Máximo Kirchner criticó a Quintela durante un acto en Hurlingham: “Dice que le robaron los avales, chamuyo”

El líder del PJ bonaerense acusó a Quintela por decir "barbaridades" de varios dirigentes peronistas

La disputa por quién asumirá la presidencia del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional sumó un nuevo capítulo luego de que la tensión escalara producto de la denuncia que realizó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en contra del oficialismo representado por Cristina Fernández de Kirchner por presuntamente haber privatizado el partido y bloqueado a la lista federal por no haber alcanzado los avales requeridos para participar de la contienda electoral. En medio de un acto realizado en Hurlingham para impulsar la candidatura de la ex presidenta, Máximo Kirchner desmintió las acusaciones del candidato opositor. “Lo que tiene que hacer es tranquilizarse y no decir barbaridades de otros compañeros”, señaló.

A menos de un mes de que la militancia peronista defina la dirección que tomará el espacio político, el titular del PJ bonaerense se sumó como uno de los referentes claves que apuntalarán la candidatura de la ex vicepresidente. Sin embargo, no hizo caso omiso a los reclamos presentados por el candidato de Federales: un grito de Corazón sobre las irregularidades detectadas por la Junta Electoral y que impedirían su participación en las elecciones partidarias por no contar con la cantidad de avales mínimos requeridos según el reglamento.

“Gracias a Dios que Cristina tiene ganas de caminar y de hacer y se pone a disposición del conjunto. Mientras el candidato de la otra lista, dice que le robaron los avales ¡Chamuyo!”, juzgó el líder de La Cámpora al exponer que no se trataría de la primera vez que el riojano mentiría en sus discursos. “Dice que hace 7 meses venía caminando y no tiene los avales. Dijo que iba a renunciar si ganaba Milei y no renunció. Dijo que si iba Cristina, él no iba a competir ¿Cuándo va a cumplir lo que promete?”, recriminó.

Como forma de bajar la tensión desatada entre los sectores, Kirchner consideró: “Lo que tiene que hacer es tranquilizarse, recuperar el eje, no decir barbaridades de otros compañeros y mucho menos poner a tiro del partido judicial al PJ”, en referencia a las acusaciones de Quintela sobre que el kirchnerismo habría robado los avales faltantes y hubiera bloqueado a los federales de la elección por medio de maniobras planeadas para obstaculizar su participación en la instancia electoral. Incluso, el mandatario provincial responsabilizó a CFK al manifestar: “Sigo queriendo creer en que la voluntad expresada por la compañera Cristina en su carta pública de hace algunos días era verdad. Pero me cuesta creerlo a esta altura de los acontecimientos”.

El referente de La Cámpora sostuvo que CFK sería la única dirigente capaz de reorganizar el partido

En respuesta a la contundente denuncia contra la ex jefa de Estado, Máximo ratificó: “Acá queremos que se vote para que la compañera quede al frente del Partido Justicialista ¡Miren si Cristina no va a querer que se vote! ¿Alguien lo puede entender?”. Si bien mostró su costado empático al asegurar que comprendía que la preocupación de muchos de la militancia era poder pagar las facturas y comprar la comida de todos los días, el dirigente camporista destacó que la única persona capaz de asumir los desafíos actuales era la referente del kirchnerismo que, pese a haber sido elegida como Presidente de la Nación en dos oportunidades, se enfrentaría a su primera oportunidad de encabezar el partido peronista. Asimismo, se convertiría en la primera mujer en ocupar el máximo cargo partidario.

“En esta situación tan compleja que atravesamos uno se pregunta por qué la compañera da un paso adelante, lo hace para tratar de recomponer un peronismo que nunca gobernó tan pocas provincias a lo largo y a lo ancho de nuestra patria”, explicó el militante al hacer un guiño a los pedidos de unidad que fueron esbozados por parte de la dirigencia peronista que consideró que no serían tiempos de dirimir una interna. A la vez que apuntó que “la dirigencia no puede claudicar tiene una responsabilidad cuando se presenta ante la sociedad para que lo vote”, Kirchner cuestionó: “Nos veta Milei y algunos peronistas acompañan el veto, ese es otro argumento de por qué Cristina tiene que estar adelante del PJ”.

A modo de confrontar con Javier Milei, el titular de La Cámpora aseguró que la única forma de “poner límites al desparpajo neoliberal y deshumanizante del presidente” sería a través del compromiso de la militancia en las unidades básicas y el trabajo para reconquistar a los electores de cara a las elecciones legislativas 2025. “Hay que construir una fuerza política que sume la mayor cantidad de legisladores y mirar muy bien quiénes son los legisladores para que después no nos martillemos los dedos”, sentenció previo a pedir que no se pierda de la esperanza y llamar al involucramiento de la sociedad para evitar la pérdida de derechos fundamentales para la libertad de los argentinos como, por ejemplo, el conocimiento y la educación.

Kirchner pidió reforzar la militancia y el trabajo para hacer una buena elección en 2025

Juan Zabaleta acusó a Máximo Kirchner inaugurar consecutivamente un mismo hospital

En medio del acto partidario encabezado por Máximo Kirchner, el ex intendente de Hurlingham Juan Zabaleta acusó al líder de La Cámpora de haber inaugurado de forma reiterada el Hospital de Adultos Mayores de la localidad bonaerense. Por medio de una publicación realizada en su cuenta personal de X, el ex ministro de Desarrollo Social compartió un video que habría expuesto la supuesta estrategia de campaña del dirigente K.

“¡Hola, Máximo! ¿Viniste a Hurlingham a inaugurar por vez número mil el Hospital de Adultos Mayores que se cansaron de anunciar y hoy en día es, con suerte, una sala de primeros auxilios?”, cuestionó Zabaleta, quien previamente había cuestionado la interna partidaria que se gestó durante el gobierno de Alberto Fernández. “Cuando vos ves que nuestro Gobierno era tirarse un microfonazo de un lado para otro, hablarse al oído, hablar para adentro, cuando el debate que tenía que darse era que un jubilado no puede comprar un kilo de pan”, criticó.

El ex intendente de Hurlingham aseguró que el dirigente inauguró el mismo hospital en varias oportunidades (X: @JuanZabaletaOK)

Luego de haberse alejado del ala kirchnerista desde su salida del ministerio, Zabaleta sostuvo su postura al respecto y sentenció: “Sin autocrítica jamás se va a poder reconstruir, dejen de romper todo”. Cabe recordar que el ex jefe comunal se apartó del movimiento por varios desacuerdos en las formas de hacer política del espacio que lidera Máximo Kirchner, a cuyos militantes denunció en diciembre del año pasado por las metodologías y estilos aplicados que lo llevaron a pedir una primera en Hurlingham.