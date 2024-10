Avanza el tratamiento del proyecto Ficha Limpia en la Legislatura porteña

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Ciudad avala el proyecto de Ley de Ficha Limpia.

La iniciativa impide postular a cargos públicos a condenados en segunda instancia por delitos de corrupción y contra la integridad sexual.

Bloques de oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, no participaron en la discusión.

Lo esencial: la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires emitió dictamen favorable para el tratamiento de la Ley de Ficha Limpia en el recinto. La normativa, impulsada por Graciela Ocaña de Confianza Pública, busca prohibir la postulación de personas condenadas en segunda instancia por delitos graves, como corrupción y crímenes sexuales, alineándose con proyectos de alcance nacional. Aunque cuenta con apoyo mayoritario, la ausencia de votos de bloques de izquierda y de Unión por la Patria complica la aprobación final, que requiere una mayoría agravada.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña dio dictamen sobre Ficha Limpia para su tratamiento en el recinto. El texto está basado en un proyecto presentado por la diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña, donde se impide la postulación a cargos públicos a personas condenadas en segunda instancia por delitos contra la integridad sexual y corrupción. Y está en sintonía con la iniciativa que impulsan desde la Cámara de Diputados de la Nación.

Desde el escrito se incorpora el artículo 77 bis y se modifican los artículos 80, 103 del Anexo I del Código Electoral (Ley 6031). Allí se establece que, a los requisitos de elegibilidad ya vigentes referidos a no contar con procesamiento firme por la comisión de delito de lesa humanidad o por haber actuado en contra de las instituciones democráticas en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional, “se incorporan no tener condena por delitos contra la integridad sexual, y delitos penales como cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y delito de fraude en perjuicio de la administración pública”.

“Los argentinos y argentinas buscan transparencia y mejores instituciones, de eso se trata Ficha Limpia. No es una ley contra ningún dirigente político en la Argentina, es una ley que iguala a los ciudadanos. Al ciudadano que ingresa a la administración pública y al dirigente político que quiere representar a esa sociedad”, destacó Ocaña en el inicio de las alocuciones.

Debate de Ficha Limpia en un plenario de comisiones, en la Cámara de Diputados de la Nación.

También remarcó que están dadas las garantías para evitar la persecución judicial para perseguir a dirigentes políticos: “Se pide que haya una condena confirmada por el superior, que en definitiva es una condena firme. La Corte Suprema de Justicia no está obligada a tomar todas las causas que le llegan, por lo cual podemos afirmar que en segunda instancia hay una condena ya confirmada”.

La legisladora Aldana Crucitta (UCR/Evolución) también había presentado su proyecto referido a Ficha Limpia, con la diferencia que exigía el impedimento desde la primera instancia de la sentencia condenatoria. Y hacia aquellos que se encuentren en el Registro Público de Alimentantes Morosos.

“El año pasado nos marcó mucho la sociedad que desconfía de la política y esta deuda la tenemos, debemos reconstruir la confianza entre el gobierno y la sociedad y Ficha Limpia viene a esto”, calificó la legisladora radical. Si bien marcó que hay “cosas a rever”, como las diferencias marcadas, puntualizó en la importancia de lograr un consenso, a fin de llevar la iniciativa al recinto.

El debate que se viene

El dictamen contó con el apoyo de la mayoría de los bloques políticos, salvo los de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que no participaron de la comisión. “No se me ocurre por qué alguien va a querer ausentarse de un debate sobre cuestiones democráticas, calidad institucional y reglas de juego, salvo que no estén muy limpios. Y ese es el principal problema que enfrentamos con este tema”, apuntó el legislador por Republicanos Unidos, Yamil Santoro.

La ausencia del peronismo y la izquierda puede obstaculizar el avance de la norma hacia su aprobación, ya que, al ser una normativa del tipo electoral, necesita de una mayoría agravada de votos para finalmente ser ley. Al margen de que el proyecto ya había sido tratado en comisión años anteriores. “Necesitamos 40 votos, no los tenemos porque el Frente de Todos y la izquierda votan en contra, con argumentos que no se sostienen jurídica, política y moralmente. Iremos por esos dos votos”, señaló Hernán Reyes, presidente de la comisión y legislador por Vamos por Más.

Además, declaró: “Dejamos un mensaje para la sociedad, qué nos está pasando como comunidad y como dirigentes políticos, que no podemos resolver una cosa tan obvia, que es que no queremos que condenados por corrupción no estén sentados en una banca, en la jefatura de gobierno o en una comuna”

Y concluyó: “Hay que decirle a la nueva generación del Frente de Todos y de la izquierda, que si quiere reinventarse en términos políticos que no tienen por qué cargar con la mochila del pasado. Si el Frente de Todos está en un proceso de renovación, sus dirigentes jóvenes tienen que venir a votar Ficha Limpia. Esta ley no es contra Cristina Kirchner ni contra nadie, es para decirle al sistema político y al sistema judicial que nosotros, desde la política, no vamos a ser guarida de nadie”.