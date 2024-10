Los radicales que votaron con Milei se resisten a romper: piden condiciones y desafían al otro sector

Diputados de la UCR se reunieron con Milei en la Casa Rosada en la previa a la sesión por la movilidad jubilatoria

Después de verificar el texto proporcionado, los diputados de la UCR que responden a Martín Lousteau y Facundo Manes por ahora no surtieron ningún efecto. Ayer adelantaron que el martes romperán la bancada radical si no se expulsa a los cinco correligionarios que ayudaron a sostener el veto de Milei a la reforma jubilatoria y el financiamiento universitario. Pero la conducción del bloque no tomó ninguna determinación y los cinco apuntados aseguran que no se irán por voluntad propia. De hecho, hasta pondrán condiciones.

Durante la última reunión, de la que no participaron los “radicales con peluca” (como irónicamente los bautizaron) para calmar los ánimos, el mendocino Julio Cobos intentó buscar una salida que preservara las formas. Con apoyo de la mayoría, les ofreció seguir dentro de la bancada a cambio de un compromiso firmado de que respetarán las directivas del bloque, que se adoptarán por mayoría.

La idea en algún punto era forzar el alejamiento voluntario de Mariano Campero, Luis Picat, Martín Arjol, Pablo Cervi y Federico Tournier. Pero eso no ocurrirá ya que aceptarán firmar el reglamento del bloque bajo algunas condiciones.

Según explicaron a Infobae desde el sector rebelde, están dispuestos a respetar la regla de la mayoría si se tienen presente tres cuestiones. Por un lado, que no se rompa la regla del equilibrio fiscal. Por otro, que se vele por la estabilidad institucional. Y finalmente que se tenga en cuenta la voluntad de los gobiernos locales. Bajo estas premisas, por ejemplo, los diputados que así lo quisieran podrían volver a marcar sus diferencias en algún proyecto como la reforma jubilatoria, que tenía un impacto fiscal de 0,4 puntos del PBI.

Los diputados radicales reunidos con Milei

Los legisladores que votaron con Milei lo explican así: “Hoy es normal que un diputado se aparte de lo que vota el bloque porque se lo pide su gobernador. ¿Por qué los que no tenemos gobernador no nos podemos apartar cuando se debaten temas que representamos en nuestro territorio?”.

Probablemente esta concesión a medias no sea suficiente para evitar una fractura ya que la decena de diputados que responde a Lousteau y Manes ya dejó en claro que el jefe del bloque, Rodrigo de Loredo, deberá elegir: “Son ellos o nosotros”.

Rodrigo de Loredo, jefe del bloque UCR (Adrian Escandar)

Los sectores que podrían conformar su propia bancada este martes responden políticamente al tándem Martín Lousteau/Emiliano Yacobitti y al neurocientífico Facundo Manes. El primer grupo lo conforman las diputadas Carla Carrizo, Danya Tavela, Mariela Coletta y Marcela Antola. El segundo -además de Manes, Pablo Juliano, Fernando Carbajal, Manuel Aguirre y Marcela Coli. Por fuera está Jorge Rizzoti, cercano al ex gobernador Gerardo Morales.

A estos once diputados podrían sumarse Juan Carlos Polini, Natalia Sarapura y Melina Giorgi. Aunque en los últimos dos casos será determinante la actitud que adopten los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, y el santafesino Maximiliano Pullaro.

En total, podrían llegar a ser 13 los diputados que armen su propio bloque. Y ahí comenzaría una nueva disputa política ya que, a pesar de ser menos (11 contra 22), reclamarían el nombre UCR. Para obtener este reconocimiento utilizarán sus lazos con el Comité Nacional, en manos de Martín Lousteau, y con la Convención, a cargo de Gastón Manes.