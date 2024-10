Llamativo cruce de versiones por la reunión entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Cristina Kirchner junto a Axel Kicillof

¿Se hizo o no se hizo? ¿Hubo reunión entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof? La jornada del martes estuvo atravesada por múltiples versiones sobre un encuentro de gran importancia para la vida interna del peronismo. Al caer la noche, el cruce de posturas desnudó la falta de claridad sobre lo sucedido: no hay una misma versión.

Muy cerca del gobernador bonaerense aseguraron que la reunión no se hizo. Se limitaron a negar el encuentro con la ex presidenta. Pero fueron taxativos. No se vieron cara a cara. Dentro del esquema político de Kicillof fueron más explícitos. Aceptan que el encuentro estaba pautado para las 15 del martes, pero que no se concretó. “No hay motivos claros, pero algo pasó”, indicaron.

En el peronismo hay un gran desconcierto sobre lo que pasó durante el día. Si hay algo que queda en claro del lado del mandatario provincial es que la reunión estaba en agenda. Existía, pero que no se hizo. Así lo confirmaron a este medio un puñado de dirigentes de relación cercana con Kicillof.

La postura del sector del Gobernador choca con la que dejan trascender del costado de Cristina Kirchner, la otra protagonista de la historia. Fuentes del kirchnerismo duro aseguran que la reunión se hizo. Que duró tres horas y que fue en un departamento ubicado en la calle San José, en el barrio porteño de San Telmo. Puesto a la inversa, nadie en el entorno de la ex mandataria confirma que el encuentro no existió.

Cerca del mandatario bonaerense aseguran que la reunión no existió

El encuentro de versiones desnuda la falta de claridad sobre lo acontecido en las últimas horas. Un retrato más del descalabro del peronismo. Si existió, ¿por qué la niega Kicillof? Y si no existió, ¿por qué en el cristinismo dicen lo contrario o evitan pronunciarse? ¿La hicieron y quisieron despistar con el lugar que trascendió? ¿No la hicieron por qué algo se rompió antes de tiempo? ¿Qué pasó?

El hermetismo fue intermitente. Las versiones cruzadas, también. ¿Quién dice la verdad? ¿Por qué mentirían algunos de los dos? Si es tan solo una reunión para buscar la paz. Un intercambio de ideas sobre el convulsionado momento que vive el peronismo. Con el paso del tiempo es probable que se esclarezca la situación. Así suele pasar cuando la rosca política se va de eje.

El Día de la Lealtad, separados

En paralelo al cruce de versiones, la mesa política que rodea a Kicillof avanza con el acto por el Día de la Lealtad que se hará este jueves en Berisso, en el llamado kilómetro cero del peronismo. Bajo el lema “Lealtad al Pueblo. La Patria no se vende”, se espera que la jornada sea multitudinaria.

En clave interna, el acto será para empoderar al gobernador bonaerense aunque en el tren de versiones que corrieron este martes también asomó la posibilidad de que la ex presidenta participe de la jornada. Si eso sucediera, la unidad de gran parte del peronismo estaría garantizada. Y el acto dejaría en el camino su objetivo princpal: encumbrar la figura de Kicillof.

¿Juntos o separados? En principio, Kicillof mantiene firme el acto por el Día de la Lealtad en Berisso. Será encabezado únicamente por él

En La Cámpora advierten que existe la posibilidad de que Máximo Kirchner encabece otro acto en la provincia de Buenos Aires. De concretarse, sería una foto muy representativa de la fractura interna del kircherismo. Es una incógnita lo que hará Cristina Kirchner, principal candidata a conducir el PJ Nacional.

Desde hace semanas que gremios, un grupo de intendentes y organizaciones sociales afinan la logística. Las fuentes más optimistas se arriesgan a que serán cerca de 40 mil las personas que llegarán hasta el distrito de la tercera sección electoral que gobierna Fabián Cagliardi.

El acto se mudó. No será propiamente en el monumento al kilómetro cero del peronismo ubicado en los cruces de la tradicional calle Nueva York y Marsella, sino sobre la Avenida Montevideo y Nueva York, a trescientos metros del sitio donde fue la primera reunión de trabajadores que pidieron por la libertad de Juan Domingo Perón en octubre de 1945 y dieron el puntapié a la histórica procesión del 17 de octubre a Plaza de Mayo.

Según confiaron desde el entorno de Kicillof a este medio, el contenido del discurso del mandatario -que a priori sería el único orador- será replicar la línea que esbozó durante el acto que encabezó en Santa Clara del Mar, el pasado 14 de septiembre. Allí apuntó contra el gobierno de Javier Milei aunque también lanzó una frase hacia el interior del peronismo: “Esta vez no se trata de volver mejores, sino de mejorar para volver”.+

Kicillof tiene pensado hacer hincapié en la situación que están atravesando las universidades públicas, el veto que aplicó el Presidente a la Ley de Financiamiento Universitario como al de una nueva fórmula previsional y la suba de tarifas. ¿La interna peronista? “No esperen que hable sobre eso. Es una pérdida de tiempo”, sentenciaron en La Plata.

