La chicana de Leila Gianni a Juan Grabois por diagnosticar a uno de los Moyano con el síndrome Oreo

Gianni y Caropresi se enfrentan en debate por planes sociales

Leila Gianni confrontó a Nicolás Caropresi del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) , acusando a los movimientos sociales de controlar a los beneficiarios de ayudas.

Caropresi respondió a las críticas de Gianni , quien acusó a los dirigentes sociales de usar la pobreza como medio de dominación.

Gianni denunció un esquema de corrupción en el Ministerio de Desarrollo Social, señalando al dirigente Juan Grabois como responsable.

Lo esencial: durante un debate en TN, la ex subsecretaria Leila Gianni criticó el papel de las organizaciones sociales en el manejo de ayudas, señalando que estos movimientos usan la pobreza como herramienta de control. A su vez, calificó a Juan Grabois de “gerente de la pobreza” y denunció a su organización, el MTE, por presuntamente lucrar a costa de los beneficiarios. En tono irónico, Gianni regaló galletas Oreo a Caropresi, aludiendo al comentario de Grabois sobre uno de los Moyano. Caropresi respondió y defendió el rol del MTE, argumentando que buscan apoyar a los sectores vulnerables.

La ex funcionaria pública le entregó un paquete de galletas Oreo al dirigente del MTE (Gentileza: TN)

Luego de que el dirigente social Juan Grabois asegurara que uno de los integrantes del clan Moyano poseía el síndrome Oreo para referirse a que “son negritos por fuera y blanquitos por dentro” y que “quieren ser blancos”, la ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano Leila Gianni satirizó las declaraciones durante el debate que sostuvo contra el representante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Nicolás Caropresi al presentarse con un peculiar obsequio para el abogado. “Le traje un regalito para que se la des a tu jefe”, bromeó.

A pesar de que la ex mano derecha de la ministra Sandra Pettovello en la lucha contra la corrupción se apartó de su cargo público para lanzarse a hacer política en el partido de La Matanza, la ex funcionaria pública defendió las medidas aplicadas por el superministerio pensadas para reducir la intervención de las organizaciones sociales entre el Estado y los beneficiarios de las ayudas sociales. Tras destacar que a lo largo de la gestión se destapó “un plan sistemático de corrupción creado por el ex Ministerio de Desarrollo Social en connivencia con organizaciones sociales”, apuntó contra Grabois por ser uno de los máximos responsables de haber promovido el sistema al que hizo alusión.

“En este debate tendría que haber estado Juan Grabois que es uno de los máximos responsables de estas organizaciones sociales que militan el hambre, que utilizan el hambre como un elemento de control y dominación sobre los sectores más vulnerables, pero evidentemente no le dio la nafta y no se animó a tener un segundo round conmigo”, chicaneó al comienzo del debate, en el que señaló que intentaría “ser la voz de todos los argentinos que están hartos de la casta y de estos gerentes de la pobreza”.

La ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano chicaneó a Grabois por sus declaraciones sobre uno de los Moyano

Poco después de que Gianni señalara que Grabois debería haber estado en lugar de Caropresi en el debate organizado por A dos voces, en TN, la ex representante legal del Ministerio de Capital Humano aprovechó la primera instancia de preguntas y respuestas en la ronda de discusión por los recortes y la conflictividad social para hacerle un guiño al dirigente social por las declaraciones que hizo sobre uno de los Moyano en una entrevista para Radio Con Vos. “Le traje un regalito para que se la des a tu jefe, Grabois”, ironizó al extenderle un paquete de galletas Oreo.

“Se la llevo”, respondió el dirigente del MTE ante la chicana de la ex funcionaria pública, con quien mantuvo una acalorada discusión a lo largo del evento. Sobre todo, porque Gianni remarcó en reiteradas veces que las auditorias que realizaron demostraron que “los planes sociales que ellos tanto militan son una herramienta de control y poder sobre los sectores más vulnerables”, y los denunció porque “les sacaban una parte a los beneficiarios para fondear sus organizaciones sociales”.

El momento en el que Leila Gianni le entregó las galletitas a Nicolás Caropresi (Captura de video)

“Hemos podido demostrar que los beneficiarios del Potenciar Trabajo se cansaron de ser amenazados y tenerle miedo a estos militantes del hambre comenzaron a denunciar en la línea 144 sobre las amenazas que recibían constantemente”, sentenció Gianni al recordar que por esa causa había sido procesado el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, mientras que se había solicitado que el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y el representante legal del MTE, Walter Gramajo, fueran citados a una indagatoria.

De esta manera, la ex integrante del equipo de Pettovello destacó que las auditorías realizadas a los comedores sociales aún no habían finalizado, por lo que advirtió que “los van a encontrar”, y pronosticó: “Tu jefe político, Juan Grabois, va a quedar detrás de las rejas”, al señalar la posibilidad de que estuviera involucrado en el sistema de corrupción que denunció al comienzo del debate.

Por otro lado, Gianni acusó a Caropresi de haber fomentado la pobreza por medio de ofrecer planes sociales y bolsones de comida a cambio de que participaran en las marchas. “A vos no te conviene que estén incluidos al sistema porque vos los querés excluir para seguir viviendo a costa de ellos”, sentenció al acusar a las organizaciones sociales de robarle la dignidad a la gente. “Los violentaron, los oprimieron, fueron los intermediarios y los gerentes del hambre”, subrayó.

“Creo que quedó expuesto el abuso de poder que ejercieron estos militantes del hambre sobre los sectores más vulnerables durante los últimos 20 años”, señaló la ex funcionaria del Ministerio de Capital Humano al resaltar que la única forma que tenían de mantenerse en el poder era a costa de mantener los niveles de pobreza. Finalmente, concluyó que el rol de los dirigentes sociales no era combatir la problemática, sino multiplicarla para controlar y dominar a las personas más pobres del país.