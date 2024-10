Qué dijo Pichetto sobre el veto presidencial que despertó el enojo de Milei

"Creen que ganan, pero inevitablemente pierden", le advirtió Pichetto al oficialismo

El presidente Javier Milei cuestionó con dureza a Miguel Ángel Pichetto al calificarlo como un “ignorante”. En diálogo con el periodista Antonio Laje en LN+, el jefe de Estado sorprendió al cuestionar al diputado opositor y considerarlo “un aliado del partido del Estado”.

“Es un tipo que siempre vivió del Estado, es un tipo que fue el que comandó la bancada del kirchnerismo en el Senado, es el que usó los artilugios institucionales para protegerla a Cristina y es el mismo que se queja porque hay gente cantando en el Congreso y no dijo nada cuando tiraban las banderas de Néstor y Cristina”, dijo.

“Es ese ser inconsistente e incoherente que pasó de estar con el kirchnerismo a estar con Macri y después se junta con personas verdaderamente siniestras”, agregó.

Cuál fue el motivo del enojo de Milei con Pichetto

El diputado de Encuentro Federal pronunció uno de sus discursos más críticos a la gestión de Milei durante el debate del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Acusó al Gobierno de no tener un plan ni haber consolidado un consenso parlamentario, y le reclamó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que se presente en el Congreso a discutir el Presupuesto 2025.

“Creen que ganan, pero en realidad pierden. Inevitablemente pierden, como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina que son los jubilados”, comenzó el jefe de bloque de Encuentro Federal, que ratificó el acompañamiento de todo su espacio -16 legisladores- a la insistencia del proyecto.

Según Pichetto, el veto presidencial se explica más por el enfrentamiento político que por la responsabilidad fiscal: “Se equivocan. Si analizamos además los números del costo fiscal de lo que significaba el apoyo a las universidades no llegaba al 0,14%”, dijo, en base a los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el PBI. E insistió: “Lo que hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje, a tratar de ganar batallas que en el fondo pierden, porque lo que acaban de hacer es consolidar el partido de la minoría”.

“¿Qué son, presidente?”, interpeló el legislador al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. “¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar en el Estado argentino. Una empresa de demolición. ¿Qué es lo que expresan con este plan económico? ¿Cuál es el plan? ¿El ajuste al estilo Martínez de Hoz?”, cuestionó Pichetto.

Video: las críticas de Milei a Pichetto

El diputado por la provincia de Río Negro le advirtió al oficialismo que éste “no es un escenario que pueda llegar a interesar a los inversores” y consideró que en casi un año de gobierno, el oficialismo ya “debería haber consolidado una mayoría parlamentaria sobre la base del dialogo, de la construcción razonable, de la propuesta en ideas”.

“Dígannos a dónde van, porque ahora tenemos que abordar el debate del Presupuesto. Ayer vinieron los funcionarios del Ministerio de Economía. Esperamos que el ministro (por Luis Caputo) venga, que tenga un gesto para con esta Casa. Es la ley más importante que tenemos por delante, la ley de leyes”, expresó.

En cuanto al conflicto universitario, Pichetto manifestó que el Ejecutivo “está jugando con valores realmente muy sensibles”, y avisó que “el camino no es el adecuado” ni tampoco “conveniente para el país o para el gobierno”.

También le recordó a sus pares de la Cámara: “Cada uno de nosotros tuvimos la suerte de avanzar en la vida a través de la universidad pública, fundamentalmente en un mundo donde a la escuela privada iba una élite, y no había universidades privadas”.

Y concluyó con una advertencia al oficialismo: “Están perdiendo electorado duro que tenía La Libertad Avanza, fundamentalmente los jóvenes que fueron los más vitales en la definición del ballotage. Y han perdido también un sector que estaba enrolado en las filas del PRO, que tiene que ver los jubilados, especialmente de los centros urbanos”.

La respuesta de Milei a Pichetto

El presidente Javier Milei calificó al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto como un “ignorante” al ser consultado por el discurso del legislador opositor en la discusión por el financiamiento universitario.

“Lo primero que podría decir es que Pichetto es alguien que es verdaderamente es un ignorante en términos de economía porque, primero, es absolutamente inválida la comparación con el programa de Martínez de Hoz porque básicamente yo le diría que una de las cosas que no hizo el programa de Martínez de Hoz fue hacer el ajuste fiscal. Otra cosa que yo también le podría decir es que eso fue en un régimen dictatorial y esto en democracia, estas analogías son bastante poco felices”, aseguró Milei.

En esa línea, indicó que el diputado nacional es “bastante irresponsable” por hacer una crítica “tan airada” sobre el programa económico del Gobierno Nacional, ya que “no es economista, no entiende de esto y habla de algo que no sabe”. Y agregó: “Además, hay otro problema. No entienden que yo soy liberal porque están acostumbrados a los viejos planes heterodoxos”.