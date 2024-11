La tensa relación entre los libertarios y los macristas en la ciudad de Buenos Aires frente a las elecciones de 2025

Macri Milei y Villarruel en la Catedral

Mientras se acerca el año de elecciones, la tensión entre los libertarios y el PRO a nivel nacional tiene cada vez más un correlato en la ciudad de Buenos Aires. El macrismo pergeña estrategias para mantener bajo su poder el bastión que comanda desde hace 16 años; y La Libertad Avanza no disimula su apetito por arrebatárselo. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, debe convivir con los delegados de Karina Milei, hacer equilibrio frente a sus internas y aprobar sus propias iniciativas en una Legislatura compleja. Del otro lado, los aliados violetas, aunque están en minoría, se sienten envalentonados por el impulso de Javier Milei a nivel nacional.

En rigor, Jorge Macri tiene una ventaja: es el único referente del entorno de Mauricio Macri que habla, aunque sea esporádicamente, con la poderosa hermana de Javier Milei, que se dedica a llevar el sello de LLA a todas las provincias y tiene especial interés por la CABA. “Ella le pide que la ayudemos en su pelea interna, nosotros, que sean verdaderos aliados”, cuentan en la sede administrativa de Parque Patricios.

Pero, en paralelo a esas conversaciones para manener un equilibrio en el vínculo, ya es prácticamente un hecho que la secretaria general de la Presidencia llevará al vocero Manuel Adorni como candidato el año que viene, y aún no decidió a quién pondrá a liderar una eventual lista para competir por la Jefatura de Gobierno en 2027. Y está pendiente saber qué quiere hacer Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Milei a nivel nacional, líder del ala proclive a una fusión de PRO, que también podría ser una carta de los libertarios. Son amenazas para el PRO en su casa.

En 2025 hay elecciones legislativas y desde ambos lados dicen que es demasiado temprano. Si bien los amarillos están más ansiosos que los violetas, entienden que no tendrán novedades hasta que se aproxime el cierre de listas. El pedido del macrismo al mileismo es que “le respeten” el distrito. A cambio, ofrecen ir juntos -y resignar el liderazgo en las nóminas- en la provincia de Buenos Aires. Pero los libertarios se reservan su estrategia. Sólo dejan trascender lineamientos off the record, pero se niegan a mantener reuniones de coordinación electoral, aún.

“Nos bancamos ir en tercer y quinto lugar en Provincia. Pero la Ciudad es nuestra”, resumió un alfil de Jorge Macri. Creen que los libertarios realmente “los necesitan” en PBA. “Ellos quieren tener más diputados para mejorar la presencia en el Congreso desde el año que viene, ¿no? Pues si van solos no van a poder lograr la cantidad que quieren”, deslizó un alto funcionario.

Los estrategas de Javier Milei admiten esa necesidad, pero no están tan seguros de que no puedan lograrlo solos. Y apuestan a que, para mayo del año que viene, en la previa de la confección de las nóminas de candidatos, estarán aún más afianzados que ahora. Hace unos meses, cuando Milei se veía envuelto en una serie de reveses políticos y económicos, mostraban menos confianza. “Falta mucho”, deslizan en el PRO, y recuerdan que Macri también estaba en la cresta de la ola a la misma altura de su administración, en 2016.

Con estas elucubraciones de fondo y siempre presentes, los libertarios y el PRO debaten cuestiones de coyuntura, políticas y de gestión.

Desde hace meses que está siempre presente el tema del nombre de “La Libertad Avanza” en la Legislatura, donde los libertarios están divididos entre el ala de Ramiro Marra y de Pilar Ramírez, que responde a Karina Milei. La hermana del primer mandatario viene pidiéndole a Jorge Macri que mueva los hilos normativos para otorgarles esa denominación oficialmente. Y en la Casa Rosada no entienden por qué no les hacen caso. “No tiene costo”, deslizan libertarios porteños. En la Ciudad se escudan y replican que no depende de ellos, pero también pasan factura: “Primero que dejen de votar en contra nuestro”, dicen.

Es que por detrás de esa pequeña batalla simbólica están los debates por el Presupuesto, por el Código Urbano, y por la amenaza de una modificación de la Constitución local que Jorge Macri había deslizado -y por la que fue acusado de especular con ser candidato el año que viene- pero con la que dio marcha atrás ante las resistencias que le llegaron desde la oposición de inmediato.

Además, hubo ruidos por la “ley Bases porteña”. Los técnicos del alcalde venían elaborando una reforma al mejor estilo “motosierra” desde hacía meses, pero los libertarios presentaron un plan similar en la Legislatura, antes de que el Ejecutivo local pudiera darla a conocer. “Ellos presentan un título y después ven cómo se aplica. Nosotros trabajamos los temas en profundidad. Puede ser un problema, porque al final quedamos atrás”, dijo un dirigente macrista local ante la encrucijada entre gestionar con responsabilidad y ganar la discusión públicamente.

Los libertarios porteños responden que estaban en todo su derecho de presentarlo. “Los diputados de PRO no le consultan si presentan o no presentan un proyecto a Milei”, se escudaron. Por ahora guardan silencio, pero hay quienes admiten que no descartan una réplica de una eliminación de las PASO en la Ciudad. De todas formas, el jueves pasado hubo una reunión entre Ramírez y Néstor Grindetti, el nexo entre Uspallata y la Legislatura, para afinar detalles de sintonía entre las similares iniciativas del Ejecutivo y el Legislativo.

También está pendiente la discusión por el Presupuesto, y los libertarios avisaron que van a poner objeciones, pero los amarillos están seguros de que tienen los votos para aprobarlo. Y en cuanto al Código Urbano, los aliados violetas harán otra serie de llamamientos. Como el PRO a nivel nacional, ellos también buscan diferenciarse, pero con dificultades.

Detrás de cada movimiento de ambas partes en la Legislatura está la sombra de las elecciones del año que viene. Los macristas están en modo de alarma: “Corremos riesgo de ser absorbidos”, se sinceró un importante funcionario porteño. “Jorge Macri está buscando su norte, aún no lo encuentra sin quedar desdibujado”, dijo un fiel de las filas porteñas que reconoce las propias debilidades frente a la amenaza violeta.

Pero los macristas creen que tienen armas para dar la batalla. Apoyando el grueso de las políticas del “triángulo de Hierro” de la Casa Rosada, pero también diferenciándose en ciertos temas vinculados a la institucionalidad. En el círculo de Mauricio Macri cuentan que está convencido de que pueden jugar solos y ganar en la Ciudad. “Cuidado, porque ellos corren riesgo de quedar terceros”, deslizan, en referencia implícita al filo kirchnerista Leandro Santoro, que cada vez se posiciona mejor en las encuestas. Los libertarios porteños, con el impulso de Milei, se sienten imparables.