Macri reactiva los contactos con los líderes del PRO, con foco en la gestión y en la agenda parlamentaria

Mauricio Macri estará en Mar del Plata y regresa hoy mismo

Mauricio Macri aterrizó ayer en Buenos Aires proveniente de Estados Unidos, donde pasó el fin de semana. Hoy volverá a subirse a un avión pero para un vuelo de cabotaje. Irá a Mar del Plata. Fue invitado a un almuerzo con los principales empresarios del Coloquio de IDEA, evento que reúne al establishment y se realiza en la ciudad balnearia hasta el viernes. La comida será reservada, en paralelo al evento central, y se hará en un lugar diferente. Es lo que pidió el ex presidente, que volverá hoy mismo a Buenos Aires sin exponer en el escenario donde mañana hablará Javier Milei, Presidente de la Nación. Señales sutiles.

Macri está enfocado en el PRO y en la relación con el Gobierno. Por un lado, busca mantener cohesionado y fortalecido a su partido, evita que Patricia Bullrich gane terreno y presiona a la Casa Rosada para tener espacio en la mesa de decisiones. Es lo que lo moviliza hoy. Por eso, no hablará en IDEA. Sólo participará en la comida con los empresarios más importantes del evento y se volverá a Buenos Aires.

Tiene previsto viajar en vuelo privado junto a Ignacio “Nacho” Torres, gobernador de Chubut, y a Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados y presidente del partido en Buenos Aires. El vuelo a Mar del Plata, aunque breve, servirá a los dirigentes para repasar la actualidad del espacio, la agenda parlamentaria y la relación con Milei.

Si bien en su entorno no lo tenían confirmado, Infobae pudo conocer que está previsto que Macri participe en una actividad por la mañana con emprendedores locales, que se reúna con militantes jóvenes del PRO marplatense y que se reúna, luego, con Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón y anfitrión.

En Mar del Plata también estará Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos y referente del PRO. Tiene previsto un encuentro con Montenegro. Si bien no se descarta un cruce con Macri, en principio no estaba agendado. Quien también estará a la misma hora en “La Feliz” es Santiago Peña, presidente de Paraguay, invitado a IDEA. Según supo este medio, el paraguayo compartirá un almuerzo con empresarios en el lujoso Hotel Costa Galana. Será en el mismo momento en el que el ex presidente argentino esté comiendo con CEOs y representantes del sector privado. Incluso, no se descarta que sea en el mismo hotel, aunque también se barajaba que sea en un restaurante.

Macri y Peña tiene buena relación y sintonía ideológica. Aunque estarán cerca y pueden coincidir, no está prevista una reunión entre ambos. Por cuestiones de seguridad, las agendas de ambos se manejan con cautela y reserva.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, estará hoy en el Coloquio de IDEA. EFE/Jeffrey Arguedas

Como anfitrión, Montenegro busca subir el perfil durante la permanencia de IDEA. Aprovechará los tres días para desplegar una agenda ajetreada de reuniones que incluye encuentros con dirigentes como Peña y Macri hasta gobernadores y funcionarios del Gobierno. Es uno de los intendentes del PRO más relevantes, junto con Soledad Martínez, de Vicente López, y a Ramón Lanús, de San Isidro.

Dirigente íntima de Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, Martínez es hoy quien se mueve cerca de Macri con más frecuencia. Montenegro mantiene buen vínculo con el ex presidente, aunque con algunos matices. Mientras que Lanús tiene diálogo con el fundador del PRO, pero hoy construye políticamente dentro del esquema que lidera Bullrich y Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.

Ritondo sigue de cerca ese esquema, como presidente del PRO bonaerense. El diputado aprovechará su estadía en Mar del Plata hasta el viernes para hacer actividades políticas con Montenegro y Alejandro Rabinovich, legislador y dirigente del macrismo ligado al jefe comunal de General Pueyrredón. Mientras que el viernes asistirá para escuchar el discurso de Milei. Aunque con disensos, cultiva buena sintonía con el Jefe de Estado.

Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, en el Coloquio de IDEA

De regreso a Buenos Aires, Ritondo prevé hacer una escala por Pinamar para reunirse con el intendente, Juan Ibarguren y el diputado y ex intendente, Martín Yeza. Son ambos dirigentes alineados a su construcción bonaerense.

En tanto que Macri aprovechará su comida de hoy con los empresarios para relevar el clima en el sector privado sobre el Gobierno y el rumbo económico de Milei. Así como también dará su visión de la gestión y la economía.

