Disputa por el PJ: Ricardo Quintela logró el apoyo explícito de un gobernador del peronismo

El riojano Ricardo Quintela logró el respaldo público de un gobernador del PJ (Juliana Torres)

Ricardo Quintela logró el primer respaldo público de un gobernador peronista en la disputa que está llevando adelante con Cristina Kirchner por la presidencia del PJ Nacional. El tucumano Osvaldo Jaldo explicitó su apoyo al riojano y embarró la cancha atribuyéndole a Juan Manzur una frase referida al fin de ciclo de la conducción política de la ex presidenta.

“Quiero decir que no soy de La Cámpora y que no soy kirchnerista. Por lo tanto, una forma de ayudar al movimiento nacional justicialista es trabajando con un colega gobernador como es Quintela. Y por eso, nuestro presidente del Bloque Justicialista de la Legislatura, integra la vicepresidencia cuarta de esa lista”, sostuvo el mandatario tucumano.

Roque Tobías Álvarez, que responde a Jaldo, fue confirmado en el cuarto puesto de la lista durante la tarde del sábado. Si bien había quedado claro el respaldo implícito del gobernador norteño debido a esa presencia, este miércoles la decisión de hacerlo público se convirtió en un fuerte respaldo al “Gitano”, de cara a la contienda electoral del 17 de noviembre.

“No hay duda que nuestro espacio político, el Partido Justicialista distrito Tucumán, va a apoyar la lista de Tobías Álvarez”, sostuvo el gobernador durante una rueda de prensa en la capital provincial. En ese sentido, agregó: “Tenemos una gran preocupación porque vemos que a nivel nacional el movimiento nacional justicialista no tiene una conducción. No hay un liderazgo claro ni definido”.

Osvaldo Jaldo durante la rueda de prensa en la que apoyó la candidatura de Quintela al PJ Nacional

El PJ tiene en la actualidad seis gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). El tucumano fue el único que explicitó su postura respecto a la disputa que protagonizan el riojano y la ex jefa de Estado.

Jaldo, que protagoniza una dura interna con el ex gobernador Juan Manzur, empujó al barro a su ex compañero de fórmula. “Voy a repetir lo que dijo Juan- Manzur: el ciclo de Cristina Kirchner está cumplido”, sentenció, mezclando su parecer con lo que recuerda que en algún momento dijo el ex jefe de Gabinete, actual candidato a consejero en la lista de CFK.

En el quintelismo celebraron el acompañamiento del tucumano, que está distanciado del núcleo de gobernadores del PJ, ya que decidió ser un aliado circunstancial del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, en Tucumán sigue controlando una parte importante del peronismo provincial.

”De a poco se van a ir animando probablemente. Esto recién empieza. Los peronistas se cansan de las presiones constantes que vienen soportando. Es hora que lo demuestren”, indicó un funcionario riojano de trato frecuente con Quintela. El riojano apuesta a construir una épica adosada a la discusión de poder con la líder más importante que tiene el peronismo y que es su rival en la interna.

