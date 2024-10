“Mentirosos y estafadores”: el duro discurso de Maximiliano Ferraro contra el veto de Javier Milei

El diputado de la CC arremetió contra el Gobierno y los acusó de mentir acerca del presupuesto universitario

En medio del debate por el veto a la ley de financiamiento universitario, el diputado Maximiliano Ferraro tomó la palabra para dar un duro discurso en el que defendió el presupuesto a las casas de altos estudios y acusó a Javier Milei de instalar un discurso mentiroso acerca de la administración de los recursos en los establecimientos.

“Mentirosos y estafadores”, arremetió el legislador de la Coalición Cívica contra el Gobierno, alegando que dan explicaciones “poco sustanciosas” de qué hacer y cómo transformar verdaderamente las universidades.

“Venimos acá para no darle la espalda a la universidad pública y para ratificar e insistir con el presupuesto. Y venimos acá también para desandar las mentiras que se han instalado por la ley que este Congreso ha sancionado y que el Presidente de la Nación decidió vetar de manera absoluta. Presidente estamos aquí para tratar una discusión que tiene que ver con lo presupuestario”, comenzó diciendo Ferraro.

La Cámara de Diputados debate la Ley de Financiamiento Universitario

Luego continuó enumerando una serie de “mentiras” que, según el diputado, ha dicho el Ejecutivo para fundamentar el veto a la norma. “Mienten a la hora de decir que no establecimos las auditorías en la ley: estaban establecidas cada una de las auditorías, no solamente por la auditoría general de la Nación, sino que también el Ejecutivo puede a través del procurador general dar marcha atrás la resolución del exprocurador Zanini y desde el conflicto de abril hasta la fecha no lo han hecho”, exclamó.

En la misma línea, continuó: “Mienten oficialistas y colaboracionistas al decir que no quisimos debatir un nuevo sistema de reparto de financiamiento universitario cuando propusimos y La Libertad Avanza, el PRO, y Unión por la Patria votaron en contra de modificar el artículo 58 de la ley de educación superior que pretendía crear una nueva fórmula polinómica para mejorar y potenciar las carreras estratégicas y establecer la cuestión vinculada a la cantidad de alumnos y egresados de las universidades”.

En su discurso, Ferraro comparó el porcentaje del PBI que representa esta ley con el dinero que las autoridades han tomado “por el superávit del manejo de los fondos judiciarios en estos primeros seis meses”. “Son 796 mil millones de pesos contra los 734 mil millones de pesos que es esta ley, nada más y nada menos que un 0,14% del PBI”, explicó, asegurando que esta discusión en realidad es un conflicto de poderes.

“Dejen de mentir, dejen de decir que somos degenerados fiscales”, siguió el diputado de la CC. Y agregó: “No les importa llevar a este país a un claro conflicto de poderes, porque es verdad, el Presidente tiene la facultad constitucional de vetar, pero este parlamento también tiene la facultad constitucional de insistir”.

Maximiliano Ferraro durante su duro discurso en el recinto

Acerca de la ley que Milei vetó y que la oposición busca revertir este miércoles en el Congreso, Ferraro insistió en que se trata de un financiamiento que hace al personal docente y no docente y a los gastos operativos de funcionamiento de las universidades y de los hospitales universitarios.

Entonces le habló directamente a sus compañeros de recinto: “Nosotros hoy venimos, otra vez, con el patetismo como lo hicimos con respecto a los jubilados. ¿Vamos a permitir, una vez más, que el Presidente se alce en términos de una mayoría consolidada en esta Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con tal de prevalecer algunas cuestiones que, por supuesto, muchos de nosotros compartimos, pero que son mentira?”, cuestionó.

Y continuó con la mira puesta en el resto de los diputados en la Cámara: “¿Qué pretendemos? en nombre del equilibrio fiscal, de la racionalidad... ¿Abandonar? Y se lo digo a nuestros ex-colegas de Juntos por el Cambio: ¿abandonar la empatía, la alteridad y la mirada del rostro humano a la hora de definir las políticas y lo que nosotros nos comprometimos cuando acompañábamos a uno u otro candidato?Y tengo que decirlo con el mayor dolor, porque sé que hoy podemos llegar a perder, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre, a la estafa y al transfuguismo político que estamos viviendo en estos momentos”.

La protesta fuera del Congreso durante el debate en Diputados

Para finalizar, Maximiliano Ferraro dijo que cree que tanto él como la mayoría de los legisladores están en el recinto en nombre de estudiantes, profesores, no docentes y millones de argentinos que eligen a la universidad pública como posibilidad del ascenso social y la posibilidad de un futuro distinto en la Argentina. Por este motivo, les pidió a sus colegas que reflexionen y escuchen a los ciudadanos.

“Demos lugar al reclamo de visiones de argentinos que exigen el financiamiento de las universidades, que por supuesto hay que transformarlas, por supuesto, y estamos dispuestos al debate, pero no al debate mentiroso, del blanco y negro que nos quieren pretender instalar a algunos. ¿Para qué? Para garantizar lo que es la calidad y la continuidad de lo que hace grande la Argentina, que es la educación superior y la universidad pública”, destacó el diputado.

Y concluyó: “Ojalá, Presidente, esta Cámara de Diputados se redima. Ojalá, hoy contemos para el país una vergüenza menos que una libertad más. Quizás, como le decía, no sea posible y los dolores que quedan sean las libertades que nos falten. Pero creemos que no nos equivocamos. Las resonancias del corazón, de la razón y del deber para con la educación pública nos advierten y es por eso que estamos acá para insistir con la ley de financiamiento universitario”.