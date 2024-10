El Gobierno se reúne con la oposición “dialoguista” en busca de acuerdos que le permitan aprobar el Presupuesto

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman

El Gobierno y la oposición avanzan en las conversaciones por el Presupuesto 2025. Luego de la Comisión de ayer en la que expusieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la Anses, Mariano de los Heros, el oficialismo retomó los encuentros con los diputados “dialoguistas”.

Durante la mañana de hoy, Martín Menem recibió en su despacho a los referentes de Encuentro Federal para continuar en la búsqueda de un consenso que los acerque al dictamen del oficialismo, ya que este bloque está trabajando sobre uno propio.

Del encuentro participan por el bloque de Encuentro Federal Ignacio García Aresca y Nicolás Massot. Por el oficialismo asistieron el diputado José Luis Espert (dueño del despacho), el diputado Menem y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Los diputados del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto ya avisaron que buscarán recortar las partidas de la SIDE y de la Secretaría General de la Presidencia, que crecen por arriba del 100% para el 2025; la idea es reasignar esos fondos a las universidades, las jubilaciones y las transferencias a las provincias.

El dato que se coló en el debate es que, mientras los diputados buscan incrementar los fondos para las jubilaciones, el titular de la Anses dijo ayer que el gobierno va a congelar durante todo el 2025 el bono de $70.000, lo que generará una licuación de las jubilaciones.

Argentinian politician Miguel Angel Pichetto gestures as lawmakers debate on Argentina's President Javier Milei's economic reform bill, known as the "omnibus bill," at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina, January 31, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

El encargado de llevar adelante las conversaciones es Guberman, un hombre que hasta hace poco fue director de Análisis Fiscal Tributario de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación.

Una vez finalizada esta reunión, el Gobierno recibirá a los radicales. Al igual que con EF, sólo estarán presentes los boinas blancas que forman parte de la Comisión.

En este caso, el bloque que conduce Rodrigo De Loredo le llevó al oficialismo un “semáforo” del presupuesto: rojo es lo que no votan y en amarillo se resaltan los que están dentro de una “posible negociación o cambios”.

En este caso, el radicalismo cuestionará la regla de gasto -Art. 1-, por lo que le pedirá al Poder Ejecutivo más claridad en su aplicación.

También apuntará al artículo que se refiere a las cajas previsionales de las provincias, ya que preparan “una mejor propuesta para el manejo de esas cajas”.

Argentinian politician Rodrigo de Loredo attends a debate on Argentina's President Javier Milei's economic reform bill, known as the 'omnibus bill', at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina, February 2, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

El tercer punto se refiere a la rendición de cuentas de las universidades. En este aspecto, De Loredo va a plantear que se necesita modificar la redacción para evitar interrupciones de fondos a universidades que podrían ser usados de forma arbitraria.

El bloque que no participa de las reuniones es el de Unión por la Patria. El peronismo, que en la Cámara de Diputados es conducido por Germán Martínez, no es tenido en cuenta por el bloque de La Libertad Avanza, que entiende que puede juntar votos entre el PRO, Encuentro Federal y los radicales de manera más sencilla.

Estos encuentros suceden en medio de una creciente ola de rumores que señalan que el oficialismo “está perdiendo interés” en el Presupuesto. Esto también lo vienen señalando desde algunos sectores de la oposición. “Hay cosas del proyecto que saben que no pasan y sin embargo las mandan. No me queda claro si lo hacen para negociar o buscan que no se lo aprueben para salir a decir que la culpa es de la oposición”.

Es en este sentido que los bloques buscan un entendimiento. “No podemos dejar que Milei no tenga presupuesto y se le ocurra retomar el del año pasado para utilizarlo el año que viene. Eso le daría una discrecionalidad muy grande de los recursos”, advierten mientras evalúan estrategias para encontrar puntos de acuerdo.