Macri conoce que Milei dará el discurso de cierre de IDEA, el viernes. Sin embargo, se volverá hoy mismo a Buenos Aires y no se cruzarán. ¿Una forma de esquivarse? Conservar un dialogo cordial, pero las diferencias existen y en el macrismo evalúan que se profundizan.

Mauricio Macri y Cristian Ritondo

En un gesto por cuidar el vínculo directo con el Jefe de Estado, el líder del PRO evita lanzar sus cuestionamientos al Presidente. Apunta, más bien, a su entorno. Centralmente, a Santiago Caputo, principal asesor y estratega de La Libertad Avanza. Tiene también la cautela de no apuntar contra Karina Milei, a quien asegura no conocer.

Macri se reunió dos veces con Santiago Caputo antes de la sesión en la que Diputados logró blindar el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. El apoyo del PRO fue decisivo para que esa votación sea posible. El Gobierno no llegaba por sí mismo al tercio necesario.

Caputo persuadió a Macri para que ordene a los legisladores del PRO que apoyen la iniciativa del Balcarce 50. El contenido de las reuniones se mantuvo hermético. Sin embargo, dos acontecimientos posteriores dieron indicios.

Santiago Caputo, asesor presidencial. REUTERS/Agustin Marcarian

Por un lado, la actitud de toda la bancada del PRO -salvo dos casos- que votó alineada con el Gobierno. Por otro, un tuit de Fernando De Andreis -dirigente de máxima confianza de Macri- destinado (tácitamente) a Santiago Caputo.

Fue un posteo sobre la ya célebre fábula de Esopo sobre la dialéctica de la rana y el escorpión. Ambos se necesitan, pero el escarabajo pica al renacuajo que lo ayuda a cruzar un río. Antes de morirse ambos, el escorpión le explicó a la rana que lo hizo porque está en su naturaleza. “No pueden resistirse”, disparó De Andreis, en línea con la fábula.

El tuit fue leído como un modo de Macri de cuestionar al Gobierno porque exige apoyo del PRO pero no dan espacio al macrismo en la mesa de decisiones. Esa tensión persiste. Caputo, no obstante, exige a los Macri que fuercen a Ramiro Marra para quitarle el nombre de la Libertad Avanza en la Legislatura para darle la marca a la bancada de Pilar Ramírez, ligada a Karina Milei. Son puntos que producen turbulencias cruzadas. De fondo, es una disputa de poder.

Es en este marco en el que Macri llegará hoy a Mar del Plata para hacer una visita fugaz. Retomará en Buenos Aires su agenda política, centrada en reuniones en sus oficinas de Olivos. Está enfocado en robustecer al PRO rumbo a 2025, para discutir con Milei y Bullrich el armado de las listas para las elecciones legislativas.

Maria Eugenia Vidal

Empuja, mientras tanto, la posible candidatura de María Eugenia Vidal a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Con aval de Macri, la ex gobernadora lidera la Fundación Pensar, con la que viene organizando eventos por el país. El último fue una jornada en San Juan centrada en la minería. Participaron los gobernadores Marcelo Orrego, anfitrión, Alfredo Cornejo, Mendoza, y Carlos Sadir, Jujuy.

En tanto que Diego Santilli es el otro actor relevante del partido que se mueve con ambición de encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Conoce que en una convergencia con los libertarios deberá disputar ese lugar con José Luis Espert, el nombre de los Milei para esa contienda. Es por eso que el diputado del PRO se mueve alineado a la Casa Rosada, aunque dentro del partido amarillo. Recuperó su diálogo con Macri, aunque con cierta equidistancia y autonomía.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano

Con este esquema y mapa en su mente, Macri piensa sus próximos pasos. Aunque tensiona con Santiago Caputo, tiende puentes con otros referentes del Gobierno. Suele hablar con Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, quien lo contacta para pedirle consejos políticos y de gestión.

Pettovello echó ayer a dos funcionarios clave del área jurídica del Ministerio. Por estas horas se desliza que los reemplazos podrían ser con dirigentes del macrismo. En el entorno de Macri no confirma esa posibilidad. Son cautos, aunque no niegan que cuentan con cuadros técnicos y políticos “aptos” para tareas de gestión.

Al finalizar la semana, Macri viajará el lunes que viene a Córdoba, invitado al evento anual de la Bolsa de Comercio de esa provincia.