fiscal del 2017 celebrado entre las provincias y la administración de Cambiemos.

Coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos durante este año.

Reducción del aporte realizado por las provincias de los fondos coparticipables por financiamiento a la ex AFIP.

Eliminación de las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles, según los gobernadores, subejecutados por el Ejecutivo y pasibles de coparticiparlos.

Financiamiento del déficit de las cajas previsionales no transferidas a la nación por encima de los $254 millones asignados.

Consultado respecto a la posibilidad de denunciar a aquellos municipios que cobren tasas sobre los combustibles, respondió: “Hay un impuesto nacional que se cobra y no hay un servicio que los municipios presten como para cobrar una tasa. Nos parece que es absolutamente ilegal y lo plantearemos de la forma que consideren los abogados del Gobierno y la Procuración del Tesoro”.