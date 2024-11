Ante las “fuerzas del cielo” de Milei, Cristina Kirchner pidió “volver a los comandos celestiales”: a quiénes se refirió

Cristina Kirchner habló de los "comandos celestiales": a quiénes se refirió

La flamante presidenta del PJ, Cristina Kirchner, pidió a la dirigencia y a la militancia peronista “volver a los comandos celestiales”, una figura que pareció rivalizar con las “fuerzas del cielo”, una nomenclatura que forma parte de la narrativa que expone Javier Milei para contrapesar la falta de estructura para enfrentar a la política tradicional.

“Tenemos que volver a los comandos celestiales, a la convicción absoluta de que Dios y la Virgen y el pueblo van a permitir que podamos reconstruir un entramado social y político que finalmente pueda hacer retornar al país a sus mejores épocas”, afirmó la ex primera mandataria, en un video que fue publicado por su equipo de comunicación en TikTok y el resto de redes sociales. ¿Pero a quiénes estaba haciendo referencia la dirigente opositora en el discurso que pronunció en la sede del sindicato de mecánicos SMATA?

Según pudo saber Infobae de asistentes al encuentro, CFK retomó una referencia que había hecho minutos antes Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora y que participó de las deliberaciones como parte de la dirigencia que asumió la conducción del PJ, tras la cruenta e inconclusa interna con el gobernador riojano Ricardo Quintela. “Habló de los comandos celestiales refiriéndose a Juan Domingo Perón, a Eva Perón y a Néstor Kirchner”, contaron los informantes.

Jura y traspaso. Cristina Kirchner y Javier Milei, juntos hace casi un año

La frase de los “comandos celestiales” tiene una inconfundible reminiscencia a otra que suele pronunciar Milei y que, según contó en varias oportunidades, la pronunció por primera vez después de asumir, en 2021, como diputado nacional. “En una entrevista me habían dicho, ‘pero si ustedes son dos en 257, no van a poder hacer nada’. Recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de Macabeos 3.19, que dice que ‘la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo’. Por lo tanto, Dios bendiga a los argentinos, y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío”, contó Milei.

En el mismo video, Cristina Kirchner también habló sobre otros temas, aunque el principal tuvo que ver con la cita que tiene mañana en la Justicia, donde se leerá el fallo de la Casación Penal en la causa conocida como Vialidad: “Tengo muy claro por qué me persigues. No es nada nuevo. En el peronismo me parece que la persecución no es nada nuevo. Estamos acostumbrados a eso. Eso, lejos de amedrentarnos o hacernos retroceder, nos hace mucho más fuertes, mucho más fuertes”, afirmó.

También criticó que el gobierno se presente como “los padres de la modernidad” y que “le hablan a los pibes de inteligencia artificial”, pero resaltó que un informe periodístico reveló que “una piba que vive en La Boca tiene que ir a una fundación para poder aprender a manejar una computadora”. “En la época de nosotros, los antiguos o los chorros, como mejor le gusta decir a ellos, los pibes de la secundaria, todos, tenían una computadora. Eso es modernidad, así que no nos vengan a contar ninguna película”.

“¿Están contándole a los argentinos una película que no existe y que además, eso sí que es ficción, eh? Pura”, consideró.

Cristina Kirchner durante la actividad partidaria en SMATA